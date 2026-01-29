Tin vui cho những ai thường làm "chuyện ấy" vào buổi sáng

Với nhiều người dậy sớm, buổi sáng luôn mang đến cảm giác chủ động và tràn đầy năng lượng. Khi kết hợp với “chuyện ấy”, khoảng thời gian khởi đầu của một ngày không chỉ giúp cải thiện tâm trạng mà còn giảm căng thẳng, tiếp thêm sinh lực cho cả ngày dài. Trả lời trên Women's Health, chuyên gia trị liệu tình dục Donna Oriowo cho biết để tận hưởng trọn vẹn chuyện phòng the buổi sáng, điều quan trọng là nắm rõ quỹ thời gian của mình, tránh tâm lý vội vàng dễ làm tụt hứng. Một chút chuẩn bị, cả về tinh thần lẫn thể lực, có thể tạo khác biệt đáng kể cho trải nghiệm này.

8 lợi ích của việc làm “chuyện ấy” vào buổi sáng

Theo chuyên gia Oriowo, những người thường xuyên làm “chuyện ấy” vào buổi sáng sẽ có được những lợi ích sau:

1. Giảm căng thẳng

"Chuyện ấy" giúp giảm căng thẳng (Ảnh: Getty).

Gần gũi giúp cơ thể giải phóng dopamine và oxytocin. Đây là những hormone tạo cảm giác dễ chịu. Khi bắt đầu ngày mới bằng chuyện giường chiếu, bạn giống như đang “nạp” thêm liều hormone tích cực cho cơ thể, từ đó đối mặt với áp lực thường ngày bằng tâm thế bình tĩnh hơn. Điều này không có nghĩa là cả ngày sẽ không có khó khăn, nhưng cảm giác mệt mỏi tinh thần có thể giảm đi đáng kể.

Với những ai thường thức dậy cùng cảm giác lo âu, “chuyện ấy” có thể giúp xoa dịu tâm lý ngay từ đầu ngày bằng cách tăng dopamine, mang lại cảm giác tích cực kéo dài.

2. Tăng sự sáng tạo và hiệu suất làm việc

Căng thẳng dễ khiến đầu óc bị “đóng băng”. Trong khi đó, chuyện phòng the giúp giảm cortisol - hormone gây stress - từ đó giải phóng tư duy, giúp bạn suy nghĩ rõ ràng và sáng tạo hơn. Không chỉ làm việc hiệu quả hơn, nhiều người còn có cảm giác “đã làm được điều gì đó cho bản thân” ngay khi vừa thức dậy.

3. Dễ “nhập cuộc” hơn

Về mặt sinh lý, testosterone và estrogen thường đạt mức cao vào buổi sáng. Điều này có thể giúp cơ thể dễ “bắt nhịp” hơn trong “chuyện ấy”, nhất là với những cặp đôi từng gặp khó khăn về ham muốn hoặc phản ứng cơ thể.

4. Tập trung hơn

Sau một ngày dài, đầu óc thường đầy ắp công việc, tin tức và đủ thứ lo toan. Còn buổi sáng thì khác, mọi thứ gần như bắt đầu lại từ đầu, nhẹ nhõm và ít vướng bận hơn. Đây là lúc bạn có thể tập trung vào đối phương, không bị phân tâm bởi những chuyện đã xảy ra. Một gợi ý nhỏ là hãy dành chuyện giường chiếu trước khi cầm điện thoại, để cả hai thật sự kết nối.

5. Đặt chuyện phòng the đúng vị trí ưu tiên

Cuộc sống bận rộn dễ khiến “chuyện ấy” bị “đẩy xuống cuối danh sách”. Buổi tối, khi đã mệt, chuyện ấy đôi khi trở thành điều bị bỏ qua. Ngược lại, buổi sáng mang đến nguồn năng lượng mới, giúp cả hai dễ dành thời gian cho nhau hơn.

6. Giúp cơ thể linh hoạt suốt cả ngày

Một số nghiên cứu cho thấy “chuyện ấy” và cực khoái có thể giúp giảm đau nhức, thậm chí là đau đầu. Nhờ đó, bạn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và dễ vận động hơn trong ngày.

7. Như một bài tập thể dục buổi sáng

Chuyện giường chiếu cũng là một dạng vận động: tim đập nhanh hơn, máu lưu thông tốt hơn, cơ thể được “đánh thức” giống như sau một buổi tập nhẹ, giúp bạn tràn đầy năng lượng.

8. Tăng sự gắn kết giữa hai người

Buổi sáng gần gũi là cách để kết nối trước khi mỗi người bước vào guồng quay riêng. Oxytocin tiết ra trong chuyện phòng the giúp tăng cảm giác gắn bó. Và nếu sáng đó bạn không có hứng cho việc gần gũi, chỉ cần ôm nhau hay trao nhau một nụ hôn dài cũng đủ mang lại cảm giác thân mật tương tự.

Mặc dù vậy, “chuyện ấy” dù được làm vào buổi sáng hay tối muộn, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng điệu. “Chuyện ấy” không có công thức cố định, miễn là cả hai cảm thấy thoải mái, được kết nối và gần gũi với nhau.

Nguồn: Women’s Health