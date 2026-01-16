4 điều tối kỵ khi dùng nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu được xem là “trợ thủ quốc dân” trong nhiều gia đình nhờ khả năng chế biến món chiên ít dầu mỡ, tiện lợi và nhanh gọn. Tuy nhiên, không ít người chủ quan trong quá trình vệ sinh và sử dụng, vô tình làm giảm tuổi thọ thiết bị, thậm chí ảnh hưởng tới chất lượng món ăn và sức khỏe con người.

4 điều cần tránh khi dùng nồi chiên không dầu

Theo các chuyên gia thiết bị gia dụng và an toàn thực phẩm, có 4 điều người dùng cần đặc biệt tránh khi sử dụng và làm sạch nồi chiên không dầu.

1. Quên rửa nồi sau mỗi lần sử dụng

Nhiều người cho rằng nồi chiên không dầu dùng rất ít dầu nên không cần rửa thường xuyên. Thực tế, dầu mỡ và mảnh vụn thức ăn vẫn bám lại trong giỏ, khay và đáy nồi sau mỗi lần sử dụng. Nếu để lâu ngày, các cặn bẩn này có thể cháy khét, khiến nồi làm nóng chậm và tốn điện hơn.

Chia sẻ trên tạp chí EatingWell, chuyên gia thiết bị nhà bếp người Mỹ Cyrus Bedwyr nhấn mạnh: “Nếu nồi chiên không dầu không được làm sạch sau mỗi lần sử dụng, cặn thức ăn thừa có thể bám vào những vị trí không nên có và làm ảnh hưởng tới hoạt động của thiết bị.”

Theo chuyên gia Bedwyr, một chiếc nồi chiên bẩn không chỉ giảm hiệu suất làm nóng mà còn khiến việc vệ sinh về sau trở nên vất vả hơn rất nhiều.

2. Dùng vật cứng, miếng cọ kim loại để cạy vết bẩn

Khi gặp vết cháy bám chặt, nhiều người có thói quen dùng thìa kim loại, dao hoặc miếng chà bằng thép để cạo sạch. Đây là sai lầm phổ biến có thể làm trầy xước lớp chống dính - bộ phận vốn rất nhạy cảm của nồi chiên không dầu.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ngâm giỏ và khay chiên trong nước ấm pha xà phòng khoảng 10 - 15 phút. Với vết bẩn cứng đầu, có thể dùng hỗn hợp baking soda và nước, chà nhẹ bằng miếng bọt biển mềm hoặc bàn chải lông mềm để làm sạch thay vì dùng lực mạnh.

3. Xịt trực tiếp dung dịch tẩy rửa mạnh vào lòng nồi

Dung dịch khử trùng hay chất tẩy rửa mạnh không được khuyến khích sử dụng cho các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Việc xịt hoặc ngâm nồi chiên không dầu trong hóa chất có thể để lại dư lượng, ảnh hưởng tới món ăn ở những lần sử dụng sau.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia vệ sinh, nước rửa chén thông thường kết hợp với nước ấm là đủ để làm sạch nồi chiên không dầu trong hầu hết các trường hợp. Với cặn bẩn khó xử lý, baking soda được xem là lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn so với các hóa chất tẩy rửa mạnh.

4. Nhúng cả thân nồi vào nước

Phần thân chính của nồi chiên không dầu chứa hệ thống điện và dây thanh nhiệt, tuyệt đối không được nhúng vào nước vì có thể gây chập điện, hỏng thiết bị và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dùng.

Chuyên gia Bedwyr khuyến cáo, khi vệ sinh bên trong nồi, người dùng cần rút điện hoàn toàn, để nồi nguội, sau đó dùng khăn ẩm hoặc miếng bọt biển mềm lau nhẹ. Với dây thanh nhiệt, có thể lật úp nồi và lau cẩn thận bằng khăn ẩm, đảm bảo để khô hoàn toàn trước khi lắp lại và sử dụng.