HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Dọn nhà phát hiện chiếc bát cũ của ông cố, chàng trai mang đi kiểm tra thì lộ bí mật khó tin

Nguyệt Phạm
|

Chiếc bát gia truyền tưởng chỉ là kỷ vật cũ trong nhà bất ngờ khiến một nam thanh niên choáng váng khi được đưa đi kiểm tra.

Chiếc bát cũ bất ngờ lộ giá trị thật

Một chiếc bát cũ được gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ bỗng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Thái Lan, sau khi chủ nhân mang tới tiệm vàng để kiểm tra và nhận về kết quả ngoài sức tưởng tượng.

Theo truyền thông Thái Lan, sự việc được ghi lại tại tiệm vàng Namo Ban Chang Thong. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, một nam thanh niên đem theo chiếc bát được cho là báu vật gia truyền của ông cố. Ban đầu, anh chỉ tò mò muốn biết món đồ này thực sự có giá trị bao nhiêu.

"Chiếc bát vàng là báu vật của ông cố tôi, nó bán được bao nhiêu?", nam thanh niên hỏi nhân viên tiệm vàng.

Dọn nhà phát hiện chiếc bát cũ của ông cố, chàng trai mang đi kiểm tra thì lộ bí mật khó tin - Ảnh 1.

Một nam thanh niên đem theo chiếc bát được cho là báu vật gia truyền của ông cố tới tiệm vàng để kiểm tra và nhận về kết quả ngoài sức tưởng tượng. (Ảnh: Khaosod)

Ngay sau khi tiếp nhận món đồ, nhân viên tiệm vàng đã tiến hành kiểm tra hàm lượng vàng. Kết quả ban đầu cho thấy chiếc bát có tỷ lệ vàng lên tới 87,34%, với trọng lượng 346,88 gram.

Do chiếc bát được làm từ khối kim loại khá lớn, quá trình nấu chảy diễn ra lâu hơn thông thường. Trong clip, nhiều người không khỏi tò mò khi chứng kiến món đồ gia truyền dần biến dạng dưới nhiệt độ cao. Sau khi hoàn tất, chiếc bát cũ không còn hình dáng ban đầu mà trở thành một khối vàng lớn, gần như chiếm trọn lòng bàn tay.

Dọn nhà phát hiện chiếc bát cũ của ông cố, chàng trai mang đi kiểm tra thì lộ bí mật khó tin - Ảnh 2.

Do chiếc bát được làm từ khối kim loại khá lớn, quá trình nấu chảy diễn ra lâu hơn thông thường. (Ảnh: Khaosod)

Kết quả kiểm tra sau nấu chảy cho thấy tỷ lệ vàng còn lại là 77,75%, trọng lượng giảm nhẹ xuống còn 346,57 gram. Dựa trên giá vàng tại thời điểm giao dịch, tiệm vàng định giá khối vàng này ở mức hơn 860.000 baht, tương đương khoảng 694,5 triệu đồng.

Nghe con số được báo, nam thanh niên không giấu nổi sự kinh ngạc. Món đồ vốn được xem là kỷ vật của ông cố hóa ra lại có giá trị lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Từ kỷ vật gia truyền thành khối vàng gần 700 triệu đồng

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Thái Lan. Nhiều người bất ngờ trước giá trị thật của chiếc bát, đồng thời cho rằng không ít gia đình có thể đang lưu giữ những món đồ cũ nhưng chưa từng kiểm tra kỹ nguồn gốc hay chất liệu.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến tiếc nuối khi chiếc bát gia truyền bị nấu chảy, bởi ngoài giá trị vật chất, những món đồ do thế hệ trước để lại còn mang ý nghĩa kỷ niệm và lịch sử gia đình.

Dọn nhà phát hiện chiếc bát cũ của ông cố, chàng trai mang đi kiểm tra thì lộ bí mật khó tin - Ảnh 3.

Dựa trên giá vàng tại thời điểm giao dịch, tiệm vàng định giá khối vàng này ở mức hơn 860.000 baht, tương đương khoảng 694,5 triệu đồng. (Ảnh: Khaosod)

Dù vậy, theo cách xử lý tại tiệm vàng, việc nấu chảy giúp kiểm tra chính xác hơn trọng lượng và hàm lượng vàng thực tế của món đồ. Đây cũng là bước quan trọng để xác định giá trị giao dịch, nhất là với những vật phẩm cũ, có hình dạng đặc biệt hoặc không rõ tuổi đời.

Từ câu chuyện này, nhiều người cho rằng khi phát hiện những món đồ gia truyền nghi làm từ kim loại quý, chủ sở hữu nên mang tới các cơ sở uy tín để kiểm tra thay vì vội vàng bán rẻ hoặc tự đánh giá bằng mắt thường.

Dù không phải món đồ cũ nào cũng có giá trị lớn, trường hợp chiếc bát của nam thanh niên Thái Lan cho thấy đôi khi, những thứ tưởng chỉ nằm im trong góc nhà nhiều năm lại có thể cất giấu một "bí mật" khiến cả gia đình bất ngờ.

Theo Khaosod, Tnews, Thairath

Loài động vật quý hiếm chỉ Việt Nam ghi nhận, giới khoa học khẩn cấp bảo tồn: Mới thấy 11 cá thể
Tags

Tin ngắn

chiếc bát

báo mới

giá vàng

Thái Lan

báu vật

kim loại quý

tiệm vàng

khối vàng

tỷ lệ vàng

kỷ vật cũ

ông cố

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại