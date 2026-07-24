Tình trạng của người không quan tâm giá vàng, vẫn mua đều hàng tháng

Kệ giá vàng biến động, việc của mình là để dành tiền mua vàng thì cứ thế mà làm!

Khoảng thời gian gần đây, giá vàng có nhiều biến động. Đơn cử như hôm nay (23/7), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với ngày hôm qua (22/7), khi giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng bán ra, thì sau 1 ngày, người mua đang tạm lỗ tới 11 triệu đồng mỗi lượng.

Trong bối cảnh đó, người mua vàng thường chia làm 2 nhóm: Nhóm thứ nhất tạm gác lại mục tiêu mua vàng hàng tháng để “nghe ngóng thêm”, còn nhóm thứ hai thì mặc kệ biến động giá vàng, có tiền là mua và vẫn mua đều hàng tháng.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, không ít người thuộc nhóm thứ 2 đã chia sẻ quan điểm về hành trình mua vàng của mình.

Vàng mua để giữ nên chẳng quan tâm biến động giá trong ngắn hạn

Một người chia sẻ: “Mình mua vàng từ Tết đến giờ, Tết dùng tiền lì xì mua vàng, xong tháng nào có dư mình cũng đều mua thêm 1 phân vàng. Ngày xưa trong đầu mình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mua vàng, còn giờ có tiền là mua dù chỉ là 0,1 chỉ. Mình không quan tâm giá vàng tăng hay giảm, cứ có là mua thôi”.

Số vàng mà người này tích lũy được từ Tết đến giờ

Trong phần bình luận, không ít người cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Một người cho biết: “Mình cũng mua từ Tết đến giờ, mà mua đến đâu là vàng giảm đến đó nhưng mình cũng kệ, giảm thì mua tiếp, mua nhiều hơn, chẳng đi đâu mà thiệt, tính trung bình thì mình có lợi mà”.

Sương sương 10 chiếc nhẫn vàng trơn mua từ Tết đến giờ

Một người khác cũng đồng tình: “Mình cũng bắt đầu từ 1 phân vàng, cứ đủ 5 phân vàng mình lại đem đổi thành nhẫn nửa chỉ hoặc đủ 10 phân thì đổi thành 1 chỉ. Mình mua từ lúc vàng 11 triệu 1 chỉ đến giờ, cũng có 1-2 chiếc mua đúng lúc giá vàng 17-18 triệu 1 chỉ”.

Mua vàng là hành trình tích tiểu thành đại

Mua vàng có mục tiêu rõ ràng, xác định giữ vàng nên cũng không quá quan tâm đến biến động giá (Ảnh chụp màn hình)

Đó là quan điểm của những người vẫn đang cần mẫn mua vàng hàng tháng. Giá vàng có tăng, có giảm, họ xem cho biết chứ không để biến động giá ảnh hưởng tới mục tiêu hay thói quen tích lũy tài sản của bản thân. Vì suy cho cùng, mua vàng là hành trình tích tiểu thành đại, ngoài ngân sách thì còn cần sự kiên nhẫn.

Việc cần làm khi giá vàng biến động

1. Không mua bán theo cảm xúc trước những biến động ngắn hạn

Giá vàng có thể tăng hoặc giảm trong thời gian ngắn do tác động từ nhiều yếu tố. Vì vậy, điều đầu tiên người mua vàng cần làm là giữ sự bình tĩnh, tránh đưa ra quyết định chỉ vì thấy giá đang tăng quá nhanh hoặc giảm quá sâu.

Việc chạy theo tâm lý đám đông dễ khiến nhà đầu tư mua ở vùng giá cao hoặc bán ra đúng lúc thị trường điều chỉnh. Thay vào đó, nên xác định rõ mục tiêu mua vàng là để tích lũy dài hạn, bảo toàn tài sản hay đầu tư ngắn hạn, từ đó đưa ra quyết định phù hợp với kế hoạch tài chính của bản thân.

2. Chia nhỏ thời điểm mua thay vì "xuống tiền" một lần

Trong giai đoạn giá vàng biến động, việc dồn toàn bộ số tiền nhàn rỗi để mua ở một thời điểm sẽ làm tăng rủi ro nếu giá đảo chiều ngay sau đó. Một giải pháp được nhiều người áp dụng là chia khoản tiền thành nhiều phần và mua theo từng đợt. Cách này giúp bình quân giá mua, giảm áp lực phải "bắt đúng đáy" hay lo lắng mình đã mua ở mức giá quá cao. Đồng thời, người mua cũng có thêm thời gian theo dõi diễn biến thị trường và điều chỉnh kế hoạch nếu xuất hiện những thay đổi lớn.

3. Đảm bảo nguồn tiền mua vàng không ảnh hưởng đến các khoản ngân sách khác

Dù vàng được xem là một kênh tích lũy phổ biến, người mua cũng không nên dùng toàn bộ tiền tiết kiệm hoặc vay mượn để đầu tư khi giá biến động. Trước khi quyết định mua, cần ưu tiên duy trì quỹ dự phòng và nguồn tiền phục vụ các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

Khi nền tảng tài chính vẫn được đảm bảo, những biến động ngắn hạn của giá vàng sẽ ít tạo ra áp lực hơn, giúp người sở hữu vàng có thể kiên nhẫn chờ đợi nếu thị trường chưa diễn biến như kỳ vọng.

4. Theo dõi thị trường nhưng không để biến động giá chi phối mọi quyết định

Việc cập nhật thông tin về giá vàng, chính sách mua - bán hay các yếu tố kinh tế là cần thiết, nhưng không có nghĩa là phải liên tục kiểm tra giá từng giờ. Quan sát thị trường một cách có chọn lọc, kết hợp với kế hoạch tài chính đã đặt ra từ trước sẽ giúp bạn giữ được sự chủ động.

Thay vì cố gắng dự đoán chính xác từng nhịp tăng giảm, hãy tập trung vào mục tiêu dài hạn và chỉ điều chỉnh khi có những thay đổi thực sự ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư hoặc tích lũy của mình. Điều này giúp hạn chế các quyết định vội vàng và duy trì sự ổn định trong quản lý tài sản.