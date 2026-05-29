"Tuần qua, cái nóng kinh hoàng đổ bộ đã biến cuộc sống của tôi thành một chuỗi ngày khốn khổ và tuyệt vọng hoàn toàn". Đó là câu đầu tiên một người phụ nữ Anh chia sẻ trên tờ Express khi mẹo làm mát, hỗ trợ giấc ngủ vào ngày nắng nóng của mình được nhiều người quan tâm.

Cô kể rằng bản thân gần như phát điên, cả ngày dài cứ rón rén đi lại trong chính căn nhà mình, di chuyển từ phòng này sang phòng khác tối tăm "như một hồn ma thời Victoria" chỉ để cố giữ cho cơ thể được dễ chịu hơn đôi chút.

Cô đã làm tất cả mọi cách, từ đóng kín mít rèm cửa ngăn nắng, bật quạt hết công suất cho đến việc ôm khư khư bình nước giữ nhiệt đựng đầy đá. Thế nhưng, cứ đến giờ đi ngủ là một cực hình đúng nghĩa. Sự hầm hập của căn phòng khiến cô không thể nào chợp mắt nổi. Đến đêm thứ ba mất ngủ liên tiếp, người phụ nữ này thực sự kiệt sức và sẵn sàng thử bất cứ điều gì, dù là điên rồ nhất, để thoát khỏi cái nóng hành xác này.

Trong cơn tuyệt vọng, cô bỗng nhớ lại một bài báo mình từng đọc vài năm trước cũng chính trên trang Express. Khi đó, một chuyên gia về giấc ngủ đã đưa ra lời khuyên lạ đời: Hãy cho một đôi tất ẩm vào ngăn đá tủ lạnh và mang chúng trước khi ngủ để hạ nhiệt độ cơ thể. Khi lần đầu độc bài, cô thấy nó thật kỳ quặc, nhưng giờ đây, khi đã quá vã vì mất ngủ, cô quyết định đánh cược một phen. "Tôi nghĩ, cứ thử thôi vì chẳng mất gì và quay/chụp lại quá trình thực hiện" như một trải nghiệm điên rồ" , người phụ nữ này kể lại.

Sáng hôm sau, cô lập tức lấy một đôi tất cotton mang đi nhúng nước, vắt thật khô kỹ rồi cho vào ngăn đá. Vì quá mệt mỏi nên cô đã nhớ nhầm lời khuyên của chuyên gia. Đáng lẽ chỉ được để trong đó khoảng 10 phút trước khi ngủ để vải không bị đông cứng, thì cô lại vứt xó đôi tất của mình trong tủ đông suốt 10 tiếng đồng hồ từ sáng đến đêm. Lúc lôi ra thì ôi thôi, chúng đã cứng đờ như hai tảng đá.

Nhìn hai khối vải cứng ngắc, người phụ nữ này vẫn quyết định bất chấp tất cả. Cô dùng tay gỡ mạnh, cố gắng kéo giãn lớp chất liệu cotton ra cho đến khi có thể xỏ được đôi bàn chân đang nóng bừng bừng của mình vào. Và điều thần kỳ đã xảy ra, cảm giác sảng khoái và dễ chịu ập đến ngay lập tức.

Với chiếc quạt đang thổi vù vù ở góc giường, đôi tất lạnh buốt ôm sát vào chân và một chai nước đá đặt bên cạnh, cuối cùng cô cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình hạ dần về mức bình thường. Đôi tất đá nhanh chóng tan ra trong vài giây và nguội đi sau vài phút. Thế nhưng, việc giữ cho lớp vải cotton ẩm áp sát vào da kết hợp với luồng gió từ quạt đã tạo ra một phép màu, giúp cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu sau vài ngày gần nhuư trời thức trắng.

"Cho tất vào tủ đông nghe thì kỳ lạ, diện mạo lúc đi vào chân trông cũng ngớ ngẩn vô cùng, nhưng nếu nó mang lại hiệu quả thực sự thì chẳng có gì là ngớ ngẩn cả!" - cô nói. Khi cô chia sẻ mẹo này trên mạng xã hội, nó thu hút được nhiều sự chú ý, không ít người làm theo và phản hồi rằng nó thực sự có tác dụng.

Bí mật đằng sau khả năng hạ nhiệt thần kỳ của đôi tất ẩm

Tại sao một mẹo vặt có phần ngớ ngẩn này lại được chuyên gia giấc ngủ đánh giá cao và mang lại hiệu quả tức thì đến vậy? Câu trả lời nằm ở cơ chế sinh học cực kỳ thú vị của cơ thể chúng ta:

- Hạ nhiệt từ "bộ điều nhiệt" của cơ thể: Lòng bàn chân là nơi chứa mạng lưới mạch máu vô cùng dày đặc, đóng vai trò như một bộ tản nhiệt tự nhiên. Khi tiếp xúc với độ lạnh sâu từ đôi tất, các mạch máu tại đây sẽ co lại, làm mát dòng máu lưu thông và nhanh chóng truyền tín hiệu hạ nhiệt đi khắp cơ thể.

- Đánh lừa bộ não để kích hoạt cơn buồn ngủ: Về mặt sinh học, để con người có thể đi vào giấc ngủ, nhiệt độ lõi cơ thể bắt buộc phải giảm xuống từ 1 đế 2 độ C. Việc làm mát đôi bàn chân chính là cách nhanh nhất để "gạt công tắc" báo hiệu cho não bộ biết rằng đã đến giờ nghỉ ngơi, kích thích cơ thể sản sinh melatonin để ngủ ngon hơn.

- Hiệu ứng bốc hơi làm mát liên tục: Lớp vải cotton ẩm ôm sát da gặp luồng gió từ quạt sẽ tạo nên cơ chế bốc hơi nước liên tục, giúp giải phóng lượng nhiệt hầm hập tích tụ dưới da một cách chủ động mà không gây cảm giác bí bách.

Những lưu ý sống còn để áp dụng mẹo này an toàn tại nhà

Dù câu chuyện của người phụ nữ Anh có cái kết rất viên mãn, nhưng mọi người tuyệt đối không nên "liều mạng" để tất đông cứng suốt 10 tiếng như cô ấy kẻo lợi bất cập hại. Để áp dụng mẹo này một cách an toàn nhất, bạn cần nằm lòng các nguyên tắc sau

- Thời gian canh chuẩn xác: Bạn chỉ nên để đôi tất ẩm trong ngăn đá tủ lạnh từ 10 đến 15 phút trước khi lên giường. Lúc này tất đạt độ lạnh sâu lý tưởng nhưng vải vẫn mềm mại, ôm vừa vặn vào chân mà không gây bỏng lạnh cho da.

- Chất liệu vải bắt buộc: Hãy chọn một đôi tất làm bằng 100% cotton. Vải cotton mới có khả năng ngậm nước vừa phải và tạo độ thoáng khí, tuyệt đối không dùng tất sợi tổng hợp hay tất len vì chúng sẽ phản tác dụng, giữ nhiệt và gây hầm bí.

- Vắt kiệt nước tối đa: Hãy nhớ là chỉ làm ẩm tất chứ không để sũng nước. Bạn cần vắt thật khô kỹ trước khi cho vào lạnh, nếu tất quá ướt sẽ làm bẩn nệm chiếu, đồng thời khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh dẫn đến viêm phổi, cảm lạnh giữa mùa hè.

Nguồn và ảnh: Express, Tips and Tricks