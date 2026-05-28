Dọn nhà phát hiện chiếc bát cũ của ông cố, chàng trai mang đi kiểm tra thì lộ bí mật khó tin

Chiếc bát cũ bất ngờ lộ giá trị thật

Một chiếc bát cũ được gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ bỗng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Thái Lan, sau khi chủ nhân mang tới tiệm vàng để kiểm tra và nhận về kết quả ngoài sức tưởng tượng.

Theo truyền thông Thái Lan, sự việc được ghi lại tại tiệm vàng Namo Ban Chang Thong. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, một nam thanh niên đem theo chiếc bát được cho là báu vật gia truyền của ông cố. Ban đầu, anh chỉ tò mò muốn biết món đồ này thực sự có giá trị bao nhiêu.

"Chiếc bát vàng là báu vật của ông cố tôi, nó bán được bao nhiêu?", nam thanh niên hỏi nhân viên tiệm vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận món đồ, nhân viên tiệm vàng đã tiến hành kiểm tra hàm lượng vàng. Kết quả ban đầu cho thấy chiếc bát có tỷ lệ vàng lên tới 87,34%, với trọng lượng 346,88 gram.

Do chiếc bát được làm từ khối kim loại khá lớn, quá trình nấu chảy diễn ra lâu hơn thông thường. Trong clip, nhiều người không khỏi tò mò khi chứng kiến món đồ gia truyền dần biến dạng dưới nhiệt độ cao. Sau khi hoàn tất, chiếc bát cũ không còn hình dáng ban đầu mà trở thành một khối vàng lớn, gần như chiếm trọn lòng bàn tay.

Kết quả kiểm tra sau nấu chảy cho thấy tỷ lệ vàng còn lại là 77,75%, trọng lượng giảm nhẹ xuống còn 346,57 gram. Dựa trên giá vàng tại thời điểm giao dịch, tiệm vàng định giá khối vàng này ở mức hơn 860.000 baht, tương đương khoảng 694,5 triệu đồng.

Nghe con số được báo, nam thanh niên không giấu nổi sự kinh ngạc. Món đồ vốn được xem là kỷ vật của ông cố hóa ra lại có giá trị lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Thái Lan. Nhiều người bất ngờ trước giá trị thật của chiếc bát, đồng thời cho rằng không ít gia đình có thể đang lưu giữ những món đồ cũ nhưng chưa từng kiểm tra kỹ nguồn gốc hay chất liệu.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến tiếc nuối khi chiếc bát gia truyền bị nấu chảy, bởi ngoài giá trị vật chất, những món đồ do thế hệ trước để lại còn mang ý nghĩa kỷ niệm và lịch sử gia đình.

Dù vậy, theo cách xử lý tại tiệm vàng, việc nấu chảy giúp kiểm tra chính xác hơn trọng lượng và hàm lượng vàng thực tế của món đồ. Đây cũng là bước quan trọng để xác định giá trị giao dịch, nhất là với những vật phẩm cũ, có hình dạng đặc biệt hoặc không rõ tuổi đời.

Từ câu chuyện này, nhiều người cho rằng khi phát hiện những món đồ gia truyền nghi làm từ kim loại quý, chủ sở hữu nên mang tới các cơ sở uy tín để kiểm tra thay vì vội vàng bán rẻ hoặc tự đánh giá bằng mắt thường.

Dù không phải món đồ cũ nào cũng có giá trị lớn, trường hợp chiếc bát của nam thanh niên Thái Lan cho thấy đôi khi, những thứ tưởng chỉ nằm im trong góc nhà nhiều năm lại có thể cất giấu một "bí mật" khiến cả gia đình bất ngờ.

