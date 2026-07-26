Dùng TV LG ở Việt Nam phải chú ý: Hãng giờ công khai "nghe lén" người dùng, ai không đồng ý đều phải trả giá

Các dòng TV thông minh của LG sẽ chính thức thu âm chủ nhân. Những người dùng không đồng ý với chính sách này sẽ bị cắt toàn bộ các bản cập nhật phần mềm.

Tập đoàn LG vừa thay đổi các điều khoản trong thỏa thuận người dùng, cho phép các dòng TV của hãng lắng nghe và ghi âm lại toàn bộ âm thanh diễn ra ở không gian xung quanh.

Nếu có người trong phòng không đồng ý, chủ sở hữu có thể tắt tính năng này. Tuy nhiên, đổi lại, LG sẽ dừng cung cấp toàn bộ các bản cập nhật cho thiết bị, bao gồm cả các bản vá lỗi bảo mật quan trọng. Mục đích của động thái này là nhằm thu thập dữ liệu phục vụ huấn luyện mạng thần kinh phục vụ AI của hãng.

Yêu cầu mang tính "tối hậu thư"

Hãng công nghệ LG vừa đặt người sở hữu TV thông minh (Smart TV) của mình vào một tình thế cực kỳ éo le. Theo trang tin NotebookCheck , LG đã cập nhật điều khoản sử dụng trên hệ điều hành webOS — nền tảng đang vận hành các dòng Smart TV của hãng. Theo đó, TV LG sẽ tự động lắng nghe và ghi lại mọi âm thanh xung quanh, bất kể trong phòng là ai. Đáng chú ý, các tính năng AI này lại được kích hoạt theo mặc định.

Theo quy định mới, nếu có bất kỳ ai trong không gian đó không đồng ý bị thu âm, chủ sở hữu TV buộc phải tự tắt tính năng này. Dù cho phép người dùng tùy chọn tắt, nhưng LG lại đưa ra một hình phạt đi kèm: thiết bị sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật về sau.

Trang tin Meteora Web nhận định việc người dùng nhấn chấp nhận điều khoản mới đồng nghĩa với việc toàn bộ trách nhiệm pháp lý liên quan đến các giọng nói bị thu âm sẽ chuyển từ LG sang chính chủ sở hữu chiếc TV. Các chuyên gia tại đây nhấn mạnh, bài toán này đang dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng về quyền riêng tư và tính minh bạch của doanh nghiệp.

Cài cắm điều khoản, không phải ai cũng nhận ra

Điều khoản mới trong chính sách của webOS không hề nằm ở những đoạn đầu hay các mục dễ thấy. Để tìm được nó, người dùng phải kéo xuống tận Mục 6 , sau đó tìm tiếp đến Mục nhỏ d) .

Mục này mang tiêu đề "Nhận dạng giọng nói và Tuân thủ quyền riêng tư" (Voice Recognition and Privacy Compliance). Nội dung văn bản quy định rõ: chủ sở hữu thiết bị phải chịu trách nhiệm duy nhất trong việc xin sự đồng ý từ các bên thứ ba — những người có giọng nói có thể bị TV thu âm lại.

Trên thực tế, điều này bắt buộc người dùng phải thông báo cho từng thành viên trong gia đình, thậm chí là bất kỳ vị khách nào đến nhà chơi, rằng giọng nói của họ có thể bị ghi âm và xử lý. Đồng thời, chủ nhà phải tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về nghe lén và bảo mật riêng tư. Nếu có ai đó phản đối, chủ TV phải truy cập vào phần cài đặt để tắt thủ công micro hoặc tính năng nhận dạng giọng nói.

Ảnh hưởng tới toàn bộ người dùng, không trừ một ai

Nhiều người có thể lầm tưởng chính sách mới này chỉ áp dụng cho những ai vừa mua hoặc có ý định mua TV LG mới. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Theo Meteora Web , quy định mới của LG áp dụng cho tất cả chủ sở hữu Smart TV của hãng. Nói cách khác, ngay cả những người đã sử dụng TV LG nhiều năm qua giờ đây cũng phải tự gánh trách nhiệm pháp lý nếu hệ thống AI của TV vô tình thu thập giọng nói của người khác. Chính sách mới hoàn toàn không có bất kỳ ngoại lệ hay sự thỏa hiệp nào.

Rủi ro lớn đối với người tiêu dùng

Meteora Web chỉ ra 3 yếu tố khiến điều khoản mới của LG trở thành một "cơn ác mộng" thực sự đối với người tiêu dùng:

Kích hoạt mặc định: Các dịch vụ giọng nói tích hợp AI trên TV LG được bật sẵn ngay từ đầu. Người dùng đã buộc phải chấp nhận điều khoản sử dụng cho chính mình trước khi kịp cân nhắc đến quyền riêng tư của những người xung quanh.

Chia sẻ dữ liệu: Việc đồng ý với các điều khoản đồng nghĩa với việc cho phép LG theo dõi thói quen sử dụng sản phẩm và chia sẻ dữ liệu này với các bên thứ ba (theo NotebookCheck ).

Hình phạt ép buộc: Nếu từ chối điều khoản mới, thiết bị sẽ bị cấm nhận các bản cập nhật webOS, bao gồm cả các bản vá lỗi an ninh mạng.

"Đối với một thiết bị luôn kết nối Internet trong mạng gia đình, đây không phải là một sự lựa chọn tự do, mà là một sự ép buộc trắng trợn: người dùng phải đánh đổi giữa Quyền riêng tư và An ninh mạng." — Các chuyên gia từ Meteora Web nhấn mạnh.

Các phương án xử lý cho người dùng

Tính đến thời điểm hiện tại, LG vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay tuyên bố công khai nào về điều khoản gây tranh cãi nói trên.

Để tránh bị TV thông minh LG "nghe lén", người dùng có thể tham khảo một số phương án sau:

Cách 1 (Tối ưu nhất): Chuyển sang sử dụng Smart TV của các thương hiệu khác.

Cách 2: Mua một chiếc TV thông thường (không smart) kết nối với TV Box rời, sau đó thiết lập tài khoản sử dụng thông tin ảo.

Cách 3: Vào phần cài đặt của TV LG để tắt thủ công tất cả các tính năng có liên quan đến micro.

Cách 4: Ngắt kết nối Internet của TV LG. Tuy nhiên, giải pháp này sẽ biến chiếc Smart TV đắt tiền trở thành một chiếc TV thường đúng nghĩa.

Chuỗi bê bối liên tiếp của LG

Đây không phải là scandal rùm beng duy nhất mà LG phải đối mặt trong thời gian gần đây. Đầu tháng 7/2026, trang CNews từng phản ánh tình trạng nhiều người dùng màn hình máy tính LG (kết nối với PC chạy Windows) gặp sự cố nghiêm trọng.

Cụ thể, người dùng bất ngờ bị làm phiền bởi các quảng cáo phần mềm diệt virus McAfee. Tệ hơn, phần mềm này tự động cài đặt ngầm từ Microsoft Store dưới nhãn mác "phần mềm chính thức dành cho màn hình LG". Sự cố này chỉ xuất hiện trên các màn hình của LG và Alienware. Đến nay, trách nhiệm chính thuộc về Microsoft, LG, Alienware hay McAfee vẫn chưa được làm rõ.

Trước đó vào năm 2024, LG cũng từng hứng chịu "gạch đá" từ dư luận khi âm thầm chèn quảng cáo hiển thị ngay ở màn hình chờ của Smart TV. Không hề có thông báo hay lộ trình thử nghiệm, tính năng quảng cáo này được hãng triển khai ngầm thẳng tới thiết bị người dùng thông qua một bản cập nhật phần mềm.