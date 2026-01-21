1 tuần làm "chuyện ấy" bao nhiêu lần là đủ?

Theo Shan Boodram, một chuyên gia về sự thân mật và nhà tình dục học, cho biết "chuyện ấy" là một phần quan trọng trong cuộc sống của các cặp đôi. Hoạt động này mang lại cảm giác hứng khởi, giúp các cặp đôi khám phá bản thân, hiểu rõ đối phương và tạo sự gần gũi về thể chất. Không những thế, "chuyện ấy" còn đóng vai trò như một "chất kết nối", tăng cường sự tin tưởng giữa hai người.

Cùng quan điểm với chuyên gia Boodram, tiến sĩ Lee Phillips, nhà tâm lý trị liệu kiêm chuyên gia trị liệu tình dục, cho rằng đời sống chăn gối lành mạnh giúp con người cảm nhận rõ hơn sức sống của bản thân, tăng sự gắn kết và củng cố sự thân mật trong mối quan hệ.

1 tuần làm "chuyện ấy" bao nhiêu lần được xem là lý tưởng?

"Chuyện ấy" là một phần quan trọng trong cuộc sống (Ảnh minh họa).

Nếu buộc phải đưa ra một con số, các chuyên gia cho rằng khoảng 2 lần/tuần thường được nhắc tới như một mốc tham khảo phổ biến. Tuy nhiên, đây không phải là "chuẩn mực bắt buộc".

Tạp chí Parade trích dẫn kết quả của một nghiên cứu đăng tải vào năm 2015 cho thấy, các cặp đôi "yêu" 1 lần/tuần báo cáo mức độ hạnh phúc cao nhất. Dù vậy, điều này không có nghĩa rằng tần suất cao hơn hay thấp hơn đều là vấn đề.

Các chuyên gia cho rằng, khi những người trong cuộc đều cảm thấy nhu cầu của mình được đáp ứng, thì đó có thể xem là họ đã có một đời sống chăn gối lành mạnh, viên mãn. "Không có đúng hay sai, cũng không có một con số ‘ma thuật’ nào mà các cặp đôi buộc phải đạt được" , các chuyên gia nhấn mạnh.

Không khuyến khích chạy theo con số

Giải thích về mốc "khoảng 2 lần mỗi tuần", tiến sĩ Phillips cho rằng nhiều người cảm thấy việc quan hệ vào đầu và cuối tuần giúp họ cân bằng cảm xúc, giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh yếu tố then chốt vẫn là mức độ ham muốn thực tế của từng người trong mối quan hệ.

Chuyên gia Boodram thậm chí đưa ra một nguyên tắc được xem là rất thực tế: tần suất "chuyện ấy" nên dựa trên người có ham muốn thấp hơn. Theo vị chuyên gia này, nếu một người muốn quan hệ mỗi ngày, trong khi người kia chỉ muốn một lần mỗi tháng, thì một lần mỗi tháng mới là con số nên được ưu tiên. Cách tiếp cận này đảm bảo yếu tố đồng thuận - nền tảng không thể thiếu của một mối quan hệ lành mạnh.

Các chuyên gia đều cho rằng không tồn tại khái niệm "bình thường" trong đời sống tình dục. Con người thay đổi theo thời gian, và tình dục cũng hoàn toàn có thể thay đổi cùng với những giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tần suất "chuyện ấy"?

Theo tiến sĩ Phillips, nhiều yếu tố có thể tác động mạnh đến ham muốn tình dục, bao gồm căng thẳng, mệt mỏi, bệnh tật, sự xa cách về cảm xúc, cũng như các vấn đề sức khỏe tinh thần như lo âu và trầm cảm. Trong nhiều trường hợp, việc phải "vận hành hết công suất" để lo cho cuộc sống hằng ngày khiến chuyện chăn gối không còn là ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, các cột mốc lớn trong cuộc sống, chẳng hạn như sự xuất hiện của em bé, cũng được nghiên cứu cho thấy có thể làm giảm tần suất quan hệ trong giai đoạn sau sinh.

Từ góc nhìn của các chuyên gia, câu hỏi "1 tuần bao nhiêu lần là đủ?" không nên được trả lời bằng một con số cứng nhắc. Điều quan trọng hơn cả là mức độ hài lòng, sự tôn trọng lẫn nhau và khả năng giao tiếp cởi mở về nhu cầu, mong muốn của mỗi người.

Nguồn: Parade



