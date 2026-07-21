Tình báo Nga nghi ngờ Đức âm thầm phát triển vũ khí hạt nhân

Tình báo Nga chỉ ra, các cơ quan của NATO đã nhận ra một số đầu mối và sự kiện đáng nghi ngờ về việc Đức phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo bài viết trên “Reporter”, các nước NATO được cho là đang ngày càng lo ngại về quy mô nghiên cứu và phát triển của Đức, có thể liên quan đến việc phát triển công nghệ vũ khí hạt nhân.

Thông tin này được văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) đưa ra, trích dẫn nguồn tin mà cơ quan này nhận được.

Theo tiết lộ của cơ quan tình báo Nga, các bộ liên quan của một trong những nước NATO chủ chốt đang ghi nhận sự gia tăng nghiên cứu của Đức trong các lĩnh vực liên quan đến vật lý hạt nhân, khoa học vật liệu và công nghệ chất nổ năng lượng cao.

“Các đồng minh phương Tây của Đức ghi nhận quy mô công việc hiện tại của nước này trong các lĩnh vực nhạy cảm như khoa học vật liệu đặc biệt, vật lý sóng xung kích, vật lý hạt nhân và neutron…", Cơ quan tình báo Nga SVR nêu rõ trong một tuyên bố.

Theo SVR, khoảng 30 cơ cấu nghiên cứu khoa học và trường đại học của Đức, bao gồm cả các trung tâm khoa học và kỹ thuật hàng đầu của nước này, đang tham gia vào kế hoạch nghiên cứu “mờ ám” này.

Các cơ cấu khoa học đó bao gồm: Viện Công nghệ Karlsruhe, Đại học Ruhr Bochum, Đại học Ludwig Maximilian Munich, Đại học RWTH Aachen và Đại học Kỹ thuật Berlin.

SVR khẳng định, phần thực hành của nghiên cứu đang được tiến hành bằng cách sử dụng 6 lò phản ứng nghiên cứu đang hoạt động đặt tại các viện khoa học hàng đầu của Đức.

SVR chỉ ra, dữ liệu tình báo của NATO cho thấy khối này đang đặc biệt chú trọng đến việc phát triển chuyên môn của Đức trong sản xuất chất nổ năng lượng cao và hệ thống kích nổ điện tử.

Phái bộ NATO Brussels đánh giá, dữ liệu tình báo cho thấy sự tỉ mỉ và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành của Đức trong việc phát triển các phương pháp sản xuất và tổ chức sản xuất công nghiệp các chất nổ năng lượng cao và hệ thống kích nổ điện tử.

Các chuyên gia NATO đánh giá cao tiềm năng của Đức trong việc nhanh chóng tạo ra các yếu tố cần thiết để xây dựng năng lực hạt nhân.

Theo cơ quan này, các công ty quốc phòng lớn của Đức đang tham gia vào dự án, các vật liệu và thiết bị được phát triển đang được thử nghiệm tại các bãi thử của lực lượng mặt đất Đức.

Các chuyên gia quân sự của NATO tin rằng, Đức có khả năng tự sản xuất vật liệu phân hạch cần thiết trong vòng 1-3 tháng và chế tạo một thiết bị nổ hạt nhân hoạt động được trong vòng 1 năm mà không cần tiến hành các cuộc thử nghiệm quy mô lớn.

Cơ quan Tình báo Nga nhận định, những đánh giá này có liên quan đến sự thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề quốc phòng của Đức, với quyết tâm “tăng cường đáng kể năng lực của lực lượng vũ trang nước này”, bằng cách tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và củng cố tiềm lực quân sự.

Tình báo Nga tin những kế hoạch như vậy, cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao, có thể gây lo ngại cho các đồng minh và nước láng giềng của Đức về việc Berlin đang có kế hoạch tạo ra "chiếc ô hạt nhân" của nước này.

Các quan chức Đức trước đây đã nhiều lần khẳng định tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Hiện nay, Đức là một bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và không sở hữu kho vũ khí hạt nhân riêng. An ninh của Đức trong NATO được đảm bảo một phần nhờ khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ.