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Tình hình của Thanh Thúy - Đức Thịnh giữa lúc chuyện hôn nhân gây bàn tán

Minh Ngọc
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Thanh Thuý từng gây xôn xao vì bài đăng nói về chuyện rạn nứt hôn nhân trên mạng xã hội.

Sau dòng trạng thái gây bàn tán về chuyện ly thân, Thanh Thúy mới đây tiếp tục có động thái mới trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nữ diễn viên đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường bên ông xã Đức Thịnh. Trong clip, cả hai ngồi cạnh nhau với biểu cảm hài hước, thoải mái tương tác. Đi kèm video, Thanh Thúy viết: "Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê".

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Không ít cư dân mạng cho rằng đây là cách Thanh Thúy khéo léo gửi thông điệp giữa thời điểm chuyện hôn nhân của hai vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm sau bài viết đưa ra quan điểm về chuyện ly thân.

Trước đó ít ngày, nữ diễn viên từng khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ một bài viết mở đầu bằng câu hỏi: "Đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện ly thân chưa?", khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Dù nội dung chủ yếu xoay quanh những góc nhìn về hôn nhân và không xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến cuộc sống riêng, bài đăng vẫn làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa Thanh Thúy và Đức Thịnh.

Thanh Thuý - Đức Thịnh lộ diện vui vẻ giữa lúc bị bàn tán hôn nhân. Nguồn: FBNV

Trước đó, Thanh Thúy từng gây chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội về góc nhìn đối với hôn nhân. Mở đầu bài viết bằng câu hỏi: "Đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện ly thân chưa?", nữ diễn viên trải lòng rằng bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng sẽ có lúc đối mặt với mâu thuẫn, áp lực và những cuộc tranh cãi tưởng chừng không thể dung hòa. Tuy nhiên, theo Thanh Thúy, sau tất cả những thăng trầm của cuộc sống, điều đáng quý nhất vẫn là có một người đồng hành để cùng sẻ chia, cùng ngắm biển, cùng mỉm cười và cùng nắm tay đi qua năm tháng.

Bà xã Đức Thịnh cũng nhắn nhủ: "Có lẽ ai bước vào hôn nhân cũng từng có những lúc mệt mỏi, từng có những cuộc cãi vã tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng sau tất cả những bộn bề của cuộc sống, điều hạnh phúc nhất vẫn là có một người để cùng ngắm biển, cùng cười và cùng già đi. Người bạn đời tốt không phải là người hoàn hảo, mà là người vẫn nắm tay mình, chấp nhận mình ngay cả khi mình không hoàn hảo".

Tình hình của Thanh Thúy - Đức Thịnh giữa lúc chuyện hôn nhân gây bàn tán- Ảnh 1.

Thanh Thuý từng gây xôn xao vì bài đăng nói về chuyện rạn nứt hôn nhân trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Tình hình của Thanh Thúy - Đức Thịnh giữa lúc chuyện hôn nhân gây bàn tán- Ảnh 2.

Nữ diễn viên trải lòng rằng bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng sẽ có lúc đối mặt với mâu thuẫn, áp lực. Ảnh: FBNV

Thanh Thúy và Đức Thịnh về chung một nhà vào năm 2008 sau thời gian yêu nhau. Hơn 18 năm gắn bó, cặp đôi vẫn được nhiều khán giả nhắc đến như một trong những tổ ấm bền vững của showbiz Việt. Cả hai hiện có hai con trai và không ít lần thừa nhận hôn nhân cũng từng trải qua những giai đoạn căng thẳng, bất đồng. Tuy nhiên, theo Thanh Thúy và Đức Thịnh, sự thấu hiểu, nhường nhịn và sẵn sàng đối thoại chính là chìa khóa giúp họ giữ gìn hạnh phúc suốt nhiều năm.

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Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Thanh Thúy và Đức Thịnh còn sát cánh trong công việc. Trong khi Đức Thịnh tập trung phát triển sự nghiệp đạo diễn, nhà sản xuất, Thanh Thúy lui về quán xuyến gia đình và âm thầm hỗ trợ chồng ở hậu trường nhiều dự án. Sự phân chia vai trò rõ ràng cùng cách luôn đồng hành, san sẻ với nhau được nhiều khán giả xem là bí quyết giúp cặp đôi duy trì cuộc hôn nhân viên mãn sau gần hai thập kỷ.

Tình hình của Thanh Thúy - Đức Thịnh giữa lúc chuyện hôn nhân gây bàn tán- Ảnh 3.

Thanh Thúy và Đức Thịnh về chung một nhà vào năm 2008 sau thời gian yêu nhau. Hơn 18 năm gắn bó. Ảnh: FBNV

Tình hình của Thanh Thúy - Đức Thịnh giữa lúc chuyện hôn nhân gây bàn tán- Ảnh 4.

Trong khi Đức Thịnh tập trung phát triển sự nghiệp đạo diễn, nhà sản xuất, Thanh Thúy lui về quán xuyến gia đình. Ảnh: FBNV

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Đức Thịnh

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