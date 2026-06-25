“Tôi thử cà phê đá và nóng xem cái nào giải nhiệt tốt hơn. Và kết quả là…”

Một người yêu cà phê đã thử kiểm chứng giả thuyết của các nhà khoa học rằng cà phê nóng giúp giải nhiệt tốt hơn cà phê đá. Kết quả khiến cô khá bất ngờ.

Những ngày qua, nhiệt độ oi bức bao trùm khắp miền Bắc và miền Trung. Thời tiết nắng nóng khiến ai ai cũng tìm cách để giải nhiệt.

Theo các nhà khoa học tại Trường Khoa học Vận động Con người thuộc Đại học Ottawa, một giải pháp nghe có vẻ khó tin là uống cà phê hoặc trà nóng. Họ cho rằng đồ uống nóng sẽ kích thích cơ thể đổ nhiều mồ hôi hơn, từ đó giúp điều hòa thân nhiệt.

Nicola Roy, người sáng tạo nội dung đa phương tiện tại Anh, đã quyết định thử nghiệm giả thuyết này. Cô cho biết: “Cà phê là thứ duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi giường mỗi sáng. Thế nhưng thời gian gần đây, tôi gần như không muốn động đến nó vì thời tiết quá nóng.”

“Sau khi tìm hiểu về giả thuyết “uống đồ nóng để làm mát cơ thể”, tôi quyết định tự mình kiểm chứng bằng cách thử cả cà phê nóng lẫn cà phê đá để xem loại nào thực sự giúp giải nhiệt tốt hơn.”

“Đầu tiên là một ly cà phê nóng hổi. Dù mới 9 giờ 30 sáng khi pha cà phê, căn hộ của tôi đã nóng hầm hập. Nói thật, tôi chẳng hề háo hức với ly cà phê nóng này. Nhưng vì tinh thần làm nghề báo, tôi vẫn ngồi xuống và bắt đầu nhấp từng ngụm.”

Nicola Roy pha cà phê nóng để uống trước.

Các nhà khoa học cho rằng khi uống đồ nóng, não sẽ nhận tín hiệu và yêu cầu cơ thể tăng tiết mồ hôi. Lượng mồ hôi này sau đó bốc hơi, giúp cơ thể tỏa nhiệt. Theo lý thuyết, lượng nhiệt mất đi còn nhiều hơn lượng nhiệt mà đồ uống nóng đưa vào cơ thể.

Tuy nhiên, Roy cho biết: “Đáng tiếc, trải nghiệm của tôi lại không hoàn toàn như vậy. Ly cà phê nóng không khiến tôi đổ mồ hôi nhiều hơn. Điều duy nhất tôi cảm nhận rõ là cơ thể nóng lên thêm, điều hoàn toàn không lý tưởng trong một ngày vốn đã rất oi bức.”

“Hai shot espresso giúp tôi tỉnh táo vào buổi sáng, nhưng đó gần như là lợi ích duy nhất.”

“Khi uống hết ly cà phê, điều tôi thực sự mong muốn là một thứ gì đó có thể làm dịu cơn nóng ngay lập tức. Vì vậy, tôi quyết định bỏ ngoài tai lời khuyên của các nhà khoa học và chuyển sang một ly cà phê đá. Tôi cho đầy đá vào cốc, rót một shot espresso, thêm sữa yến mạch rồi khuấy đều.”

“Ngay từ ngụm đầu tiên, cảm giác dễ chịu mà cà phê đá mang lại đã vượt xa những gì ly cà phê nóng có thể làm được. Trải nghiệm này thú vị hơn rất nhiều và tôi tận hưởng từng ngụm một.”

“Ngay cả cảm giác cầm trên tay chiếc ly lạnh buốt cũng tạo nên sự khác biệt đáng kể — điều mà ly cà phê nóng hoàn toàn không thể mang lại.”

Nicola Roy cho biết cà phê đá giúp cô giải nhiệt tốt hơn.

“Sau khi uống xong, tôi thực sự cảm thấy mát hơn so với lúc uống cà phê nóng, dù khi đó đã là thời điểm muộn hơn trong ngày và nhiệt độ trong nhà còn cao hơn trước.”

“Tôi thực sự hào hứng khi thử nghiệm giả thuyết “cà phê nóng giúp giải nhiệt”, bởi nếu nó hiệu quả, tôi sẽ rất ấn tượng. Nhưng đáng tiếc, điều đó không đúng với tôi.”

Roy cho biết người dân ở nhiều quốc gia châu Âu có khí hậu nóng thường có thói quen uống cà phê nóng để chống nóng. Có thể họ đã quen với cách này từ lâu. “Còn riêng tôi, chừng nào đợt nắng nóng vẫn còn tiếp diễn, tôi sẽ tiếp tục trung thành với những ly đồ uống đá lạnh.” - Roy nhận định.