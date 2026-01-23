3 dấu hiệu cho thấy bạn làm "chuyện ấy" chưa đủ

Nhiều người vẫn quen đánh giá đời sống chăn gối dựa trên tần suất: một tuần mấy lần, một tháng bao nhiêu buổi. Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng con số chỉ là phần bề nổi. Khi “chuyện ấy” chưa đáp ứng đủ nhu cầu, cơ thể và cảm xúc thường lên tiếng trước thông qua những thay đổi rất nhỏ trong tâm trạng, hành vi và cả cách hai người đối xử với nhau mỗi ngày.

3 dấu hiệu “chuyện ấy” chưa đáp ứng đủ nhu cầu

1. Thường xuyên cáu gắt, dễ bực bội hơn bình thường

Thường xuyên cáu gắt, dễ bực bội hơn bình thường có thể là dấu hiệu cho thấy "chuyện ấy" chưa đủ đối với bạn (Ảnh minh họa).

Trả lời trên tạp chí Parade , tiến sĩ Lee Phillips, nhà tâm lý trị liệu kiêm chuyên gia trị liệu tình dục, cho biết sự thất vọng là dấu hiệu phổ biến nhất mà ông quan sát thấy ở những người không có đời sống chăn gối đáp ứng đủ nhu cầu của họ.

“Bạn có thể nhận ra mình trở nên cáu kỉnh, dễ căng thẳng hơn. Chẳng hạn, bạn có thể hơi thô lỗ với người khác chỉ vì những chuyện không thực sự nghiêm trọng” , tiến sĩ Lee cho hay.

Theo các chuyên gia, khi nhu cầu thân mật không được đáp ứng, năng lượng cảm xúc tiêu cực có xu hướng tích tụ và dễ bộc lộ ra ngoài thông qua những phản ứng tưởng như rất nhỏ trong đời sống hằng ngày.

2. Thường xuyên nghĩ đến hoặc cảm thấy rất nhớ “chuyện ấy”

Việc “chuyện ấy” xuất hiện trong suy nghĩ nhiều hơn bình thường cũng có thể là một dấu hiệu đáng lưu tâm. Theo Elise Robinson, chuyên gia tâm lý, người sáng lập Mindful Care Therapy and Consultation (phòng khám chuyên tư vấn và trị liệu sức khỏe tâm lý tại Mỹ), mức độ bạn nghĩ về tình dục đôi khi phản ánh rằng đời sống hiện tại chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của mình.

“Nếu bạn nhận thấy mình nhớ ‘chuyện ấy’, nghĩ về nó thường xuyên hơn, hoặc hay hoài niệm về những giai đoạn trước đây trong mối quan hệ, rất có thể đời sống chăn gối hiện tại chưa đáp ứng đủ mong muốn của bạn” , chuyên gia Robinson lý giải.

Theo các chuyên gia, đây không phải là điều bất thường mà là một tín hiệu cho thấy cơ thể và cảm xúc đang tìm kiếm sự kết nối thân mật nhiều hơn.

3. Mối quan hệ bắt đầu gặp trục trặc ở những khía cạnh khác

Khi nhu cầu gần gũi không được đáp ứng, tác động của nó thường không dừng lại trong phòng ngủ (Ảnh minh họa).

Chuyên gia Robinson cho biết, những dấu hiệu cho thấy nhu cầu thân mật có thể đang bị bỏ ngỏ bao gồm việc các cặp đôi dành ít thời gian cho nhau hơn, tâm trạng chung trở nên tiêu cực và giao tiếp ngày càng căng thẳng.

“Sự suy giảm trong kết nối cảm xúc, bầu không khí nặng nề hơn và việc trao đổi trở nên khó khăn là những chỉ báo phổ biến”, chuyên gia Robinson nói.

Điều này cho thấy “chuyện ấy” không tồn tại độc lập mà có mối liên hệ chặt chẽ với sự gắn kết tổng thể trong mối quan hệ.

Nên nói về tần suất “chuyện ấy” với “nửa kia” như thế nào?

Theo chuyên gia Robinson, nguyên tắc quan trọng nhất khi mở đầu cuộc trò chuyện về tần suất “chuyện ấy” là sự tử tế và cảm thông. Bà cho rằng, khi đề cập đến những điều muốn thay đổi, mỗi người cần hiểu vị trí cảm xúc của đối phương và nói rõ điều mình mong muốn, thay vì đổ lỗi.

“Chuyện chăn gối vốn đã là chủ đề nhạy cảm. Việc thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng sẽ giúp giảm hiểu lầm và hạn chế phản ứng phòng vệ” , chuyên gia Robinson chia sẻ. Bà gợi ý có thể bắt đầu bằng những câu mang tính tích cực, nhấn mạnh sự gắn bó và mong muốn cùng nhau cải thiện, thay vì ám chỉ rằng “có điều gì đó đang sai”.

Còn về tần suất làm “chuyện ấy”, bao nhiêu là đủ? Các chuyên gia đều nhấn mạnh không có con số chung cho tất cả.

Các nghiên cứu cho thấy, trung bình người trưởng thành hiện nay yêu” khoảng 54 lần/năm mỗi năm, tương đương khoảng 1 lần/tuần, theo một nghiên cứu đăng trên Archives of Sexual Behavior vào năm 2017. Một nghiên cứu khác công bố trên Social Psychological and Personality Science cũng cho thấy tần suất 1 lần/tuần mang lại mức độ hài lòng cao nhất. Các cặp đôi quan hệ nhiều hơn không hạnh phúc hơn, trong khi những người có tần suất thấp hơn lại báo cáo cảm giác kém thỏa mãn hơn.

Tuy vậy, các chuyên gia đều thống nhất rằng không tồn tại “con số vàng” áp dụng cho mọi mối quan hệ. Điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác đủ đầy, sự đồng thuận và khả năng giao tiếp cởi mở giữa hai người. Khi “chuyện ấy” đáp ứng được nhu cầu của cả hai, đó mới là thước đo thực sự của một đời sống chăn gối viên mãn.

Nguồn: Parade, NBC News