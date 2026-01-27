Làm "chuyện ấy" buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? Câu trả lời bất ngờ từ chuyên gia

Không ít cặp đôi từng băn khoăn nên gần gũi vào thời điểm nào trong ngày để vừa thoải mái tinh thần, vừa tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, mỗi khung giờ đều có những lợi thế và hạn chế riêng. Các cặp đôi nên lựa chọn thời điểm phù hợp với thể trạng, độ tuổi cũng như nhịp sống.

Thời điểm làm "chuyện ấy" chịu ảnh hưởng bởi đồng hồ sinh học

Tờ Huffpost dẫn tin, một khảo sát năm 2015 cho thấy nam giới thường hứng thú với "chuyện ấy" vào buổi sáng, trong khi phụ nữ lại dễ có cảm xúc vào buổi tối muộn. Theo các chuyên gia, sự khác biệt này phần nào liên quan đến nhịp sinh học và nội tiết tố.

Nhà trị liệu tình dục và nghiên cứu thần kinh Nan Wise cho biết, khi tuổi càng cao, nhiều người có xu hướng ngủ sớm và dậy sớm hơn, từ đó dễ quan tâm tới chuyện gần gũi vào buổi sáng. Ngược lại, người trẻ thường là "cú đêm", nên buổi tối lại là khoảng thời gian thuận lợi hơn cho "chuyện ấy".

Tuy nhiên, các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng không tồn tại một "khung giờ vàng" cố định cho tất cả mọi người.

Thời điểm làm "chuyện ấy" chịu ảnh hưởng bởi đồng hồ sinh học (Ảnh minh họa).

Làm "chuyện ấy" buổi sáng: Nhiều năng lượng nhưng dễ vội vàng

Theo chuyên gia giáo dục về tình dục Robin Wilson-Beattie, buổi sáng – đặc biệt khoảng 8 giờ – là thời điểm nồng độ testosterone ở nam giới đạt mức cao nhất do hormone này được sản sinh trong lúc ngủ. Điều này có thể giúp phản ứng tình dục tốt hơn.

Ngoài ra, quan hệ tình dục còn kích thích giải phóng endorphin và dopamine – các chất dẫn truyền thần kinh mang lại cảm giác tích cực. Nhà trị liệu tình dục Nazanin Moali cho rằng điều này giúp tinh thần hưng phấn và khởi đầu ngày mới với tâm trạng tốt.

Tuy vậy, buổi sáng cũng tiềm ẩn không ít bất lợi. Lịch trình gấp gáp, áp lực đưa con đi học hay chuẩn bị đi làm có thể khiến nhiều người khó toàn tâm toàn ý cho "chuyện ấy". Theo nhà trị liệu Moali, căng thẳng buổi sáng đôi khi còn ảnh hưởng tới chức năng tình dục, gây hụt hẫng cảm xúc.

Bên cạnh đó, với một số người, khoái cảm buổi sáng lại khiến cơ thể thư giãn quá mức, dẫn tới cảm giác buồn ngủ – điều không mấy lý tưởng khi ngày mới vừa bắt đầu.

Làm "chuyện ấy" buổi tối: Dễ kết nối nhưng dễ mệt

Theo chuyên gia Wilson-Beattie, buổi tối là thời điểm phổ biến bởi khi mọi việc trong ngày đã khép lại, các cặp đôi mới thực sự có không gian riêng để thư giãn và kết nối.

Một lợi ích khác của việc làm "chuyện ấy" trước khi ngủ là hỗ trợ giấc ngủ. Bác sĩ thần kinh và chuyên gia giấc ngủ Amer Khan cho biết, hoạt động tình dục giúp giải phóng prolactin và oxytocin – những hormone liên quan đến thư giãn và cảm giác an toàn, từ đó giúp dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Tuy nhiên, nếu cơ thể và tinh thần đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, "chuyện ấy" lại có thể trở thành gánh nặng. Theo nhà trị liệu Moali, nhiều người khó chuyển từ trạng thái căng thẳng sang cảm xúc tình dục. Với người có bệnh lý nền hoặc đau nhức cơ thể, buổi tối cũng có thể không phải thời điểm lý tưởng.

Vậy khi nào là tốt nhất cho "chuyện ấy"?

Các chuyên gia thống nhất rằng không có thời điểm nào là tốt nhất cho tất cả mọi người. Thời gian lý tưởng cho "chuyện ấy" là lúc cả hai cảm thấy thoải mái, có thể kết nối và không bị áp lực.

Nếu hai người có sở thích khác nhau, việc trao đổi thẳng thắn và linh hoạt – luân phiên hoặc tìm một khung giờ trung hòa – được xem là chìa khóa. Ngoài ra, "chuyện ấy" cũng không nhất thiết phải theo một khuôn mẫu cố định. Theo nhà trị liệu Wise, sự gần gũi có thể đến từ nhiều hình thức khác nhau, miễn là cả hai cảm thấy dễ chịu và gắn kết.

Với các chuyên gia, điều quan trọng nhất của "chuyện ấy" không nằm ở thời điểm, mà ở sự đồng thuận, kết nối cảm xúc và cảm giác an toàn về tinh thần giữa hai người.

Nguồn: Huffpost