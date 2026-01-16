Tôi khuyên bạn: Nhiều tiền hay ít tiền cũng ĐỪNG MUA 4 món đồ bếp độc hại này

Trong căn bếp của nhiều gia đình, không ít món đồ được mua rất nhanh chỉ vì rẻ, tiện hoặc thấy nhà khác dùng cũng mua theo. Thế nhưng có những vật dụng, dù giá vài chục nghìn hay vài trăm nghìn, vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu làm từ vật liệu kém chất lượng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Điều nguy hiểm là chúng không gây hại ngay lập tức, mà âm thầm ảnh hưởng đến thực phẩm, thói quen nấu nướng và sức khỏe lâu dài. Dưới đây là 4 món đồ bếp mà tôi thật sự khuyên bạn nên tránh, dù túi tiền rủng rỉnh hay eo hẹp, cũng không nên mua cho bằng được.

1. Thớt gỗ ghép giá rẻ

Hiện nay trên thị trường, nhiều loại thớt gỗ hoặc thớt tre được quảng cáo là tự nhiên, thân thiện môi trường, nhưng thực tế lại là thớt ghép từ nhiều mảnh nhỏ. Với các sản phẩm giá rẻ, phần lõi bên trong có thể sử dụng keo dán công nghiệp, thậm chí pha trộn vật liệu không rõ nguồn gốc.

Trong điều kiện ẩm ướt thường xuyên của nhà bếp, thớt ghép dễ nứt, thấm nước và phát sinh nấm mốc. Nếu vệ sinh và phơi khô không đúng cách, nguy cơ nhiễm vi sinh vật có hại là điều khó tránh khỏi.

Gợi ý thay thế: Ưu tiên thớt nguyên khối làm từ một miếng gỗ liền, không ghép, không keo. Ngoài ra, thớt nhựa đạt chuẩn thực phẩm hoặc thớt inox cũng là lựa chọn an toàn hơn nếu sử dụng đúng cách.

2. Bát đĩa men màu sặc sỡ không rõ nguồn gốc

Những bộ bát đĩa có hoa văn rực rỡ, màu sắc nổi bật thường thu hút người mua nhờ hình thức bắt mắt và giá thành rẻ. Tuy nhiên, với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, lớp trang trí nằm trên bề mặt men có thể bị bong tróc theo thời gian, nhất là khi tiếp xúc với nước nóng hoặc chất tẩy rửa mạnh. Trong một số trường hợp, lớp màu kém chất lượng có nguy cơ chứa thành phần không phù hợp để tiếp xúc lâu dài với thực phẩm, đặc biệt là đồ nóng hoặc có tính axit.

Gợi ý thay thế: Nên chọn bát đĩa trơn màu, màu men dịu, ít họa tiết, hoặc các dòng gốm sứ sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Nếu khó phân biệt, bát đĩa trắng hoặc sứ xương thường là lựa chọn an toàn và dễ sử dụng lâu dài.

3. Màng bọc thực phẩm PVC

Màng bọc thực phẩm là vật dụng quen thuộc trong hầu hết gian bếp, từ bảo quản thức ăn trong tủ lạnh đến che đậy khi hâm nóng. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay tồn tại nhiều loại màng bọc có mức giá rất rẻ, trong đó một số sản phẩm được làm từ vật liệu PVC và không được thiết kế để tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Điểm đáng lưu ý là PVC thường chỉ phù hợp cho việc bọc thực phẩm ở điều kiện nhiệt độ thấp. Khi sử dụng để hâm nóng trong lò vi sóng, hấp hoặc tiếp xúc với thức ăn nóng, loại màng này không còn đảm bảo đúng mục đích sử dụng ban đầu. Trong điều kiện nhiệt độ cao, cấu trúc vật liệu có thể thay đổi, làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm bên trong.

Nhiều người có thói quen dùng một loại màng bọc cho mọi mục đích vì tiện và tiết kiệm, nhưng việc sử dụng không đúng khuyến cáo của nhà sản xuất trong thời gian dài có thể tiềm ẩn rủi ro cho an toàn thực phẩm. Đặc biệt với các món ăn nhiều dầu mỡ hoặc cần hâm nóng trực tiếp, việc lựa chọn vật liệu phù hợp là yếu tố không nên xem nhẹ.

Gợi ý thay thế: Ưu tiên màng bọc làm từ PE hoặc các loại hộp thủy tinh, hộp inox có nắp kín. Khi sử dụng màng bọc, cần đọc kỹ thông tin trên bao bì về khả năng chịu nhiệt và mục đích sử dụng.

Mua ngay tại đây: Màng bọc thực phẩm PE Indochi

4. Nồi hấp điện thân nhựa trong suốt

Nồi hấp điện tiện lợi, dễ dùng, giá rẻ đang được nhiều gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, với các sản phẩm có thân nồi làm từ nhựa trong suốt, người dùng cần lưu ý đến khả năng chịu nhiệt và tính ổn định của vật liệu trong môi trường hơi nước nóng liên tục. Trong điều kiện nhiệt độ cao, vật liệu nhựa kém chất lượng có thể xuống cấp nhanh, ảnh hưởng đến độ bền và trải nghiệm sử dụng. Vì vậy, dù tiện lợi và bắt mắt, các mẫu nồi hấp thân nhựa giá thấp không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu về lâu dài.

Gợi ý thay thế: Ưu tiên nồi hấp đến từ các thương hiệu uy tín, có thân bằng inox, thép không gỉ hoặc các vật liệu chịu nhiệt tốt, dù giá cao hơn nhưng bền và an tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Mua ngay tại đây: Xửng hấp inox FiveStar



