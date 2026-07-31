Tin xe 31/7: VinFast tung ưu đãi lớn tại Indonesia, GLA có bản EV sạc 320 kW

VinFast mở rộng ưu đãi tại GIIAS 2026, Mercedes-Benz trình làng GLA mới với bản EV sạc 320 kW... là một số tin xe đáng chú ý 31/7.

VinFast mang dải xe điện và chính sách mới đến GIIAS 2026

VinFast tham dự Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026 với danh mục xe điện trải dài từ VF 3, VF 6, VF 7, VF MPV 7 đến các dòng Green, đồng thời lần đầu giới thiệu chương trình “Drive Worry Free” dành cho khách hàng tại Indonesia.

Triển lãm diễn ra từ ngày 30/7 đến 9/8 tại ICE BSD City, Tangerang, với không gian trưng bày tái hiện toàn bộ hành trình sử dụng xe điện từ lựa chọn sản phẩm, sạc, bảo dưỡng đến dịch vụ hậu mãi.

Chương trình “Drive Worry Free” được xây dựng trên năm trụ cột gồm tối ưu chi phí vận hành, chính sách dành cho pin, an tâm sở hữu, dịch vụ hậu mãi và gia tăng giá trị kinh doanh.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, khách đặt cọc mua VF 3 được tặng phiếu mua sắm trị giá 3 triệu rupiah; VF MPV 7 và Limo Green nhận phiếu 4 triệu rupiah; VF 6 và VF 7 nhận phiếu 5 triệu rupiah, đồng thời có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng.

VinFast cũng tiếp tục áp dụng các chính sách như cam kết giá trị mua lại lên tới 80%, miễn phí sạc tại hệ thống V-GREEN, miễn phí thuê pin trong 2 năm và bảo hành pin trọn đời.

Gian hàng còn giới thiệu mạng lưới trạm sạc V-GREEN, chương trình cho thuê xe Sewa Jadi Cuan cùng các giải pháp tài chính. Hiện VinFast có hơn 40 showroom tại Indonesia và đặt mục tiêu mở thêm hơn 150 showroom trong thời gian tới.

Mercedes-Benz GLA thế hệ mới có thêm bản EV và hybrid

Mercedes-Benz chính thức giới thiệu thế hệ mới của GLA với nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động. Mẫu SUV được mở rộng kích thước lên 4.565 x 1.873 x 1.604 mm, chiều dài cơ sở 2.790 mm, đi cùng thiết kế mới với lưới tản nhiệt Iconic Grille, tay nắm cửa ẩn, đèn hậu LED nối liền và các gói trang bị AMG Line, AMG Line Plus hoặc Night Edition.

Khoang lái được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 14 inch và tùy chọn MBUX Superscreen với màn hình 14 inch cho hành khách phía trước. Hệ thống còn có cửa sổ trời Sky Control, âm thanh Burmester 3D 16 loa và khoang hành lý 410 lít, mở rộng lên 1.400 lít khi gập hàng ghế sau; bản thuần điện có thêm khoang chứa đồ phía trước 107 lít.

GLA mới có ba phiên bản thuần điện. GLA 200 Electric sử dụng pin LFP 58 kWh, công suất 221 mã lực, phạm vi hoạt động 394-447 km và sạc nhanh DC 200 kW. GLA 250+ Electric dùng pin NMC 85 kWh, công suất 268 mã lực, đi được 577 - 657 km và hỗ trợ sạc nhanh DC 320 kW, bổ sung khoảng 270 km chỉ sau 10 phút sạc.

Phiên bản GLA 350 4MATIC Electric có hai mô-tơ điện, công suất 349 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây, phạm vi hoạt động 555 - 643 km. Ngoài ra, Mercedes-Benz còn bổ sung các bản hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L với mô-tơ điện 30 mã lực và hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2 MB.Drive Assist. Xe sẽ mở bán tại châu Âu từ ngày 31/7.

Nhà Trắng đặt mua 250 Cadillac Escalade cho Mật vụ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nhà Trắng đã đặt mua khoảng 250 chiếc Cadillac Escalade để bổ sung cho đội xe hộ tống của Mật vụ Mỹ (Secret Service). Thông tin được công bố trong chuyến thăm Trung tâm thử nghiệm Milford Proving Ground của General Motors tại bang Michigan và được xem là một trong những đơn hàng Cadillac Escalade lớn nhất của chính phủ Mỹ trong những năm gần đây.

Theo chia sẻ tại sự kiện, đội xe mới sẽ phục vụ các đoàn hộ tống bảo vệ an ninh. Trước đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 14,8 triệu USD với GM để phát triển thế hệ limousine tổng thống mới The Beast và các phương tiện hỗ trợ, với tổng giá trị hợp đồng có thể tăng lên 40,8 triệu USD đến năm 2029.

Cadillac Escalade phiên bản thương mại hiện có giá khởi điểm khoảng 91.100 USD (2,39 tỷ đồng), nhưng các xe dành cho Mật vụ sẽ được nâng cấp với khung gầm hạng nặng, kính chống đạn, thân xe bọc giáp và cầu xe chịu tải lớn.

Các mẫu xe này được cho là phát triển trên nền tảng tương tự Chevrolet Suburban đang phục vụ Mật vụ Mỹ, nhưng mang thiết kế và nhận diện thương hiệu Cadillac. Trong chuyến thăm, Tổng thống Mỹ cũng theo dõi màn trình diễn của Chevrolet Corvette ZR1X, GMC Hummer EV, tham quan các mẫu xe quân sự của GM Defense và trải nghiệm sedan thuần điện Cadillac Celestiq.