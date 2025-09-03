Tin vui cho hàng trăm triệu người VN – TQ: Một phiên họp lần đầu tiên sắp diễn ra, tác động nhiều tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Thiên Tân, chiều 31/8. Ảnh: TTXVN

Lĩnh vực này là đường sắt.

Trong ngày 2/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, ngày 2/9. Ảnh: VGP

Tại cuộc hội kiến này, Thủ tướng mong muốn Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ủng hộ, thúc đẩy các cơ quan liên quan tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác đường sắt, cung cấp vốn vay ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, cũng như phấn đấu khởi công xây dựng tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược, nhất là về hạ tầng cơ sở, giao thông, làm tốt và vững chắc công tác chuẩn bị để xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước. Đồng thời, Trung Quốc nhất trí cùng Việt Nam khẩn trương tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt hai nước; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, chiều 31/8. Ảnh: VGP

Trước đó, vào chiều 31/8, tại Thiên Tân, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Một trong những nội dung chính đáng chú ý tại cuộc hội kiến này là đề cập tới lĩnh vực đường sắt.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị hai bên khẩn trương tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung, đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên trong hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương về phát triển công nghiệp đường sắt. Đồng thời phía Trung Quốc đẩy nhanh hoàn thành Báo cáo khả thi và khởi động đàm phán Hiệp định khung về vay vốn ưu đãi cho các dự án, cung cấp viện trợ để đào tạo nguồn nhân lực đường sắt, giúp Việt Nam phát triển Tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Đáp lại, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị chú trọng kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt, đồng thời nhất trí sớm tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt, thúc đẩy vững chắc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tích cực nghiên cứu hợp tác về huy động vốn, vay vốn, đào tạo nguồn nhân lực đường sắt, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Trước đó, vào tháng 4/2025, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, thành lập Ủy ban hợp tác đường sắt giữa hai Chính phủ để thúc đẩy hợp tác đường sắt. Ủy ban này được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy lĩnh vực hợp tác quan trọng của Việt Nam và Trung Quốc.

Hàng chục tỷ USD cho nhiều dự án đường sắt tại Việt Nam

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài gần 391 km, có tổng vốn đầu tư hơn 8 tỷ USD. Ảnh minh họa

Trên thực tế, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (dài gần 391 km) là một trong những dự án đường sắt tỷ USD tại Việt Nam. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 8 tỷ USD. Theo yêu cầu của Thủ tướng, 19/12/2025 sẽ là thời hạn cuối cùng để khởi công xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được triển khai có ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành mạng lưới vận tải đường sắt ở phía Bắc, chạy theo hành lang kinh tế Đông - Tây, đồng thời giúp nối liền vùng Tây Bắc với vùng đồng bằng và cảng biển Hải Phòng, một trong những trung tâm hàng hải lớn nhất Việt Nam.

Ngoài dự án trên, siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (67 tỷ USD) cũng được chốt sẽ khởi công chậm nhất vào tháng 12/2026. Bên cạnh đó, còn có nhiều dự án đường sắt đô thi ở Hà Nội và TP HCM cũng sẽ được tiến hành khởi công.

Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu rằng, mạng lưới đường sắt quốc gia phải đủ năng lực vận chuyển 11,8 triệu tấn hàng hóa (tức là tăng 2,3 lần so với năm 2019) và 21,5 triệu hành khách (tăng 2,7 lần).

Theo đánh giá của các chuyên gia, các dự án đường sắt hàng chục tỷ USD trên sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung toàn nền kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt, các dự án này sẽ làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội các địa phương có tuyến đường chạy qua, đồng thời thay đổi tỷ trọng vận chuyển hàng hóa giữa các phương thức cũng như loại hình vận tải.