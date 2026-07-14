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"Tóm dính" Kỳ Duyên và Thiên Ân hẹn hò giữa phố, thì ra có người có danh phận thì sẽ như thế này

Liên Hoa
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Khung hình Kỳ Duyên và Thiên Ân được team qua đường

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ loạt ảnh bắt gặp Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân xuất hiện cùng nhau trên phố. Dù những bức hình được chụp từ khá xa và chất lượng không quá sắc nét, netizen vẫn nhanh chóng nhận ra hai nàng hậu.

Trong những bức ảnh được lan truyền, chất lượng hình ảnh khá mờ do chụp từ xa vào buổi tối, tuy nhiên không quá khó để nhận ra hai nàng hậu. Kỳ Duyên diện áo ôm dài tay màu trắng kết hợp quần trắng, trong khi Thiên Ân chọn váy hoa hai dây nữ tính. Đáng chú ý, đây cũng chính là trang phục mà cả hai xuất hiện trong loạt ảnh vừa đăng tải trên trang cá nhân.

Theo những khoảnh khắc được người qua đường ghi lại, Kỳ Duyên và Thiên Ân dành thời gian cùng nhau tại một nhà hàng. Cả hai liên tục tạo dáng chụp ảnh, thay phiên cầm điện thoại chụp cho đối phương rồi sau đó còn nhờ người khác chụp ảnh đôi.

- Ảnh 1.

Kỳ Duyên và Thiên Ân được team qua đường bắt gặp trên phố

- Ảnh 2.

Không khó nhận ra hình ảnh bị team qua đường "tóm dính" là buổi đi ăn cùng nhau mà 2 mỹ nhân đăng tải công khai trước đó

Không còn những lần check-in "lệch múi giờ" hay đăng ảnh riêng lẻ như trước, lần này hai mỹ nhân thoải mái lưu lại những khoảnh khắc bên nhau ngay giữa phố. Dù chỉ là những hình ảnh đời thường, nhưng cách Kỳ Duyên và Thiên Ân tương tác cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán.

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Nhiều cư dân mạng cho rằng cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau sau khi công khai hàng loạt khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội. Không ít người còn hài hước bình luận: "Có danh phận rồi nên chụp ảnh đôi công khai luôn", "Trước còn giấu giấu, giờ thì chính chủ phát đường luôn rồi", "Đẩy thuyền bao lâu cuối cùng cũng được thấy cảnh này",...

- Ảnh 4.

Kỳ Duyên và Thiên Ân đã công khai đến mức này

- Ảnh 5.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của 2 nàng hậu khiến dân tình thích thú

Thời gian qua, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân lại liên tục khiến cư dân mạng tin rằng đứng ngồi không yên. Từ những lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, nghi vấn sống chung nhà, đồng hành tại các sự kiện cho đến những khoảnh khắc đời thường đều có bóng dáng đối phương, cả hai ngày càng trở thành cặp đôi được netizen đặc biệt quan tâm.

Cách đây không lâu, Kỳ Duyên khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc bên Đoàn Thiên Ân. Bộ ảnh tổng hợp nhiều kỷ niệm từ những buổi hẹn hò, chuyến du lịch cho đến các lần đồng hành trong cuộc sống thường ngày. Đáng chú ý nhất là bức ảnh cả hai nắm tay đầy tình cảm. Kèm theo loạt khoảnh khắc, Hoa hậu Việt Nam 2014 còn nhắn nhủ: "Đây là 1 cục thúi hay mè nheo nhưng đáng yêu vô vàn. Mè nheo nhiều năm nữa nhé béo", khiến cư dân mạng càng thêm thích thú.

- Ảnh 6.

Kỳ Duyên xả kho loạt ảnh ngọt ngào bên Thiên Ân, kèm theo đó là dòng trạng thái ngầm công khai mối quan hệ

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều "thám tử mạng" còn soi ra bức ảnh đầu tiên trong album được chụp từ khoảng giữa năm 2024 - thời điểm Thiên Ân vẫn để kiểu tóc ngắn quen thuộc. Chi tiết này khiến không ít người cho rằng đây có thể là một trong những dấu mốc đầu tiên đánh dấu sự gắn kết giữa hai nàng hậu.

Thực tế, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã vướng tin đồn hẹn hò từ giữa năm 2024 khi liên tục đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Từ những lần xuất hiện chung tại sự kiện, gặp gỡ bạn bè, du lịch cho đến các màn check-in cùng địa điểm, diện trang phục đồng điệu hay lộ loạt "hint" trên mạng xã hội, cả hai đều trở thành tâm điểm bàn tán.

Không chỉ Kỳ Duyên, Thiên Ân còn công khai gọi đàn chị là "my boo" dưới một bài đăng trên mạng xã hội. Cách xưng hô ngọt ngào này nhanh chóng viral trên nhiều diễn đàn, càng khiến nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nàng hậu được bàn luận sôi nổi.

- Ảnh 7.

Không chính thức nhưng ai cũng hiểu mối quan hệ giữa 2 nàng hậu đình đám

Ảnh: Tổng hợp

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sao Việt

Thiên Ân

Kỳ Duyên

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