Toàn cảnh vụ Thư Đan Nguyễn và chồng giàu tranh chấp ly hôn, tố lừa dối, “tẩy trắng” hôn nhân: Vì sao một nam ca sĩ bị réo tên?

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt diễn biến liên quan đến vụ việc đã được các bên cập nhật.

Thư Đan Nguyễn (Nguyễn Đan Thư, sinh năm 1999) đang là nhân vật nhận về nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, nội dung thảo luận xoay quanh vấn đề đời tư của nữ TikToker. Chỉ trong thời gian ngắn, các bên cùng lên tiếng công khai trên MXH, đẩy các từ khoá liên quan đến vụ việc lọt top tìm kiếm, khiến câu chuyện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thư Đan Nguyễn

Thư Đan Nguyễn bị chồng tố lừa dối, “diễn vai độc thân” giữa lúc cả 2 đang tranh chấp ly hôn

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 17/7, khi B.A - người tự nhận là chồng của TikToker Thư Đan Nguyễn - đăng tải bài viết dài trên Facebook cá nhân, đồng thời tag trực tiếp tên cô.

Trong bài đăng, B.A cho rằng Đan Thư đã kết hôn với mình trong nhiều năm qua, cặp đôi cũng có con nhưng thời gian gần đây cô lại xây dựng hình ảnh "độc thân" trên mạng xã hội và hạn chế nhắc đến chồng.

B.A viết: “Diễn trên phim chưa đủ sao mà còn mang kịch bản ra ngoài đời để hân hoan diễn vai 'độc thân'?... 10 năm trời tôi chấp nhận lùi về sau, nhẫn nhịn để cô giấu chồng, giấu con... Giấy ly hôn vừa ký xong, cô đã vội vã lên mạng ăn mừng, tẩy trắng bản thân bằng hai chữ 'độc thân'...” .

Bài đăng của B.A - chồng Thư Đan Nguyễn

Đến ngày 24/7, sự việc được nhiều người biết đến hơn. Trao đổi với chúng tôi vào thời điểm này, B.A cho biết hai người đã ký vào đơn ly hôn, tuy nhiên vẫn đang trong quá trình giải quyết tranh chấp ly hôn và chưa có kết quả cuối cùng.

Cũng theo B.A, tính từ thời điểm yêu nhau đến khi kết hôn, cả hai đã đồng hành gần 10 năm. Hiện con gái đang do Thư Đan Nguyễn trực tiếp chăm sóc.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận yêu cầu Đan Thư lên tiếng. Không ít người cũng bày tỏ bất ngờ khi biết nữ TikToker đã lập gia đình và có con.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, việc Đan Thư từng kết hôn không phải là bí mật. Những năm trước, cô từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh chồng và cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Năm 2017, cô còn đăng ảnh được chồng tặng quà sinh nhật và nhiều lần nhắc đến cuộc sống hôn nhân.

Dù vậy, trong khoảng vài năm trở lại đây, nữ TikToker gần như không còn đăng tải nội dung liên quan đến chồng con trên các nền tảng mạng xã hội.

Thư Đan Nguyễn và B.A

Thư Đan Nguyễn lên tiếng, giới hạn bình luận

Sáng 25/7, chỉ 1 ngày sau khi ồn ào nổ ra, Thư Đan Nguyễn chính thức đăng tải bài viết phản hồi.

Cô khẳng định chưa từng có ý định xây dựng hình ảnh độc thân. Theo Đan Thư, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và nhiều khán giả theo dõi cô từ những ngày đầu đều biết cô đã lập gia đình và có con.

Việc hạn chế chia sẻ hình ảnh gia đình trong những năm gần đây, theo nữ TikToker, chỉ nhằm bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của người thân.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân, Đan Thư cho biết sau rất nhiều nỗ lực gìn giữ, cả hai đã đi đến quyết định dừng lại. Điều cô quan tâm nhất hiện nay là con gái và mong con được lớn lên trong sự bình yên.

“Có một điều Thư muốn được nói rõ. Trong suốt 10 năm qua, gia đình, bạn bè và những đồng nghiệp thân thiết đều biết Thư đã lập gia đình. Nhiều khán giả đã theo dõi Thư từ những ngày đầu cũng từng thấy Thư chia sẻ về chồng, về con và những kỷ niệm của gia đình nhỏ. Việc Thư hạn chế đăng tải hình ảnh gia đình trên mạng xã hội chưa bao giờ xuất phát từ mong muốn xây dựng hình ảnh độc thân hay che giấu sự tồn tại của chồng và con. Đó đơn giản là lựa chọn của một người mẹ mong muốn bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của gia đình mình trước những áp lực của mạng xã hội” - trích từ bài đăng của Thư Đan Nguyễn.

Bài đăng của Thư Đan Nguyễn

Nữ TikToker cũng nhấn mạnh đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cô lên tiếng về chuyện hôn nhân, đồng thời cho biết sẽ không tranh luận về từng nội dung được lan truyền trên mạng xã hội vì cho rằng một cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm không thể phản ánh đầy đủ chỉ qua một vài chia sẻ.

Sau bài đăng, Đan Thư để chế độ giới hạn bình luận.

Chồng tiếp tục đăng bài ẩn ý có người thứ 3, tung thêm ảnh tin nhắn và nhắc đến từ khóa "phép màu"

Sau phản hồi của Đan Thư, từ ngày 26/7 trở đi, B.A tiếp tục có nhiều bài đăng mới nhằm phản bác những chia sẻ của nữ TikToker.

Anh đăng hai bức ảnh trong tiệc sinh nhật năm 2024 của Đan Thư. Theo B.A, ở bức ảnh gốc có dòng chữ "Mừng sinh nhật vợ yêu", trong khi bức ảnh Đan Thư đăng trên Facebook đã làm mờ dòng chữ này và cũng không đăng hình chụp cùng chồng.

B.A cho rằng đây là một trong những ví dụ để lý giải việc anh nhắc đến cụm từ "diễn vai độc thân" trong bài đăng trước đó.

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục chia sẻ ảnh chụp màn hình một đoạn tin nhắn giữa một nam và một nữ được cho là diễn ra trong năm 2025.

B.A không tiết lộ tên mà chỉ gọi hai nhân vật này là "nam chính" và "nữ chính", đồng thời cho rằng người nam biết đối phương đã có gia đình nhưng vẫn chủ động nhắn tin. Anh cũng nhắc đến từ khóa "phép màu", cho biết vẫn còn nhiều bằng chứng chưa công bố.

Tin nhắn được B.A đăng tải

Điều đáng chú ý là những ảnh chụp màn hình này không thể hiện danh tính người gửi và người nhận. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bắt đầu gọi tên một nam ca sĩ, khiến câu chuyện tiếp tục lan rộng.

Đến tối 27/7, tài khoản Facebook của B.A không còn truy cập được. Khi tìm kiếm, nền tảng hiển thị thông báo người dùng không còn xem được nội dung này.

Mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng

Giữa lúc những tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cái tên Nguyễn Hùng - chủ nhân bản hit Phép Màu bất ngờ trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều trên các nền tảng MXH vào sáng 28/7. Trên Threads và nhiều diễn đàn, cư dân mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh của Nguyễn Hùng và Thư Đan Nguyễn xuất hiện cùng nhau.

Các bài đăng tổng hợp nhiều khoảnh khắc trên MXH lẫn ngoài đời của Đan Thư và Nguyễn Hùng. Các nội dung này bao gồm việc Nguyễn Hùng thường xuyên thả tim các bài đăng, video của Đan Thư cho đến việc cả hai được cho là nhiều lần bị bắt gặp đi cùng nhau tại quán cà phê, các show ca nhạc, gặp gỡ nhóm bạn hay xuất hiện ở một số sự kiện công khai,...

Nguyễn Hùng liên tục thả tim cho Thư Đan Nguyễn

Nhiều người xác nhận đã bắt gặp Nguyễn Hùng và Thư Đan Nguyễn ngoài đời

Những hình ảnh này nhanh chóng được truyền tay, kéo theo nhiều suy đoán từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các hình ảnh và thông tin đang lan truyền vẫn chưa được bất kỳ bên nào xác nhận.

Nguyễn Hùng và Thư Đan Nguyễn cũng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay phát ngôn chính thức nào liên quan đến những đồn đoán trên mạng xã hội. Vì vậy, những thông tin đang được chia sẻ hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng và chưa có căn cứ để xác thực.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang theo dõi các diễn biến liên quan đến vụ việc.

(Tổng hợp)