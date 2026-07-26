Thế này thì iPhone “thua đứt đuôi” Samsung rồi?

Apple đang quá ám ảnh với việc đạt đến trạng thái hoàn hảo, điều khiến họ đang ngày càng tụt dần về khoảng cách trước Samsung.

Câu hỏi "khi nào iPhone Ultra mới chính thức trình làng" dường như vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Sau hàng loạt thông tin trái chiều về việc liệu mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple có được mở bán cùng lúc với iPhone 18 Pro hay không, một báo cáo mới đây từ DigiTimes lại tiếp tục cho thấy thời điểm ra mắt thực tế của thiết bị gập này vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Đến thời điểm này, hẳn nhiều người đã đã quá phát ngán với những đồn đoán triên miên về việc liệu một chiếc iPhone màn hình gập có xuất hiện hay không và khi nào nó mới chịu ra mắt.

Sự kiên nhẫn ấy lại càng bị thử thách hơn khi Samsung vừa trình làng thế hệ điện thoại gập mới, trong đó có chiếc Galaxy Z Fold 8 với thiết kế dạng cuốn hộ chiếu ấn tượng, đe dọa trực tiếp đến những tham vọng màn hình gập của "Táo khuyết".

Theo Tom’s Guide, người ta giờ đây có lẽ chỉ biết ước Apple thực sự mau chóng đưa sản phẩm này ra thị trường, bởi cảm giác như bất kỳ tính năng hay thiết bị nào mới mẻ từ họ cũng đều rơi vào trạng thái "mắc kẹt" vô thời hạn cùng lời hứa hẹn mơ hồ: "có thể sẽ ra mắt trong năm nay."

Lẽ ra đã có sớm iPhone Ultra

Theo các báo cáo trước đó, quá trình sản xuất hàng loạt iPhone Ultra đã được khởi động từ đầu tháng này. Đơn vị phụ trách lắp ráp hoàn thiện được cho là Foxconn, đối tác lâu năm của Apple. Các nguồn tin của DigiTimes khẳng định Foxconn là "đối tác duy nhất có khả năng đáp ứng được mục tiêu sản lượng kỳ vọng".

Hiện vẫn chưa rõ mục tiêu sản xuất nói trên là con số trọn vẹn 10 triệu đơn vị mà Apple được cho là đã đặt hàng, hay chỉ đơn thuần là lượng máy đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường trong đợt mở bán đầu tiên.

Foxconn được cho là đang trong quá trình "điều chỉnh sản xuất hàng loạt ở giai đoạn cuối", điều này lại dấy lên thêm nhiều hoài nghi rằng iPhone Ultra rốt cuộc có thể sẽ bị lùi lịch ra mắt. Dù phần đông giới quan sát đều cho rằng chiếc điện thoại gập này sẽ được trình làng cùng với iPhone 18 Pro tại sự kiện tháng 9 của Apple, thời điểm mở bán thực tế đến tay người dùng vẫn chưa được tiết lộ.

Lần gần nhất chúng ta nghe ngóng được, các nhà cung ứng của Apple vẫn tin tưởng mọi thứ đang đi đúng lộ trình và iPhone Ultra hứa hẹn sẽ lên kệ cùng lúc với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Dù vậy, bất kỳ sự cố phát sinh nào dù là nhỏ nhất cũng có thể làm thay đổi lịch trình phát hành, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Các báo cáo trước đây từng chỉ ra rằng cấu trúc bản lề và độ bền của màn hình chính là những "chốt chặn" kỹ thuật gian nan nhất — đặc biệt là trong bối cảnh Apple luôn gây áp lực phải đưa ra thị trường một "sản phẩm được hoàn thiện ở mức hoàn hảo vượt trội."

Mặc dù mẫu smartphone gập này được dự đoán sẽ có mức giá vô cùng đắt đỏ, với giá khởi điểm đồn đoán rơi vào khoảng 2.500 USD, sức mua của thị trường được kỳ vọng vẫn sẽ rất lớn. Việc các sự cố kỹ thuật kéo dài sẽ buộc Apple phải hoãn ngày mở bán nhằm đảm bảo nguồn cung đủ sức đáp ứng cơn khát của người dùng trong ngày đầu lên kệ.

Vì vậy, dù chưa đến mức phải hoảng loạn ở thời điểm hiện tại, nhưng những luồng thông tin giằng co qua lại về số phận của iPhone Ultra thực sự bắt đầu làm người ta mệt mỏi.

Hãy cứ ra mắt luôn đi cho rồi!

Có lẽ do sự kiện ra mắt iPhone tháng 9 đang đến rất gần, hoặc cũng có thể vì những tin đồn về iPhone gập đã râm ran suốt gần một thập kỷ qua. Chúng ta đã chạm đến ngưỡng phát ngán khi cứ phải nghe đi nghe lại về nó, và chỉ mong Apple hãy khẩn trương đem iPhone Ultra bước ra bước ngoặt thực tế.

Thậm chí, người ta sẵn sàng chấp nhận việc Apple thông báo ra mắt và xác nhận phiên bản Ultra sẽ lên kệ muộn hơn iPhone 18 Pro vài tháng. Tiền lệ này từng xảy ra với iPhone X vào năm 2017, và việc có một ngày phát hành chính thức được xác nhận sẽ mang lại cảm giác an tâm hơn rất nhiều, đồng thời chấm dứt phần lớn những đồn đoán vô căn cứ hiện nay.

Điều đáng nói là căn bệnh "ngâm" sản phẩm này không chỉ xảy ra riêng với iPhone Ultra. Nó dường như là kịch bản quen thuộc với hầu hết các dòng sản phẩm lớn của Apple.

Ví dụ điển hình và tai tiếng nhất chính là dự án Apple Car. Dự án đã được nghiên cứu suốt một thập kỷ trước khi "Táo khuyết" nhận ra họ đã "ôm đồm quá sức." Ai mà ngờ được rằng việc cố gắng phát triển một chiếc xe tự hành hoàn toàn từ con số 0 lại bất khả thi đến vậy? Cuối cùng, dự án bị hủy bỏ, và một số thành quả nghiên cứu thu được đã được tái sử dụng để phục vụ cho mảng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống Apple Intelligence hiện tại.

Kịch bản tương tự như iPhone Ultra cũng từng xảy ra với kính thực tế ảo Apple Vision Pro hay kính thông minh Apple Glasses cũng như trung tâm điều khiển nhà thông minh tích hợp trợ lý ảo Siri vốn được chờ đợi từ lâu.

Apple đang quá khắt khe và cứng nhắc trong việc lựa chọn thời điểm phát hành các sản phẩm mới. Đôi khi có cảm giác như công ty này quá ám ảnh với việc tạo ra một sản phẩm "hoàn hảo" đến mức sẵn sàng kéo dài thời gian sản xuất vô thời hạn chỉ để theo đuổi một giấc mơ không tưởng.

Thất bại trong việc phát triển Apple Car cùng sự ám ảnh thái quá về việc phải xóa bỏ hoàn toàn nếp gấp trên màn hình gập cho thấy một thực tế: Apple đang gặp vấn đề trong việc chấp nhận một sản phẩm mới ở mức "đủ tốt."