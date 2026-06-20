Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần bỏ bớt đồ đạc là cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Trong gần 2 năm, tôi liên tục dọn nhà, thanh lý quần áo, bỏ đi đồ dùng không cần thiết và cố gắng sống tối giản. Thế nhưng cảm giác mệt mỏi, áp lực và ngột ngạt vẫn không biến mất. Chỉ đến tuổi 45, tôi mới nhận ra mình đã hiểu sai về tối giản suốt một thời gian dài.

Năm 43 tuổi, tôi bắt đầu bị cuốn vào những nội dung về sống tối giản.

Nhìn những căn nhà gọn gàng, những tủ quần áo chỉ có vài bộ đồ cơ bản hay những lời khuyên về việc "cắt giảm để hạnh phúc hơn", tôi cảm thấy mình đã tìm được lời giải cho cảm giác quá tải trong cuộc sống.

Nhà tôi khi đó không hẳn bừa bộn, nhưng lúc nào cũng có cảm giác chật chội. Tủ quần áo đầy nhưng vẫn không biết mặc gì. Bếp có đủ loại dụng cụ nhưng nấu ăn vẫn thấy vướng víu. Các ngăn kéo chất đầy những món đồ "để khi nào cần sẽ dùng".

Tôi bắt đầu hành trình tối giản với sự hào hứng.

Hai năm liên tục dọn dẹp

Tôi tham gia các nhóm sống tối giản, xem video hướng dẫn và đặt mục tiêu mỗi tuần loại bỏ ít nhất vài món đồ khỏi nhà.

- Quần áo không mặc một năm? Bỏ.

- Đồ gia dụng ít dùng? Thanh lý.

- Đồ trang trí không cần thiết? Cho tặng.

- Sách cũ, hộp đựng đồ, đồ lưu niệm, đồ chơi của con đã lớn...

Tất cả đều lần lượt ra khỏi nhà. Nếu cộng lại, tôi tin mình đã dọn bỏ hàng trăm món đồ trong gần 2 năm.

Nhìn bề ngoài, ngôi nhà thực sự gọn hơn rất nhiều.

- Các kệ trống hơn.

- Tủ quần áo thoáng hơn.

Tôi thậm chí còn nhận được lời khen từ bạn bè khi tới chơi nhà. Nhưng có một điều khiến tôi khó hiểu: Tôi vẫn không thấy nhẹ nhõm như mình tưởng.

Tối giản thật sự không phải là bỏ thật nhiều đồ

Đến tuổi 45, tôi bắt đầu nhìn tối giản theo một cách khác. Tôi không còn đếm xem mình sở hữu bao nhiêu món đồ. Tôi cũng không cố biến căn nhà thành một không gian giống trên mạng xã hội.

Thay vào đó, tôi tập trung vào những câu hỏi đơn giản hơn:

- Điều gì thực sự khiến cuộc sống dễ chịu hơn?

- Điều gì khiến mình bớt căng thẳng hơn?

- Điều gì đáng để giữ lại?

Có những món đồ tôi từng định bỏ nhưng cuối cùng vẫn giữ lại vì chúng mang đến niềm vui hoặc sự tiện lợi. Có những cuộc gặp gỡ xã giao không cần thiết mà tôi quyết định từ chối. Có những kỳ vọng vô hình tôi chủ động buông xuống. Có những mục tiêu khiến bản thân kiệt sức mà tôi không còn cố theo đuổi.

Tôi nhận ra tối giản không chỉ là giảm số lượng đồ vật. Đó còn là giảm bớt những thứ đang âm thầm chiếm dụng năng lượng sống của mình.

Bài học lớn nhất ở tuổi 45

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi không hối hận vì đã dọn dẹp nhà cửa. Nhờ đó, tôi học được cách tiêu dùng có chọn lọc hơn và tránh mua sắm theo cảm hứng.Nhưng nếu được quay lại, tôi sẽ không coi tối giản là một cuộc thi xem ai sở hữu ít đồ hơn.

Tôi sẽ coi đó là quá trình tìm ra điều gì thực sự quan trọng.

Ở tuổi 45, tôi hiểu rằng một cuộc sống nhẹ nhàng không đến từ việc căn nhà có bao nhiêu khoảng trống. Nó đến từ việc trong lòng còn bao nhiêu điều phải gồng gánh. Đôi khi, thứ cần được dọn bỏ không phải là chiếc ghế cũ trong góc nhà hay vài bộ quần áo ít mặc mà là những áp lực, kỳ vọng và nỗi lo mà chúng ta đã mang theo quá lâu mà không hề nhận ra.

Và đó mới là kiểu tối giản giúp con người cảm thấy nhẹ lòng thật sự.