Tôi 101 tuổi, sống cùng người vợ 97 tuổi và nhận ra, đây là “bí mật” để trở thành người hạnh phúc nhất làng

Làng Shenshiqiao, thị trấn Guanhaiwei của thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) nổi tiếng là nơi có nhiều cụ ông, cụ bà sống thọ. Trong đó, cụ Hồ Hiền Văn năm nay đã 101 tuổi, còn vợ ông – cụ Thẩm Huệ Quân – cũng đã 97 tuổi.

Hai người đã nương tựa nhau suốt đời, trở thành biểu tượng của một tình yêu bền chặt vượt thời gian. Nhắc đến hai cụ, hàng xóm đều giơ ngón tay cái: “Hai ông bà đã sống bên nhau 77 năm, hòa thuận, chăm chỉ và nuôi dạy được những người con hiếu thảo. Họ là tấm gương của cả làng.”

Năm 1949, cụ Hồ Hiền Văn và cụ Thẩm Huệ Quân nên duyên vợ chồng. Một năm sau, con trai cả – ông Hồ Kiến Bình – chào đời. Đến năm 1951, đôi vợ chồng trẻ quyết định rời bỏ cuộc sống ổn định ở Thượng Hải, bế theo đứa con sơ sinh lên Nội Mông lập nghiệp. Chuyến đi ấy kéo dài trọn một thập kỷ và cũng là giai đoạn khó khăn nhất với gia đình.

Năm 1961, đáp lại chủ trương chung của Trung Quốc, cụ Thẩm Huệ Quân đưa con cái trở về quê Từ Hi để làm nông. Cụ Hồ Hiền Văn làm đủ mọi nghề để kiếm thêm thu nhập, nuôi cả nhà vượt qua thời kỳ thiếu thốn. Con cái trong nhà cũng lớn lên trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, nhưng chính những năm tháng ấy đã rèn luyện ý chí cho họ.

Người con trai cả Hồ Kiến Bình chia sẻ: “Tôi làm đủ loại công việc từ khi còn nhỏ, không ngại vất vả. Tất cả đều nhờ cha mẹ luôn dạy con bằng chính hành động của mình. Đó là tài sản quý giá nhất họ truyền lại”, con trai cả

Trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào, mâu thuẫn là điều khó tránh. Nhưng điều đặc biệt khiến mọi người nể phục là cách cụ Hồ Hiền Văn và cụ Thẩm Huệ Quân gìn giữ sự hòa thuận suốt 77 năm qua.

Ông Hồ Kiến Bình tiết lộ: “Bố mẹ tôi thi thoảng cũng tranh luận, nhưng không bao giờ giận dỗi lạnh lùng. Chiến tranh lạnh làm tổn thương tình cảm nhất. Tranh luận là một dạng giao tiếp – nghĩa là vẫn còn cơ hội để hiểu nhau.”

Cụ Thẩm Huệ Quân thì chân thật thừa nhận: “Tôi lo việc trong nhà nên đôi khi nóng nảy. Nhưng ông ấy hiền lắm, chưa bao giờ cãi nhau với tôi.”

Sự bao dung của người chồng và sự tháo vát của người vợ đã tạo nên một sự bù trừ hài hòa, giúp họ nắm tay nhau qua gần tám thập kỷ mà không cần những lời thề hoa mỹ. Triết lý sống của họ gói gọn trong một câu: “Không chiến tranh lạnh, luôn giữ liên lạc và trò chuyện.”

Bí quyết trường thọ của hai cụ, ngoài sinh hoạt điều độ, còn nằm ở tinh thần lạc quan và các mối quan hệ hòa thuận. Cụ Hồ Hiền Văn chia sẻ rằng muốn khỏe mạnh thì phải rộng lượng, tránh va chạm, giữ tâm thế bình an.

Cụ hài hước kể về “chế độ chăm sóc sức khỏe” của mình: con cái hiếu thảo, điều kiện y tế ngày nay tốt hơn, từng phẫu thuật khi 80 tuổi nhưng vẫn duy trì thói quen nhảy múa 10 năm sau đó, rồi ca hát thêm 10 năm nữa. “Phải vui vẻ thì mới sống khỏe. Sức khỏe là quan trọng nhất.”

Ngày nay, hai cụ sống an yên bên con cháu, hàng xóm láng giềng hòa thuận. Từ một đôi vợ chồng trẻ nhiệt huyết đi xây dựng đất nước, rồi trở về quê làm nông trong gian khó, đến khi trở thành cặp ông bà trăm tuổi nương tựa nhau qua mọi thăng trầm – cuộc đời của họ là minh chứng sống động cho truyền thống gia đình đề cao sự siêng năng, bao dung và hòa hợp.

Rất nhiều bệnh tật ở con người xuất phát từ những nỗi muộn phiền. Và một trong những nguyên nhân sâu xa tạo ra nỗi muộn phiền ấy chính là sự bất hòa trong gia đình. Giữ cho mái ấm luôn hòa thuận không phải chuyện đơn giản. Đó là bài toán lớn mà mỗi người đều phải học cách giải trong suốt cuộc đời.

Gia đình là nơi gắn kết những mối quan hệ quan trọng nhất của mỗi cá nhân. Khoảng 70% những cảm xúc vui buồn, giận dữ, yêu thương của đời người đều bắt nguồn từ chính môi trường gia đình.

Mà cảm xúc lại có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sức khỏe. Vì vậy, bầu không khí trong gia đình, từ tình cảm, cách ứng xử đến sự thấu hiểu lẫn nhau, đều ảnh hưởng sâu sắc đến thể chất và tinh thần của từng thành viên.

(Theo The Paper)