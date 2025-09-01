Việt Nam sẽ trở thành đầu tàu kinh tế tại khu vực Đông Nam Á: "Có công mài sắt, có ngày nên kim"

Thủ tướng chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Ảnh: VGP

Chiều 30/8, trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Hội nghị có sự tham gia của đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp FDI.

Tại Hội nghị, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã có những chia sẻ ấn tượng, với mong muốn được đóng góp nhiều hơn chô đất nước. Trong số đó, có﻿ ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C.

Ông Bruno Jaspaert bày tỏ: "Tôi học được một câu tục ngữ của người Việt Nam: "Có công mài sắt, có ngày nên kim", nghĩa là một khi bạn chăm chỉ thì có ngày bạn sẽ đạt được kết quả thành công. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có dễ dàng để Việt Nam trở thành quốc gia đạt được thu nhập trung bình cao hay không? Tôi xin trả lời là điều này không dễ dàng. Nếu dễ thì rất nhiều các quốc gia khác ở trên thế giới đã đạt được vị trí quốc gia có mức thu nhập này rồi".

Việt Nam có một hoài bão là vào năm 2050 sẽ trở thành một quốc gia trung hòa về carbon. Việt Nam có đủ điều kiện cần để thực hiện được mục tiêu này hay không?

Ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, phát biểu. Ảnh: VGP

"Đối với nhà đầu tư nước ngoài như chúng tôi, liệu kỷ nguyên phát triển thịnh vượng và vươn mình có phải đang diễn ra tại đây hay không? Tôi không thể đại diện để nói lên điều đó cho tất cả các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam để biến Việt Nam trở thành đầu tàu kinh tế tại khu vực Đông Nam Á", Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C chia sẻ.

Ông Bruno Jaspaert cho biết: "Việt Nam là đất nước mà tôi rất vui khi gọi đây là "Ngôi nhà thứ hai của tôi". Là những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, chúng tôi đã nhận được rất nhiều cơ hội tốt, những điều kiện thuận lợi. Để đáp lại tình cảm đó, chúng tôi coi đây là nhà và có thể đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Việt Nam trong những năm tới.

Tôi cũng xin hứa với người dân Việt Nam là chúng tôi sẽ mang tất cả những kỹ năng, hiểu biết, nhận thức mà chúng tôi biết để làm giàu hơn cộng đồng mà chúng tôi đang tồn tại cùng. Chúng ta không thể biết trước mọi vấn đề nhưng chúng ta sẽ đồng hành với Chính phủ Việt Nam để giải quyết những vấn đề này vì lợi ích của người dân Việt Nam".

Lãnh đạo Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C bày tỏ, ông xin hứa với người dân Việt Nam nhấn mạnh: "Là một nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi luôn đau đáu với việc muốn đóng góp cho Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn, có thể trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài mới".

Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C thu hút 8 tỷ USD

DEEP C đã thu hút nguồn FDI khoảng 8 tỷ USD từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: QH

DEEP C hiện là một trong những nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại Việt Nam tiên phong trong phát triển khu công nghiệp sinh thái và tích hợp các giải pháp công nghệ thông minh. Tính đến nay, DEEP C đã thu hút nguồn FDI khoảng 8 tỷ USD, với hơn 170 dự án đến từ nhiều quốc gia, trong đó nhiều dự án thứ cấp đã đi vào hoạt động.

"Tôi có thể đảm bảo với quý vị là để có được con số 8 tỷ USD đó, đây không chỉ là nỗ lực của riêng chúng tôi mà là nỗ lực của rất nhiều bên. Chúng tôi đạt được con số này khi làm việc tại Việt Nam với các bộ, ban, ngành và Chính phủ Việt Nam. Nói một cách rất công bằng thì chúng tôi có thể làm tốt hơn con số này", ông Bruno Jaspaert chia sẻ.

Mới đây, Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C được HR Asia – Tạp chí Nhân sự hàng đầu châu Á vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025" (Best Companies to Work for in Asia). Đây là năm thứ hai liên tiếp DEEP C được trao tặng danh hiệu danh giá này, minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc xây dựng môi trường làm việc đa thế hệ, gắn kết, cũng như bền vững và đầy cảm hứng.