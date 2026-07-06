Cử nhân ngành Luật mua vàng mã, "mời" cả nhà đi dự lễ tốt nghiệp: Nghẹn ngào câu chuyện phía sau

Trang nghĩ rằng, bằng một cách nào đó, người thân sẽ tới dự ngày trọng đại của cô.

Mới đây, câu chuyện của nữ cử nhân 22 tuổi, quê ở Phú Thọ đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Trước ngày nhận bằng tốt nghiệp, thay vì mời người thân, chuẩn bị hoa, cô gái lại đi mua vàng mã, hóa vàng cho những người thân yêu nhất, “mời” mọi người cùng đi dự lễ tốt nghiệp.

Cô gái ấy là Nguyễn Thị Trang (SN 2004). Trang vừa tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế tại một trường đại học ở Hà Nội. Những món đồ vàng mã Trang mua là quần áo mới, cô gái trẻ muốn gửi cho mẹ và ông bà ngoại để người thân có đồ đẹp mặc trong ngày trọng đại. Trang nghĩ rằng, bằng một cách nào đó, người thân của cô cũng sẽ tới dự.

Tâm sự trên báo Dân trí, Trang kể tuổi thơ của cô chỉ có mẹ và ông bà ngoại, sống tại một ngôi nhà nhỏ đơn sơ ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ). Ông ngoại của Trang qua đời khi cô mới 1 tuổi. Đến khi Trang học lớp 8, bà ngoại cũng bỏ mẹ con cô mà đi. Cú sốc lớn nhất ập tới năm Trang học lớp 12, mẹ cô bị tai nạn giao thông không qua khỏi.

Sau tang lễ của mẹ, Trang mới được người thân cho biết, bố ruột của cô đã mắc bệnh nhiều năm, tinh thần ông không còn ổn định, minh mẫn. Sự ra đi đột ngột của những người thân yêu nhất đã khiến cô gái nhỏ bé như mất phương hướng, hoang mang với tương lai của chính mình.

Trang mua đồ vàng mã hóa cho người thân trước ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Chia sẻ thêm trên VnExpress, Trang bộc bạch thời điểm đó một số người họ hàng khuyên nên học nốt cấp 3, đi làm công nhân vài năm rồi lập gia đình thay vì học đại học. Thế nhưng, Trang nhớ đến lời dặn dò của mẹ. Mẹ lúc nào cũng mong con gái được học đại học, chắt chiu từng đồng để dành cho con đi học. Trang nghĩ, chỉ có học mới giúp cuộc sống sau này bớt vất vả. Thế nên, cô vẫn quyết tâm bước vào giảng đường.

4 năm qua, Trang đã trải qua không ít khó khăn, phải đi làm đủ nghề để trang trải chi phí sinh hoạt, học phí. Không chỉ thế, cô gái nhỏ bé còn phải đối diện với sự cô đơn, tủi thân khi không có người thân để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.

Dịp 30/4 vừa qua, Trang về quê, báo với ông bà và mẹ về việc cô đã hoàn thành lời hứa và sắp tốt nghiệp đại học. Cô muốn nói với cả nhà rằng, mọi thứ hiện đều ổn và cô đã sẵn sàng bước vào cuộc sống mới. Sau khi tốt nghiệp, cô gái 22 tuổi đã tìm được một công việc trong lĩnh vực tín dụng, thu nhập đủ để ổn định cuộc sống.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trang tin rằng những mất mát đã giúp bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Cô nghĩ rằng những khó khăn nhất của cuộc đời có lẽ đã đi qua rồi. Những gì ở phía trước, Trang tin bản thân sẽ tiếp tục vượt qua.

Câu chuyện của Trang không chỉ khiến nhiều người xúc động mà còn dành cho cô sự khâm phục sâu sắc. Trang đã chứng minh rằng nghịch cảnh không thể đánh gục ý chí của một người có quyết tâm. Tấm bằng cử nhân mà cô nhận được không đơn thuần là thành quả của 4 năm học tập, mà còn là kết tinh của lòng hiếu thảo, sự kiên cường và nghị lực phi thường. Câu chuyện của Trang trở thành nguồn cảm hứng, nhắc nhiều người tin rằng chỉ cần không từ bỏ, sau những ngày tháng khó khăn nhất vẫn luôn có một tương lai xứng đáng chờ đợi.