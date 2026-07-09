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455 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nam An
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Phòng CSGT Công an tỉnhThanh Hóa đã xác định thêm nhiều trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ qua hệ thống giám sát trong thời gian qua.

Ngày 29/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách ô tô vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 47B, Quốc lộ 45, Quốc lộ 15, Đường Hồ Chí Minh, được phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị nghiệp vụ.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026 đến ngày 15/6/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 455 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội”.

Sau đây là danh sách các phương tiện giao thông vi phạm.

1. Tuyến Quốc lộ 1: 150 trường hợp

2. Tuyến Quốc lộ 10: 06 trường hợp

3. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 33 trường hợp

4. Tuyến Quốc lộ 47B: 13 trường hợp.

5. Tuyến Quốc lộ 45: 23 trường hợp.

6. Tuyến Quốc lộ 15: 59 trường hợp.

5. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 171 trường hợp.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Tất cả người dân có bằng lái xe hết hạn chú ý quy định mới của Bộ Công an
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