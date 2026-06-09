Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/6 bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng với Iran sắp hoàn tất.

(Ảnh: AP)

Phát biểu với báo giới sau khi tham dự trận đấu thuộc loạt chung kết Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) tại New York ngày 9/6, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang ở "giai đoạn cuối cùng" của các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mà ông mô tả là "rất, rất tốt", đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong vòng "hai hoặc ba ngày tới". Theo ông, nếu văn kiện được ký kết, eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới - sẽ được mở lại ngay lập tức.

Vào hôm 8/6, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ công bố thời gian chiến thắng trước Iran. Cụ thể, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington sẽ công bố "chiến thắng hoàn toàn" trước Iran trong vòng hai tuần tới.

Các tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran, có hiệu lực từ giữa tháng 4, đang đối mặt với nhiều thách thức sau khi các bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận. Cuối tuần qua, Iran đã phóng tên lửa về phía Bắc Israel sau khi cáo buộc Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Lebanon, trong đó có một vụ tấn công tại khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut. Đáp lại, quân đội Israel tuyên bố thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các hệ thống phòng thủ chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Sau đó vào ngày 8/6, quân đội Iran thông báo đã dừng các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo Tehran sẽ nối lại các hoạt động quân sự nếu Israel tiếp tục không kích Lebanon.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định cuộc chiến chống Iran và lực lượng Hezbollah tại Lebanon "vẫn chưa kết thúc". Ông cho rằng cả Iran và Hezbollah hiện đang ở trong trạng thái suy yếu hơn bao giờ hết, song nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục hành động nếu cảm thấy an ninh quốc gia bị đe dọa.

Những diễn biến mới nhất đã làm phức tạp thêm nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2. Mặc dù lệnh ngừng bắn được công bố ngày 8/4 đã giúp giảm đáng kể mức độ giao tranh, các vụ đụng độ lẻ tẻ và những căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh vẫn tiếp tục xảy ra.

Tổng thống Trump cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Netanyahu và bày tỏ hy vọng Israel cùng Iran sẽ tránh các hành động quân sự nhằm vào nhau trong ít nhất một tuần tới.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành và chỉ có thể bị cản trở bởi "sự thiếu hiểu biết hoặc những hành động thiếu khôn ngoan". Ông cũng nhấn mạnh lệnh phong tỏa các cảng của Iran tại Vịnh Oman sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi đạt được một "thỏa thuận cuối cùng".

Theo một số nguồn tin truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump ngày càng tỏ ra không hài lòng với việc Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy tiến trình đàm phán với Tehran. Trả lời trang tin Axios, ông Trump cho biết đã cảnh báo Thủ tướng Netanyahu về những hệ lụy chính trị nếu xung đột tiếp tục kéo dài.

Tuy nhiên, phía Israel cho rằng nước này có quyền tự vệ trước các mối đe dọa an ninh. Trong một phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu cho biết đã trao đổi với Tổng thống Trump và nhấn mạnh rằng Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran nối lại các cuộc tấn công.

Tổng thống Donald Trump tham dự trận đấu bóng rổ chung kết NBA tại nhà thi đấu Madison Square Garden ở New York, ngày 8/6/2026. (Ảnh: AP)

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cũng tìm cách hạ thấp những thông tin về bất đồng giữa hai đồng minh. Ông cho rằng những khác biệt quan điểm hiện nay không làm thay đổi bản chất quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Washington và Tel Aviv.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những diễn biến leo thang hiện nay do Washington đóng vai trò trung gian trong tiến trình ngừng bắn và đàm phán. Ông Baghaei cho rằng bất kỳ hành động nào làm suy yếu lệnh ngừng bắn, từ các hoạt động quân sự tại Lebanon đến các biện pháp kiểm soát hàng hải ở eo biển Hormuz, đều có thể khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng hơn.

Dù căng thẳng vẫn tiếp diễn, các nỗ lực ngoại giao dường như chưa bị gián đoạn. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran vẫn tiếp tục tham gia đàm phán. Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cho biết Mỹ và Iran đang trao đổi quan điểm thông qua Pakistan với vai trò trung gian.

Trong khi đó, tình hình tại Lebanon vẫn tiếp tục là điểm nóng mới. Quân đội Israel ngày 9/6 tiến hành thêm các cuộc không kích tại thành phố Tyre ở miền Nam Lebanon, đồng thời ban hành lệnh sơ tán hiếm hoi đối với khu dân cư của cộng đồng Thiên Chúa giáo trong thành phố lịch sử này.

Cả Mỹ và Iran đều đã lên tiếng cảnh báo Israel không nên mở rộng chiến dịch quân sự tại Lebanon, lo ngại điều này có thể phá hỏng các nỗ lực đàm phán đang được xúc tiến.



