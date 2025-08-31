Sun Group nhận phần thưởng từ Thủ tướng, muốn đồng hành trong lĩnh vực sẽ góp 10% GDP cho Việt Nam

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Chiều qua (30/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Hội nghị có sự tham gia của đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI.

Tại Hội nghị, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết, khởi nghiệp tại Đà Nẵng, từ năm 2007, nhận thức được tiềm năng và hưởng ứng sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tập đoàn đã tiên phong đầu tư phát triển kinh doanh du lịch một cách bài bản thông qua hệ sinh thái du lịch, với những dự án nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí trải dài từ Bắc vào Nam.

Công trình đầu tiên tại Bà Nà Hills có phương châm làm đẹp những vùng đất. Đến nay, Tập đoàn Sun Group đã hiện diện ở nhiều vùng miền với những công trình đẳng cấp, góp phần thay đổi diện mạo và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, như Sun World Fansipan Legend tại Lào Cai, Sun World Hạ Long tại Quảng Ninh...

Trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức, Sun Group muốn đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng.

"Với mục tiêu du lịch sẽ đóng góp khoảng 10% GDP cả nước, Sun Group cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ để phát triển phồn vinh", ông Đặng Minh Trường nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết thêm, Việt Nam có thiên nhiên phong phú, nhân tài dồi dào, hệ thống tài nguyên đa dạng, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Do đó, nếu được khai thác hợp lý sẽ nhanh chóng trở thành lợi thế cạnh tranh để phát triển mạnh mẽ, giúp nước ta sánh ngang với nhiều quốc gia trên thế giới.

Trên thực tế, Đảng và Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong số đó, Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, du lịch sẽ trở thành ngành động lực, thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác cùng phát triển.

Thủ tướng trao tặng gì cho Sun Group?

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 18 doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: VGP

Trong khuôn khổ Hội nghị với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước", ngoài chia sẻ về 3 thông điệp chính, Thủ tướng còn có các hình thức khen thưởng cho những doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam. T rong số 18 doanh nghiệp tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, có Tập đoàn Sun Group.

Tại Hội nghị, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt – doanh nhân thông minh".

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai hiệu quả các các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các quyết sách của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân...

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Sun Group được thành lập năm 2007. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, vui chơi giải trí, đầu tư xây dựng, hàng không. Đáng chú ý, riêng lĩnh vực bất động sản, Sun Group phát triển đa dạng loại hình và phân khúc. Tuy nhiên, thế mạnh là các dự án nghỉ dưỡng, tâm linh. Các dự án lớn của Sun Group hiện có ở Sa Pa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tây Ninh, Phú Quốc (An Giang).

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường cho hay, cùng với du lịch, tập đoàn cũng đồng hành cùng đất nước, tham gia nhiều dự án hạ tầng quan trọng như sân bay, bến cảng, đường cao tốc, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, kết nối điểm đến du lịch.

Tập đoàn Sun Group là một trong những doanh nghiệp tư nhân được lựa chọn tham gia các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó tiêu biểu như phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Phối cảnh thiết kế nhà hát nằm trong dự án Da Nang Downtown. Đây là dự án do Sun Group làm chủ đầu tư nằm trong số 250 công trình đồng loạt khởi công trong ngày 19/8. Ảnh: ĐVTK

Sun Group cũng đang tìm kiếm cơ hội, đề xuất đầu tư các dự án khu đô thị, dân sinh ở nhiều tỉnh thành khác, với quy mô vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Phối cảnh Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn. Ảnh: ĐVTK