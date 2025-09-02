Việt Nam tặng Cuba “món quà” gần 400 tỷ đồng: Chủ tịch Cuba bày tỏ xúc động!

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez chứng kiến lễ trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN

Mới đây, ngày 1/9, trong cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo về kết quả bước đầu chương trình ủng hộ toàn quốc trong 65 ngày với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Chương trình đã huy động được gần 2 triệu lượt tham gia với giá trị gần 400 tỷ đồng Việt Nam. Kết quả vượt mong đợi này là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết và hợp tác anh em giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Sau đó, hai lãnh đạo chứng kiến lễ trao tặng lần 1 nhân dân Cuba, với số tiền 385 tỷ đồng. Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez bày tỏ xúc động khi được sống trong tình cảm thắm thiết của người dân Việt Nam trong chuyến thăm cũng như sự ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam trong đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba vừa qua.

Đồng thời, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba khẳng định những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

Cuba sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez trong cuộc gặp ngày 1/9. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, bao gồm nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học - dược phẩm.

Lãnh đạo Cuba khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba, nhằm tạo đột phá trong hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo và phát triển nông nghiệp theo mô hình mới để hỗ trợ Cuba gia tăng sản xuất lương thực, thực phẩm tại chỗ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, yếu tố then chốt nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Cuba trong bối cảnh hiện nay.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước thành lập các liên doanh sản xuất dược phẩm, chuyển giao công nghệ sinh phẩm và hóa dược từ Cuba. Đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển về sinh phẩm và dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam nhằm cung cấp các sản phẩm y tế an toàn, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, hai lãnh đạo đồng ý tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm, bao gồm quốc phòng, an ninh, tư pháp, khoa học - công nghệ, xây dựng, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân.

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, cũng như nâng cao uy tín và vị thế của mỗi quốc gia...