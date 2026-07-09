Tin xe 9/7: Geely Galaxy TT chạy 725 km, Bentley đặt tên SUV điện đầu tiên

Geely Galaxy TT ra mắt với tầm hoạt động tối đa 725 km, Bentley công bố tên SUV điện đầu tiên, Bugatti giới thiệu W16 Mistral độc bản dùng nhiều chi tiết bằng sứ.

Geely Galaxy TT chạy điện tối đa 725 km

Geely giới thiệu mẫu sedan thuần điện Geely Galaxy TT tại Trung tâm Nghệ thuật Thời trang Shanghai 1862. Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ, dự kiến mở bán trong tháng 8/2026 và gây chú ý nhờ kiểu dáng fastback mang nhiều đường nét gợi nhớ Xiaomi SU7.

Geely Galaxy TT có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.999 x 1.919 x 1.479 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm. Xe được trang bị cụm đèn pha Floating Star-Diamond, cánh gió sau chủ động ba mức điều chỉnh tạo lực ép tối đa 508 N và dải đèn hậu kéo dài tích hợp 108 bóng LED.

Bên trong khoang lái là thiết kế hướng về người lái với hệ điều hành Flyme Auto thế hệ thứ hai, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm, màn hình hiển thị thực tế tăng cường AR-HUD cùng nhiều giải pháp tăng tính thực dụng như khoang hành lý trước 110 lít, khoang hành lý sau hai tầng và tủ lạnh 5,2 lít.

Mẫu sedan điện này được phát triển trên nền tảng điện áp 800 V, sử dụng pin lithium-ion của CATL với ba mức dung lượng 52,4 kWh, 63,8 kWh và 75,2 kWh. Tùy phiên bản, phạm vi hoạt động đạt 540 km, 640 km, 650 km hoặc tối đa 725 km theo chuẩn CLTC.

Xe có hai cấu hình truyền động gồm bản một mô-tơ điện công suất 245 kW (khoảng 328 mã lực) và bản hai mô-tơ dẫn động bốn bánh với tổng công suất 425 kW (570 mã lực). Giá bán hiện chưa được công bố.

Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel dùng hàng loạt chi tiết bằng sứ

Bugatti tiếp tục mở rộng chương trình cá nhân hóa của dòng Bugatti W16 Mistral bằng phiên bản đặc biệt Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, được phát triển cùng nhà sản xuất gốm sứ Đức Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM). Đây là một trong những mẫu xe độc đáo nhất của hãng khi sử dụng nhiều chi tiết bằng sứ trên một siêu xe có tốc độ tối đa 420 km/h.

Khác với suy nghĩ rằng toàn bộ thân xe được làm bằng sứ, vật liệu này chỉ xuất hiện tại các vị trí như nắp khoang động cơ, nắp châm dầu, nắp bình nhiên liệu và logo EB. Hai chi tiết trên nắp động cơ còn mang biểu tượng quyền trượng hoàng gia của KPM Berlin.

Sau khi hoàn thiện lớp sơn trắng, Bugatti vẽ thủ công các đường nét màu đen mô phỏng cấu trúc bề mặt kỹ thuật số NURBS nhằm làm nổi bật hình học của thân xe.

Bên trong khoang lái, chất liệu sứ tiếp tục xuất hiện trên cần số, nắp loa, bệ tì tay trung tâm và các nút điều khiển cửa sổ. Họa tiết màu đen trên ghế da trắng cũng được hoàn thiện bằng quy trình sơn thủ công.

Bugatti cho biết W16 Mistral được sản xuất giới hạn 99 chiếc và dây chuyền lắp ráp đã hoàn tất. Giá bán cũng như danh tính chủ nhân của phiên bản Blanc Éternel chưa được công bố.

Bentley Torcal sẽ ra mắt vào tháng 9/2026

Bentley đã chính thức công bố tên gọi Bentley Torcal cho mẫu ô tô điện thương mại đầu tiên của hãng. Mẫu SUV thuần điện sẽ ra mắt tại London vào ngày 23/9/2026, đồng thời trở thành dòng sản phẩm độc lập thứ tư của Bentley bên cạnh Continental GT, Flying Spur và Bentayga.

Tên Torcal được lấy cảm hứng từ khu vực El Torcal de Antequera ở miền nam Tây Ban Nha và có liên hệ với từ “torque” trong tiếng Anh hiện đại.

Bentley xác nhận Torcal có chiều dài dưới 5 m, nhỏ hơn Bentayga và là mẫu xe đầu tiên áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới từng xuất hiện trên xe ý tưởng EXP 15.

Nội thất kết hợp phong cách sang trọng truyền thống với màn hình cong hiện đại và cần điều khiển đa chức năng do Audi phát triển.

Về kỹ thuật, Bentley Torcal sử dụng nền tảng điện áp 800 V, chia sẻ nhiều thành phần với Porsche Cayenne Electric. Xe có khả năng bổ sung khoảng 160 km phạm vi hoạt động sau 7 phút sạc, pin dung lượng khả dụng khoảng 108 kWh và phạm vi hoạt động dự kiến từ 483-563 km mỗi lần sạc.

Hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện là trang bị tiêu chuẩn, công suất có thể dao động từ 402 đến 1.139 mã lực tùy phiên bản nếu dùng chung hệ truyền động với Porsche Cayenne Electric. Sau khi ra mắt, Torcal sẽ được bán song song với Bentayga thay vì thay thế mẫu SUV động cơ đốt trong này.