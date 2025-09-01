Nhà sản xuất xe máy điện số 1 thế giới muốn mở rộng ở Việt Nam, Thủ tướng đề nghị một việc quan trọng

Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea. Ảnh: VGP

Ngày 31/8, trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc. Trong số đó, ông Vương Gia Trung, Phó chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea.

Gặp Thủ tướng, ông Vương Gia Trung bày tỏ, Tập đoàn Yadea muốn tham gia các dự án phát triển xe máy điện, dịch vụ phụ trợ và dự án chuyển đổi, đóng góp xây dựng giao thông xanh của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Yadea mở rộng đầu tư trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam theo hướng chuyển giao công nghệ... Ảnh: VGP

Thủ tướng cho hay, Việt Nam chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, phát triển kinh tế số - xanh - tuần hoàn. Do đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị Yadea mở rộng đầu tư trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam theo hướng chuyển giao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa cao hơn, đồng thời sử dụng nhiều lao động, tham gia chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị Yadea hợp tác đào tạo nhân lực với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Nhà sản xuất xe điện hai bánh hàng đầu thế giới

Tập đoàn Yadea đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất xe máy điện ở Khu công nghiệp Quang Châu. Ảnh minh họa

Yadea hiện là nhà sản xuất xe điện hai bánh hàng đầu thế giới, khi giữ vững vị trí số 1 toàn cầu về doanh số trong suốt 8 năm liên tiếp. Hiện nay, Tập đoàn Yadea đã xây dựng 10 trung tâm sản xuất và nghiên cứu lớn tại nhiều quốc gia với sản phẩm được phân phối tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại thị trường Việt Nam, năm 2019, Tập đoàn Yadea đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất xe máy điện ở Khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Ninh). Đến năm 2023, Yadea đã mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Ninh, với diện tích 230.000 m², công suất thiết kế 2 triệu xe mỗi năm, giai đoạn 1 vốn đầu tư đạt 100 triệu USD. Trên thực tế, các dự án của tập đoàn tạo ra nhiều việc làm với nguồn nhân lực tại chỗ, tỷ lệ nội địa hóa cao. Bên cạnh đó, Yadea xây dựng Trung tâm R&D năng lượng xanh khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam.

Dù gia nhập thị trường sau nhiều đối thủ như Dibao (2011), Pega (2012), DK Bike (2014), Anbico (2015), nhưng Yadea đang dẫn đầu về doanh số xe điện 2 bánh tại Việt Nam. Nhà máy của Yadea ở Việt Nam bao gồm 2 dây chuyền lắp ráp và sản xuất, với công suất gần 1.500 xe/ngày, tương đương 500.000 xe/năm. Đáng chú ý, các dây chuyền lắp ráp trong nhà máy đều được trang bị thiết bị hiện đại, như súng kiểm soát lực siết, thiết bị kiểm tra cảm biến, áp suất...

Được biết, vừa qua, nhà máy của Yadea tại Khu công nghiệp Quang Châu đã cán mốc sản xuất chiếc xe điện 2 bánh thứ 400.000 tại thị trường Việt Nam. Ngoài nhà máy này, Yadea cũngđang đầu tư 100 triệu USD để xây dựng nhà máy thứ 2 tại khu công nghiệp Tân Hưng (tỉnh Bắc Ninh). Dự kiến, nhà máy khi đi vào hoạt động năm nay sẽ có công suất 2 triệu xe/năm.

Sau khi nhà máy thứ 2 tại Việt Nam đi vào hoạt động, dự kiến Yadea sẽ nâng công suất tại thị trường Việt Nam lên 2,5 triệu xe/năm, tương đương với khoảng 8% năng lực sản xuất toàn cầu. Theo đó, Việt Nam cũng sẽ trở thành trung tâm sản xuất của hãng xe này tại Đông Nam Á để xuất khẩu ra các quốc gia khác trong khu vực.