Tình hình của Ốc Thanh Vân và Trí Rùa

Trí Rùa hiện tại không ở Úc cùng với 3 mẹ con Ốc Thanh Vân.

Sau thời gian đưa 3 con sang Úc nghỉ hè, Ốc Thanh Vân vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Mới đây, Ốc Thanh Vân liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại Úc. Không chỉ cập nhật cuộc sống sinh hoạt của 4 mẹ con, nữ diễn viên còn thường xuyên livestream bán hàng, tương tác với người hâm mộ ngay tại nơi ở.

Hiện tại, Ốc Thanh Vân tiếp tục đảm nhận vai trò chăm sóc 3 con, đồng thời duy trì công việc kinh doanh online từ xa. Dù không có chồng bên cạnh, nữ MC vẫn giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên chia sẻ những câu chuyện hài hước xoay quanh cuộc sống tại nước ngoài.

Trước đó, Ốc Thanh Vân chia sẻ ông xã Trí Rùa đã không ở cùng 3 mẹ con ở Úc mà trở về Việt Nam để làm việc. Cô cho hay: "Ba nó về Việt Nam làm việc rồi, cho nên ngày nào cũng mấy mẹ con đùm túm đi với nhau nè".

Ốc Thanh Vân vẫn thường xuyên chia sẻ, cập nhật cuộc sống tại Úc trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Trí Rùa đã không ở cùng 3 mẹ con ở Úc mà trở về Việt Nam để làm việc. Ảnh: FBNV

Trước khi khởi hành, Ốc Thanh Vân từng tiết lộ chuyến đi này suýt phải hủy vào phút chót vì con trai Cacao bị dị ứng nặng, phải nhập viện điều trị liên tục. Ban đầu, kế hoạch là ba mẹ con sẽ sang Úc trước, còn Trí Rùa bay từ Hong Kong đến Melbourne để hội ngộ sau. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của con trai khiến nữ diễn viên phải thay đổi lịch trình.

Sau khi mọi việc ổn định, cả gia đình mới có thể sang Úc như dự định. Hiện họ đang ở trong một căn nhà thuê gần khu vực từng sinh sống trước đây để các con dễ dàng gặp lại bạn bè và nhanh chóng hòa nhập với môi trường quen thuộc.

Ốc Thanh Vân đã đưa các con sang để tận hưởng mùa đông ở Úc nhân dịp nghỉ hè tại Việt Nam. Ảnh: FBNV

Trong clip, Ốc Thanh Vân cho biết nhịp sinh hoạt của gia đình gần như không thay đổi so với khi ở Việt Nam. Cô vẫn là người quán xuyến việc nhà, dọn dẹp, nấu nướng, còn các con tranh thủ gặp gỡ bạn bè trong kỳ nghỉ hè.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ bản thân là người rất kỹ tính trong chuyện nhà cửa nên dù ở nhà thuê vẫn giữ mọi thứ ngăn nắp: "Tui ở đâu cũng vậy đó, tui ở đâu nó cũng phải gọn gàng tươm tất y như nhà tui. Dơ và bừa là tui không bao giờ chịu nổi".

Hiện 3 mẹ con nữ diễn viên đang ở trong một căn nhà thuê gần khu vực từng sinh sống trước đây. Ảnh: FBNV

Năm 2024, Ốc Thanh Vân đưa 3 con sang Úc sinh sống và học tập trong gần một năm. Trong khoảng thời gian này, cô gần như tạm gác các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình, đồng thời duy trì nguồn thu bằng việc dạy yoga, kinh doanh online và nhận các công việc phù hợp.

Đầu năm 2025, nữ diễn viên quyết định đưa các con trở về Việt Nam để ổn định cuộc sống và quay lại với nghệ thuật. Kể từ đó, cô tích cực tham gia các chương trình truyền hình, sân khấu kịch, đồng thời duy trì hoạt động bán hàng trực tuyến.

Năm 2024, Ốc Thanh Vân đưa 3 con sang Úc sinh sống và học tập trong gần một năm. Ảnh: FBNV