Tin vui: Hà Nội hỗ trợ 80 lần mức lương tối thiểu vùng 1 cho các cá nhân sau

Ngoài việc nhận tiền sinh hoạt phí bằng 80 lần mức lương tối thiểu tháng vùng 1, các cá nhân này còn được hỗ trợ chi phí đi lại, chi phí bảo hiểm y tế bắt buộc...

HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết 57/2026/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực cao của thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 1 Điều 16; điểm c, điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô năm 2026).

Nghị quyết này quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và đối tượng khác theo chương trình, đề án, dự án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, TP Hà Nội khuyến khích, hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên đi học tập ở các cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm. Chính sách hỗ trợ cho người học theo học các ngành, nghề trọng điểm; ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.

Song song với đó, Nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh phục vụ giải quyết bài toán lớn của thành phố Hà Nội; Hoạt động tuyển chọn, đánh giá người có tài năng; nghiên cứu sinh, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ của thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo chế độ hợp đồng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp thuộc thành phố Hà Nội, các đơn vị sự nghiệp công lập; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; các đối tượng khác theo chương trình, đề án, dự án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; học sinh, sinh viên, học viên sau đại học học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, các cơ sở đào tạo, cơ sở bồi dưỡng trong nước và ở nước ngoài.

Ảnh minh hoạ

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết này là chính sách hỗ trợ đào tạo cho người học được cử tham gia các lớp đào tạo ở nước ngoài.

Cụ thể, người học được cử tham gia các lớp đào tạo ở nước ngoài (không do cơ quan, đơn vị được giao kinh phí đào tạo tổ chức) được hưởng hỗ trợ, bao gồm:

a) Chi phí dịch vụ, học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả liên quan đến khóa đào tạo: Thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh nếu có thông báo, hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi người học học tập hoặc chứng từ hợp pháp của tổ chức, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ký kết hợp đồng đào tạo;

b) Sinh hoạt phí: 80 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I/người/năm học;

c) Chi phí đi lại: 12 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I/người/khóa học;

d) Chi phí bảo hiểm y tế bắt buộc: 5 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I/người/năm học;

đ) Chi lệ phí thị thực, cấp hộ chiếu và các chi phí bắt buộc khác liên quan trực tiếp đến việc học tập ở nước ngoài: 5 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I/người/năm học;

e) Hình thức và nguyên tắc hỗ trợ: Cơ quan, đơn vị được giao kinh phí đào tạo căn cứ quy định có liên quan thực hiện chi trả hoặc hỗ trợ trực tiếp để chỉ trả các chi phí tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều này. Trường hợp người học đã được hỗ trợ các chi phí nêu trên từ các tổ chức và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác thì chỉ được chi trả đối với các chi phí còn lại.

2. Người học được cử tham gia các lớp đào tạo ở nước ngoài (do cơ quan, đơn vị được giao kinh phí đào tạo trực tiếp tổ chức lớp hoặc thuê, phối hợp với cơ sở đào tạo tổ chức lớp) được hưởng hỗ trợ, bao gồm:

a) Chi phí dịch vụ, học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả liên quan đến khóa đào tạo: Theo chi phí thực tế phát sinh;

b) Chi mua bảo hiểm y tế: Theo thông báo hoặc hóa đơn, chứng từ bảo hiểm y tế bắt buộc của cơ sở đào tạo nơi người học đang học và không vượt mức bảo hiểm y tế tối thiểu áp dụng chung cho lưu học sinh nước ngoài ở nước sở tại;

c) Chi phí ăn và tiêu vặt, thuê phòng nghỉ, đi lại; lệ phí thị thực, cấp hộ chiếu; lệ phí sân bay; cước hành lý, tài liệu (áp dụng đối với các đoàn đào tạo); tiền điện thoại, fax, internet, dịch thuật: Thực hiện theo quy định về chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí;

d) Chi phí cho công tác tổ chức lớp đào tạo (khảo sát, đàm phán, xây dựng chương trình đào tạo): Theo chi phí thực tế phát sinh;

đ) Hình thức và nguyên tắc hỗ trợ: Cơ quan, đơn vị được giao kinh phí đào tạo căn cứ quy định có liên quan thực hiện chi trả các chi phí tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều này.

Người học buộc phải đền bù kinh phí đã được hỗ trợ nếu không tốt nghiệp theo đúng thời gian học tập, nghiên cứu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại quyết định cử đi đào tạo hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Tự ý bỏ học, bỏ việc trong thời gian đào tạo;

b) Bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc theo quy định;

c) Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp;

d) Đã hoàn thành khóa đào tạo và được cấp văn bằng tốt nghiệp nhưng bỏ

việc, bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc khi chưa phục vụ đủ thời gian bằng 03 lần thời gian đào tạo.

Trường hợp người học không hoàn thành nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và công tác theo quy định vì lý do bất khả kháng (chiến tranh, thiên tại, dịch bệnh, tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng từ 80% sức khỏe trở lên, bệnh hiểm nghèo) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan cử người học đi đào tạo học xem xét, quyết định miễn đền bù cho người học.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.