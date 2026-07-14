Tóc Tiên: "Tôi chỉ mong mình không bị chửi"

Chia sẻ mới nhất của Tóc Tiên gây bàn tán, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang thẳng thắn nhìn nhận những bàn tán liên quan đến mình.

Nếu theo dõi Tóc Tiên nhiều năm, khán giả sẽ không khó nhận ra nữ ca sĩ là một trong những nghệ sĩ có cá tính mạnh và luôn sống đúng với bản thân. Thế nhưng cũng chính điều đó khiến gần như mọi cử chỉ, biểu cảm hay phát ngôn của cô đều có thể trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Mới đây, khi xuất hiện trong một vlog review cùng MisThy, Hứa Kim Tuyền và Cara Nguyễn, Tóc Tiên bất ngờ trải lòng về áp lực bị dư luận soi xét, thậm chí thừa nhận điều cô mong nhất lúc này chỉ là... "không bị chửi".

Tóc Tiên cho rằng phần lớn những hiểu lầm đến từ chính tính cách của mình. Cô tự nhận bản thân là người có phần tăng động, phản ứng mạnh trước mọi thứ nên đôi khi dễ khiến người khác hiểu sai. Nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ: "Chị chỉ mong video này chị không bị chửi, đôi khi chị không làm gì cũng bị chửi mà. Chị chỉ muốn nói với mọi người, cuộc sống này có mấy tỷ người, cũng có mất trăm triệu tính cách, thể loại người khác nhau. Nhân dịp này tôi cũng muốn phổ cập đến mọi người 1 thể loại người như tôi là tăng động, phản ứng thái quá trước mọi thứ trong cuộc sống".

Clip: Tóc Tiên bất ngờ tiết lộ nỗi sợ làm gì cũng bị chửi

Tóc Tiên thừa nhận bị tăng động nên khó kiểm soát được biểu cảm trước những tình huống

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Tóc Tiên nói về tính cách của mình. Trước đó trên Threads, cô từng đăng một bài viết dài với mong muốn mọi người có cái nhìn cởi mở hơn với những người có tính cách sôi nổi, giàu năng lượng. Tóc Tiên viết: "Bình thường hoá việc mấy nhỏ đẻ ra vốn tăng động - tay chân múa may - toàn thân lắc lư xoay qua xoay lại - ít khi nào đứng yên một chỗ - nói năng liếng thoắng âm lượng to - phản ứng (bị gọi là) quá khích trước những điều đơn giản... Cũng đừng gọi đó là 'cái tật' hay bắt mấy nhỏ đó kiềm chế, thay đổi, tụi nó không làm được đâu. Ký tên: Một trong những nhỏ tăng động sống gần nửa cuộc đời vẫn không thể đứng yên quá 3 giây".

Tóc Tiên nhiều lần giải thích về việc bản thân không thể đứng yên

Những chia sẻ này cũng khiến nhiều khán giả nhớ lại khoảng thời gian Tóc Tiên trở thành cái tên gây tranh luận khi tham gia Gia đình Haha. Trong chương trình, nữ ca sĩ từng bị một bộ phận cư dân mạng nhận xét quá hoạt náo, nói nhiều và vô tình lấn át những người xung quanh. Trước các ý kiến trái chiều, Tóc Tiên từng lên tiếng khẳng định cô không hề có ý chiếm spotlight của bất kỳ ai, mọi phản ứng đều xuất phát từ tính cách thật ngoài đời.

Tóc Tiên từng vướng tranh cãi ồn ào khi tham gia Gia đình Haha

Sau nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi, Tóc Tiên cũng dần thay đổi cách đối diện với những bình luận tiêu cực. Nữ ca sĩ cho biết khoảng thời gian vừa qua, điều cô học được là biết bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính mình thay vì để những ý kiến trên mạng chi phối cảm xúc. Cô chia sẻ: "Mấy tháng gần đây mình nhận ra một điều: Mỗi lần mình va vấp trước những ồn ào ngoài xã hội, điều cần thiết nhất nên làm cho bản thân là dừng ngay việc xem Threads và TikTok".

Tóc Tiên nói thêm cô không xóa ứng dụng hay cắt kết nối với mạng xã hội, nhưng chủ động hạn chế tiếp cận khi tâm lý chưa ổn định. Với nữ ca sĩ, chỉ bản thân mới có quyền quyết định cuộc sống và năng lượng của mình. Khi bình tâm nhìn lại, những ồn ào từng khiến cô áp lực rồi cũng chỉ nhỏ bé như "giọt nước đọng sau cơn mưa bão".

Tóc Tiên cho biết cô hiểu những bàn tán xoay quanh mình nhưng chọn lọc khi đối mặt

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên vẫn là nghệ sĩ không ngại bộc lộ cá tính thật. Chính điều đó giúp cô có lượng khán giả yêu mến đông đảo, nhưng cũng khiến cô thường xuyên đối diện với những ý kiến trái chiều. Thay vì cố thay đổi để làm hài lòng tất cả, nữ ca sĩ lựa chọn chấp nhận con người của mình và học cách bước qua những lời bàn tán để giữ sự cân bằng trong cuộc sống.

Tóc Tiên vốn là nghệ sĩ có cá tính mạnh, sẵn sàng lên tiếng trước những ý kiến chưa đúng về mình

Ảnh: FBNV