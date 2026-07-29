Tình hình hiện tại của Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng

Cư dân mạng tò mò động thái của Thư Đan Nguyễn, Nguyễn Hùng giữa bối cảnh hiện tại.

Mới đây, Thư Đan Nguyễn trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng ồn ào liên quan đến đời tư. Cùng thời điểm, mạng xã hội bất ngờ "đào" lại loạt hình ảnh và clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên xuất hiện thân thiết cùng ca sĩ Nguyễn Hùng tại buổi công chiếu phim Cục Vàng Của Ngoại. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Giữa lúc những hình ảnh cũ tiếp tục bị chia sẻ với tốc độ chóng mặt, mọi động thái của Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng trên mạng xã hội cũng được cư dân mạng theo dõi sát sao. Về phía Thư Đan Nguyễn, nữ diễn viên hiện vẫn giữ im lặng trước những đồn đoán, cô cũng đã khóa phần bình luận dưới các bài viết. Động thái này khá khác so với thời điểm vướng ồn ào liên quan đến hôn nhân trước đó.

Khi bị người đàn ông tự nhận là chồng cũ đăng tải bài viết gây xôn xao, Thư Đan đã nhanh chóng lên tiếng, khẳng định gia đình, bạn bè và nhiều khán giả theo dõi lâu năm đều biết cô từng lập gia đình. Cô cũng cho biết việc hạn chế chia sẻ hình ảnh người thân chỉ nhằm bảo vệ quyền riêng tư, đồng thời xác nhận cuộc hôn nhân đã khép lại sau nhiều nỗ lực vun vén. Có thể thấy, cách đối diện của Thư Đan Nguyễn với ồn ào hôn nhân khác hẳn việc bị "tóm dính" ảnh bên Nguyễn Hùng.

Thư Đan Nguyễn im lặng giữa lúc hàng loạt hình ảnh "tóm dính" bên Nguyễn Hùng lan truyền trên MXH

Trong khi đó, Nguyễn Hùng cũng trở thành cái tên được nhắc đến liên tục dưới các bài đăng trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của nam ca sĩ để hỏi về những đồn đoán liên quan đến Thư Đan. Dẫu vậy, Nguyễn Hùng vẫn giữ nguyên thái độ quen thuộc không khóa bình luận, cũng không phản hồi hay đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về câu chuyện đang được bàn tán.

Đây không phải lần đầu Nguyễn Hùng lựa chọn cách ứng xử này trước những thông tin liên quan đến đời tư. Hồi tháng 3 năm nay, khi bạn gái cũ xác nhận cả hai đã chia tay và lên tiếng phủ nhận tin đồn có người thứ ba, nam ca sĩ cũng không đưa ra bất kỳ chia sẻ nào mà tiếp tục tập trung cho các hoạt động nghệ thuật.

Nguyễn Hùng không khoá bình luận dù cư dân mạng liên tục tràn vào hỏi chuyện

Cho đến thời điểm hiện tại, cả Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng đều chưa lên tiếng về những đồn đoán đang lan truyền trên mạng xã hội. Vì vậy, những suy diễn xoay quanh mối quan hệ của hai nghệ sĩ vẫn chỉ xuất phát từ các hình ảnh được chia sẻ lại và bình luận của cư dân mạng, chưa có xác nhận từ người trong cuộc.

Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng bị "team qua đường" bắt gặp cùng nhau

Mối quan hệ giữa Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng

Trước khi liên tục bị cư dân mạng gọi tên trong những đồn đoán gần đây, Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng từng có dịp xuất hiện cùng nhau tại công chiếu bộ phim Cục Vàng Của Ngoại. Theo những hình ảnh được ghi lại, Thư Đan và Nguyễn Hùng cùng đứng tại khu vực chụp ảnh, thoải mái trò chuyện, cười đùa và tạo dáng trước ống kính. Đây cũng là lần đầu hai nghệ sĩ góp mặt trong cùng một dự án điện ảnh. Nếu Thư Đan đảm nhận một vai diễn trên màn ảnh thì Nguyễn Hùng góp giọng với ca khúc nhạc phim, tạo nên màn kết hợp giữa diễn xuất và âm nhạc.

Cả hai từng công khai xuất hiện trên thảm đỏ Cục Vàng Của Ngoại

Thư Đan Nguyễn sinh năm 1999, được nhiều khán giả biết đến với vai trò beauty KOL, TikToker và người mẫu ảnh trước khi bén duyên với diễn xuất. Nhờ ngoại hình sáng, phong cách trẻ trung cùng các nội dung về làm đẹp và thời trang, cô nhanh chóng sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Những năm gần đây, Thư Đan liên tục xuất hiện trong các dự án như Báu Vật Trời Cho và Cục Vàng Của Ngoại, từng được đánh giá là gương mặt trẻ nhiều triển vọng của màn ảnh Việt nhờ vẻ đẹp ngọt ngào cùng hình tượng trong trẻo.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ diễn viên lại trở thành tâm điểm chú ý vì ồn ào đời tư. Cô bị một người đàn ông tự nhận là chồng đăng tải bài viết cho rằng đã xây dựng hình ảnh độc thân trong nhiều năm dù thực tế đã có gia đình. Chỉ sau một ngày vụ việc bùng nổ, Thư Đan chính thức lên tiếng phản hồi. Nữ diễn viên cho biết gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đều biết cô từng lập gia đình, đồng thời khẳng định nhiều khán giả theo dõi mình từ những ngày đầu cũng từng thấy cô chia sẻ về chồng và con. Theo Thư Đan, việc hạn chế xuất hiện cùng người thân trên mạng xã hội trong thời gian gần đây chỉ nhằm bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của gia đình. Cô cũng xác nhận sau nhiều năm cố gắng vun vén, cuộc hôn nhân đã khép lại và điều ưu tiên lớn nhất hiện nay là mang đến môi trường sống tốt nhất để con gái trưởng thành.

Thư Đan Nguyễn từng lên tiếng thừa nhận đã có chồng, con và mong mọi chuyện trong quá khứ được khép lại

Về phía Nguyễn Hùng, nam ca sĩ sinh năm 1999, quê Gia Lai, hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên. Anh là giọng ca chính của ban nhạc MAYDAYs và từng được biết đến trong cộng đồng indie trước khi tạo cú bứt phá mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc. Năm 2025 được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Nguyễn Hùng khi ca khúc Phép Màu trở thành hiện tượng trên nhiều nền tảng, giúp tên tuổi anh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Sau thành công này, nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với Còn Gì Đẹp Hơn, bản OST của phim Mưa Đỏ. Liên tiếp sở hữu những ca khúc nhạc phim được yêu thích, Nguyễn Hùng được nhiều người ưu ái gọi là "hoàng tử nhạc phim" của Vpop.

Về đời tư, hồi tháng 3 năm nay, bạn gái của Nguyễn Hùng xác nhận cả hai đã chính thức chia tay sau một thời gian gắn bó, đồng thời phủ nhận những tin đồn liên quan đến người thứ ba.

Nguyễn Hùng chia tay bạn gái hồi tháng 3/2026

Ảnh: FBNV