Tình hình tồi tệ của nam ca sĩ kỳ cựu bị viện dưỡng lão ngược đãi, đóng 168 triệu/tháng nhưng không được tắm rửa

Nam ca sĩ này bị đối xử vô cùng tệ bạc trong viện dưỡng lão.

Những ngày qua, dư luận Trung Quốc dậy sóng trước thông tin nam ca sĩ kỳ cựu Trương Vỹ Văn trả 100 triệu đồng/tháng cộng thêm 68 triệu chi phí phát sinh để dưỡng bệnh trong viện dưỡng lão, nhưng cuối cùng lại bị ngược đãi, không được chăm sóc và tắm rửa suốt 1 năm. Sự tắc trách, đối xử tệ bạc của viện dưỡng lão đã khiến Trương Vỹ Văn rơi vào tình cảnh đáng thương hai chân sưng đỏ, hoại tử nghiêm trọng đến lộ cả xương và mất hoàn toàn khả năng vận động.

Đến ngày 29/7, Phương Tuấn - học trò kiếm người quản lý - đã cập nhật tình trạng mới nhất của Trương Vỹ Văn. Theo Phương Tuấn, trong chuyến thăm mới nhất, anh tiếp tục phát hiện thầy của mình bị vỡ mao mạch mắt trái, mắt sưng đỏ mảng lớn nhưng phía viện dưỡng lão không hề hay biết, không gọi bác sĩ đến thăm khám. Bức xúc với chất lượng chăm quá kém, Phương Tuấn khiếu nại vụ việc lên cơ quan chức năng. Cục Phúc lợi Xã hội đã tiến hành kiểm tra đột xuất viện dưỡng lão, dưới sự đồng giám sát của đại diện Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc). Sau khi nắm rõ mọi chuyện, Cục Phúc lợi Xã hội cùng Trung tâm Dịch vụ Gia đình Tổng hợp ở Du Ma Địa đã chấp nhận thủ tục xin chuyển viện cho Trương Vỹ Văn của Phương Tuấn. Hai cơ quan này cam kết sẽ bố trí nam nghệ sĩ gạo cội vào viện dưỡng lão công lập theo diện ưu tiên trong vòng 2 tháng tới.

Ca sĩ Trương Vỹ Văn bị viện dưỡng lão ngược đãi. Trong chuyến thăm mới nhất, học trò kiêm quản lý Phương Tuấn phát hiện ông bị vỡ mao mạch mắt trái nhưng không được điều trị, nhân viên của viện dưỡng lão cũng không hề hay biết Trương Vỹ Văn gặp vấn đề ở mắt. Ảnh: Singtao.

"Nghe tin thầy Vỹ Văn sắp được vào viện dưỡng lão công lập, tôi rất vui. Tôi cảm ơn Cục Phúc lợi Xã hội và các nhân viên xã hội đã giúp đỡ, đồng thời thấu hiểu hoàn cảnh của thầy tôi. Thầy đã chịu quá nhiều bất hạnh, ngay cả quyền được vệ sinh cơ thể, đi lại và chữa bệnh cũng bị họ tước mất. Thầy ấy đã chịu quá nhiều bất hạnh. Sự tắc trách của viện dưỡng lão đó khiến thầy Vỹ Văn phải chịu thêm những đau đớn và tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Lần gần nhất tôi đến thăm, thầy vẫn còn khá tỉnh táo, ăn uống ngon miệng. Tuy nhiên, hai bàn chân thầy vẫn sưng đỏ dù đang mang đồ bảo vệ, còn cẳng chân gầy guộc, hoại tử đến mức biến dạng", Phương Tuấn cho biết.

Theo Phương Tuấn, đến nay viện dưỡng lão vẫn chưa có lời giải thích hay xin lỗi chính thức nào sau khi lộ bằng chứng ngược đãi người già. Tuy nhiên, Phương Tuấn khẳng định anh chắc chắn sẽ khiếu nại đến cùng. Do Trương Vỹ Văn bị lở loét nặng, mỗi tháng Phương Tốn phải tốn thêm nhiều chi phí như thay băng, chăm sóc vết thương, đệm hơi chống loét và tiền điện phát sinh. Phương Tuấn cho biết anh không loại trừ khả năng yêu cầu viện dưỡng lão bồi thường và sẽ tham khảo ý kiến các luật sư trong giới giải trí.

Trong vòng 2 tháng tới, Trương Vỹ Văn sẽ được chuyển sang viện dưỡng lão công lập. Ảnh: On.

Trước những thông tin cho rằng Phương Tuấn đang toàn quyền quản lý tài sản của Trương Vỹ Văn và có ý đồ trục lợi, anh lên tiếng bác bỏ. Phương Tuấn khẳng định giấy ủy quyền mà Trương Vỹ Văn ký cho mình không phải là giấy ủy quyền quản lý tài sản, đồng thời nhấn mạnh nam ca sĩ gần như không còn tài sản đáng kể.

Theo Phương Tuấn, từ năm 2021, Trương Vỹ Văn đã được Cục Phúc lợi Xã hội hỗ trợ sinh hoạt. Muốn nhận trợ cấp, tài sản cá nhân của người xin trợ cấp không được vượt quá 50.000 HKD (169 triệu đồng), đồng thời việc chuyển nhượng tài sản trước đó cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Trước đây, Trương Vỹ Văn từng có khoảng 300.000-400.000 HKD (1-1,36 tỷ đồng) tiền tiết kiệm, nhưng số tiền này đã tiêu hết cho ba ca phẫu thuật. Riêng ca mổ cuối cùng, anh và 1 người hâm mộ đã mỗi người góp 50.000 HKD (169 triệu đồng) để thanh toán viện phí cho Trương Vỹ Văn. "Tôi chưa từng lấy của thấy Vỹ Văn một đồng nào. Ngược lại, suốt 5 năm thầy ở viện dưỡng lão, mỗi tháng tôi còn phải bỏ thêm 20.000 HKD (68 triệu đồng) để bù chi phí. Tổng số tiền tôi đóng cho viện dưỡng lão ấy là 168 triệu/tháng, nhưng họ đối xử với thầy tôi không ra gì", Phương Tuấn nói.

Phương Tuấn cho biết tiền tiết kiệm của thầy mình đã cạn kiệt. Trương Vỹ Văn hiện sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội, tiền quyên góp của anh và người hâm mộ hảo tâm. Ảnh: Sina.

Trương Vỹ Văn bước chân vào làng nhạc từ năm 1978 và là giọng ca vàng đình đám một thời. Bản thân ông không lập gia đình, chỉ có 1 cậu con trai nhưng quan hệ giữa cha con vô cùng xa cách, chẳng hề liên lạc với nhau. Lúc tuổi già, ốm đau ập đến khiến Trương Vỹ Văn thường xuyên phải nhập viện điều trị, thậm chí nhiều lần vào phòng cấp cứu khẩn cấp ICU. Học trò của Trương Vỹ Văn đã đưa ông vào viện dưỡng lão để tiện chăm sóc nhưng ai ngờ lại bị đối xử tệ bạc thế này.

Trương Vỹ Văn có 1 con trai, nhưng người con này không ngó ngàng đến ông. Ảnh: HK01.

Nguồn: On, HK01