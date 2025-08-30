Gặp Thủ tướng, lãnh đạo DN “tứ đại tài phiệt” Nhật Bản muốn giúp VN 1 việc góp phần mang lại GDP 3.100 tỷ USD

Thủ tướng tới dự gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, chiều 30/8. Ảnh: VGP

Chiều nay (30/8), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Buổi gặp mặt này có sự gia của đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI.

Tại Hội nghị, ông Eita Fujikawa, Tổng Giám đốc Sumitomo Corporation Việt Nam, cho biêt, kể từ năm 1990 hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo cũng là một nhân tố thu hút dòng đầu tư nước ngoài, đã tham gia nhiều dự án quan trọng như phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các nhà máy điện cũng như những ngành công nghiệp chủ chốt khác. Từ thời điêm rđó, ĩnh vực kinh doanh của tập đoàn đã được mở rộng rất nhiều tại Việt Nam.

Ngoài ra, Sumitomo còn có dự án thành lập các thành phố thông minh, tạo ra những chuỗi siêu thị, tạo ra những dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

Ông Eita Fujikawa, Tổng Giám đốc Sumitomo Corporation Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

"Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn góp phần giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045 và trung hòa carbon vào năm 2050. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ tiếp tục nâng cao đời sống của người dân Việt Nam, tạo ra những sản phẩm xanh và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại", lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo bày tỏ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Sumitomo cam kết thực hiện những dự án quy mô lớn của Việt Nam để giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu của mình.

Sumitomo được coi là một trong "tứ đại tài phiệt" (zaibatsu) của Nhật Bản, cùng với Mitsui, Mitsubishi và Yasuda. Đây là hững tập đoàn kinh tế lớn chi phối Nhật Bản trước Thế chiến thứ II. Sumitomo là một trong hai tập đoàn có nguồn gốc từ thời kỳ Edo, ban đầu là một cửa hàng nhỏ và sau đó phát triển thành một tập đoàn đa ngành có ảnh hưởng lớn. Ngày nay, Sumitomo là một tập đoàn lớn, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế Nhật Bản, hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Trên thực tế, tập đoàn đa ngành hơn 100 năm tuổi của Nhật Bản đã đầu tư và tham gia các dự án như khu công nghiệp Thăng Long I và II (tại Hà Nội và Hưng Yên), tổng thầu xây dựng đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị số 1 TP HCM, tổng thầu xây dựng các nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Duyên Hải 3 mở rộng, Phú Mỹ 2-2. Những khu công nghiệp của tập đoàn đã thu hút hơn 6 tỷ USD vốn đầu tư và tạo gần 100.000 việc làm.

Đặc biệt, NHSC - liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) vừa khởi công dự án thành phố thông minh thông minh Bắc Hà Nội vào ngày 19/8. Đây là dự án có hơn 270 ha, tổng mức đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD.

Phối cảnh của dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh: CĐT

Mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045 và trung hòa carbon vào năm 2050 dự kiến sẽ mang lại tăng trưởng GDP mạnh mẽ, từ đó nâng cao vị thế nền kinh tế Việt Nam trên toàn cầu, và tạo ra cơ hội cho sự phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Theo báo cáo nghiên cứu "The World in 2050" (Thế giới năm 2050) của PwC đưa ra vào năm 2017, dự báo đến năm 2050, GDP tính theo PPP của Việt Nam sẽ đạt 3.176 tỷ USD, đứng thứ 20 thế giới, vượt qua mức 3.115 tỷ USD của Ý (vị trí 21), 3.100 tỷ USD của Canada (vị trí 22), hay 2.782 tỷ USD của Thái Lan (vị trí 25).

Thủ tướng đưa ra 3 thông điệp gì?

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng đưa ra 3 thông điệp chính.

Cụ thể, thông điệp thứ nhất là trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước.

Đặc biệt, sau gần 40 năm Đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ, từ năm 1986 với khoảng 12 nghìn xí nghiệp quốc doanh và gần 40 nghìn HTX nông nghiệp, chưa có doanh nghiệp tư nhân theo nghĩa hiện đại, đến nay nước ta đã có gần 01 triệu doanh nghiệp, trong đó 98% là doanh nghiệp tư nhân, trên 33 nghìn hợp tác xã theo mô hình kiểu mới, hơn 05 triệu hộ kinh doanh.

Thông điệp thứ hai là Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững. Theo đó, ngoài hành nhiều đạo luật, cơ chế, chính sách cho phát triển doanh nghiệp, doanh nhân; cắt giảm thủ tục hành chính; giảm phiền hà, sách nhiễu..., nước ta còn có ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc tế... Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp lớn hơn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành doanh nghiệp đa quốc gia...

Thông điệp thứ ba là bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, hào hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 02 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55 - 58% GDP, tạo việc làm cho 84 - 85% lực lượng lao động; tăng năng suất lao động từ 8,5 - 9,5%/năm. Đến năm 2045, nước ta có ít nhất 03 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP, có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.