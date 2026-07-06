Đàm Vĩnh Hưng công khai nhắc đến mẹ của con trai, lộ mối quan hệ hiện tại

Động thái của Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong chuyến du lịch cùng con trai Polo Huỳnh tại Seoul (Hàn Quốc). Đáng chú ý, nam ca sĩ hiếm hoi nhắc đến mẹ của con trai, qua đó phần nào hé lộ mối quan hệ hiện tại giữa các thành viên trong gia đình.

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải hình ảnh đồng hành cùng quý tử trong ngày đầu tiên khám phá thủ đô Seoul. Kèm theo loạt ảnh, anh hài hước viết: "Ngày đầu tiên tại Seoul của 2 người bạn! Khuya qua, mẹ bạn ấy truyền lệnh: Dắt con đi chơi cho tử tế đó! Không phải chăm vô shopping đâu nha! - Yes Mẹ! Bớt mê shopping lâu rồi!".

Đàm Vĩnh Hưng khoe ảnh đưa con trai đi chơi Seoul, Hàn Quốc

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng cách xưng hô thân thiện, vui vẻ giữa Đàm Vĩnh Hưng và mẹ của bé Polo cho thấy cả hai vẫn giữ mối quan hệ hòa nhã, cùng phối hợp chăm sóc con trai.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần khẳng định Polo Huỳnh là ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống của anh. Nam ca sĩ thường xuyên đưa con đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời và không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Người hâm mộ cũng nhận thấy bé Polo ngày càng dạn dĩ, tình cảm và rất quấn bố.

Ở tuổi 55, "ông hoàng nhạc Việt" một thời tập trung thời gian chăm sóc con trai và phát triển công việc ca hát, kinh doanh

Sau nhiều biến cố trong sự nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng cho biết bản thân đã thay đổi nhiều về suy nghĩ cũng như lối sống. Ở tuổi 55, nam ca sĩ không còn đặt nặng chuyện hơn thua hay cạnh tranh trong nghề, mà chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để ở bên con trai và tiếp tục được làm nghề lâu dài. Anh thừa nhận Polo chính là động lực lớn nhất giúp mình cân bằng cuộc sống và vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh việc trở lại các hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng còn dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực kinh doanh. Quán cà phê mang phong cách hoài cổ do anh đầu tư tại TP.HCM trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều khán giả. Chính nam ca sĩ cũng thường xuyên có mặt để đón khách, giao lưu, chụp ảnh và đôi khi ngẫu hứng cất tiếng hát phục vụ người hâm mộ.