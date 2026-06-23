Tốn 5.000 đồng/km, xe đầu kéo điện đặt dấu chấm hết cho xe máy dầu tại Việt Nam?

Sự xuất hiện của đầu kéo điện đang tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều trong ngành logistics. Đơn vị phân phối đưa ra các chỉ số tối ưu lý tưởng, trong khi giới vận tải vẫn e dè về giới hạn cự ly di chuyển, tuổi thọ pin sau nhiều năm cày ải và khả năng thanh khoản trên thị trường.

Xe ô tô điện cá nhân đã phổ biến, nhưng đầu kéo điện tải trọng lớn vẫn là ẩn số với nhiều doanh nghiệp vận tải. Trong giới vận tải, việc chuyển đổi từ xe dầu truyền thống sang đầu kéo điện vẫn đi kèm nhiều đắn đo về năng lực vận hành thực tế. Cuộc trao đổi với đại diện phân phối xe đầu kéo điện tại Việt Nam mang đến những góc nhìn trực diện, bóc tách dữ liệu đằng sau hiệu năng của dòng phương tiện hạng nặng này.

Xe đầu kéo điện Sany có thời gian sạc từ 20% pin lên 80% pin khoảng 1 giờ. Ảnh: Sany Global

Biến động giá nhiên liệu luôn là gánh nặng của ngành logistics. Khi đặt lên bàn cân chi phí năng lượng giữa một bên là lượng dầu tiêu hao cho mỗi 100km và một bên là lượng điện năng tiêu thụ tương đương, mức chênh lệch ghi nhận được từ các đơn vị đang vận hành thực tế mang lại kết quả đáng chú ý.

Nếu chuyển sang xe điện, các doanh nghiệp cũng phải chịu áp lực về câu chuyện hạ tầng sạc và thời gian sạc. Thực tế, lời giải cho bài toán này không quá khó như nhiều người nghĩ. Thay vì phải chờ đợi quá lâu, giải pháp trạm sạc công suất siêu lớn và đặc biệt là mô hình đổi pin nhanh chóng đang định hình lại cách thức vận hành của xe thương mại.

Ông Phạm Phúc Mạnh, Giám đốc kinh doanh Hưng Thịnh EV Truck, chia sẻ về sản phẩm xe đầu kéo điện.

Một vấn đề khác không kém quan trọng là quản lý đội xe. Phương thức ghi chép sổ sách thủ công hay rủi ro thất thoát nhiên liệu được thay thế bằng nền tảng ứng dụng theo dõi thông số theo thời gian thực - điều dễ dàng trên những mẫu xe điện ngày nay.

Khả năng thanh khoản và tuổi thọ pin của xe đầu kéo điện sau vài năm sử dụng là bài toán cuối cùng cần giải quyết. Những con số cụ thể về hiệu quả đầu tư và cách các ông lớn trong ngành đang khai thác hệ sinh thái này sẽ được tiết lộ chi tiết trong video bên dưới.





Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.







