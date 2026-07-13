Tin rất vui: Vài ngày nữa, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ

Đây được đánh giá là lần miễn phí quy mô lớn nhất của dịch vụ này từ trước đến này.

Ngay trong tuần tới, người dân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước sẽ có cơ hội vào rạp xem phim mà không phải trả tiền vé. Hoạt động được triển khai tại 190 cụm rạp, trong khuôn khổ Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đáng chú ý, không chỉ cựu chiến binh, người có công hay gia đình chính sách, đông đảo người dân cũng thuộc nhóm được phục vụ. Tuy nhiên, để được xem miễn phí, khán giả vẫn phải nhận vé và lựa chọn đúng phim, đúng rạp, đúng khung giờ do Ban tổ chức công bố.

Ảnh Báo Chính Phủ

190 cụm rạp trên cả nước cùng tham gia

Theo thông cáo của Cục Điện ảnh, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra từ ngày 21 đến 28/7/2026 trên phạm vi cả nước.

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và 14 doanh nghiệp đã xác nhận tham gia, với tổng cộng 190 cụm rạp.

Danh sách này có nhiều hệ thống quen thuộc như CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinemas, AEON Beta, BHD, Cinestar, Cinemax, MegaGS, Dcine, Starlight, Rio và Touch Cinema.

Riêng tại các rạp thương mại, các suất chiếu miễn phí được tổ chức trong ba ngày 22, 23 và 24/7. Theo kế hoạch chung, mỗi ngày có hai suất vào 10 giờ và 16 giờ. Tuy nhiên, lịch thực tế có thể được điều chỉnh theo từng cụm rạp.

Ảnh minh

Đối tượng phục vụ gồm cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân. Như vậy, khán giả thông thường cũng có thể nhận vé, không bắt buộc phải thuộc diện chính sách.

Các tác phẩm được lựa chọn gồm Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Đây đều là những bộ phim phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Miễn phí nhưng người dân vẫn phải nhận vé

Điều người dân cần lưu ý là “Tuần phim miễn phí” không có nghĩa tất cả phim đang chiếu tại rạp đều có giá 0 đồng trong suốt một tuần.

Chỉ những bộ phim thuộc chương trình, tại đúng cụm rạp, ngày và suất chiếu được công bố mới miễn phí. Các phim thương mại khác vẫn bán vé bình thường.

Theo Cục Điện ảnh, vé được phát trực tiếp tại quầy của các rạp tham gia, bắt đầu từ 10 giờ ngày 16/7. Khán giả cần đến đúng cụm rạp có suất chiếu mình muốn xem để nhận vé theo lịch đã ấn định.

Việc phát vé nhằm kiểm soát số lượng người, phòng chiếu và chỗ ngồi. Do đó, dù không phải trả tiền, khán giả thông thường không nên đến thẳng vào ngày chiếu với kỳ vọng chắc chắn còn chỗ.

Người dân vẫn cần nhận vé xem phim để vào rạp (Ảnh minh họa)

Riêng cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, các rạp dự kiến dành khoảng 1-2 hàng ghế để phục vụ người đến trực tiếp mà chưa lấy vé trước. Số ghế này cũng có giới hạn.

Muốn xem phim miễn phí, cần làm ngay những việc này

Trước hết, người dân cần kiểm tra danh sách 190 cụm rạp tham gia trên kênh thông tin của Cục Điện ảnh hoặc các hệ thống rạp. Không nên mặc định mọi chi nhánh của một thương hiệu đều có suất chiếu miễn phí.

Sau khi chọn rạp, cần đối chiếu đủ bốn thông tin gồm tên phim, ngày chiếu, giờ chiếu và địa điểm. Lịch giữa các rạp có thể khác nhau, dù khung giờ chung được công bố là 10 giờ và 16 giờ.

Khán giả cũng nên theo dõi website, fanpage hoặc gọi điện trực tiếp cho rạp để hỏi thời điểm phát vé, số vé mỗi người được nhận, yêu cầu về giấy tờ và tình trạng vé còn hay hết. Không nên chỉ dựa vào các bài đăng được chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Ảnh minh họa

Do số ghế của từng phòng chiếu có hạn, một số cụm rạp ở trung tâm các thành phố lớn có khả năng đông người, đặc biệt vào thời điểm bắt đầu phát vé. Người dân nên chủ động đến nhận vé sớm, nhưng cần xếp hàng trật tự, tránh chen lấn hoặc tập trung trước quầy quá đông.

Khi đã có vé, khán giả nên đến trước giờ chiếu khoảng 20-30 phút để tìm phòng và ổn định chỗ ngồi. Gia đình đưa trẻ nhỏ đi cùng cũng cần kiểm tra giới hạn độ tuổi của từng bộ phim.

Đặc biệt, người dân không nên mua lại những tấm vé của chương trình được rao bán trên mạng. Vé vốn được phát miễn phí, trong khi việc mua bán qua người lạ có thể tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo hoặc vé không còn giá trị sử dụng.