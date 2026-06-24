Tin nóng từ công ty đào vàng vừa lãi kỷ lục hai năm liên tiếp

Cứ sở hữu mỗi 100 cổ phiếu, cổ đông nhận hơn 400 nghìn đồng tiền mặt và 50 cổ phiếu mới.

Vimico chia cổ tức 90,5%, mức kỷ lục kể từ khi niêm yết

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP, tức Vimico (mã chứng khoán KSV, sàn HNX) thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 90,5%, cao nhất trong lịch sử niêm yết của doanh nghiệp kể từ khi lên UPCoM năm 2016 và chuyển sang HNX tháng 2/2023.

Trong đó, cổ tức tiền mặt là 40,5% (4.050 đồng/cổ phiếu), ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/7/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 15/7/2026, cổ đông nhận tiền từ ngày 5/8/2026. Phần còn lại là 50% cổ tức bằng cổ phiếu, tương đương phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu mới, nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Với 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng tiền mặt chi ra vào khoảng 810 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông của Vimico, Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm 98,06% vốn, ước nhận về khoảng 794 tỷ đồng tiền mặt từ đợt này.

Nhìn lại lịch sử chi trả, KSV duy trì mức cổ tức đều đặn từ 1% đến 15% trong giai đoạn 2016-2024, ngoại trừ năm 2021 đạt 15% và năm 2024 đạt 15%. Mức kế hoạch 2025 ban đầu là không thấp hơn 15%, song kết quả thực tế vọt lên 90,5%, vượt xa bất kỳ năm nào trước đó.

Cổ tức bằng tiền mặt của KSV qua các năm trên sàn. Nguồn: Vietstock.

Năm 2025, KSV ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.970 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2024 và là mức cao nhất trong lịch sử.

Với 810 tỷ đồng tiền mặt chi ra đợt này, cộng thêm phần cổ phiếu phát hành thêm trị giá danh nghĩa 1.000 tỷ đồng (100 triệu cp mệnh giá 10.000 đồng), tổng giá trị phân phối ước 1.810 tỷ đồng, tương đương khoảng 71% lợi nhuận sau thuế.

Sang năm 2026, KSV đặt kế hoạch LNST 2.042 tỷ đồng, giảm khoảng 17% so với thực hiện 2025, và dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 15%.

VN-Index tăng nhẹ, dòng tiền nghiêng về nhóm nhỏ

VN-Index đóng cửa ngày 24/6 ở mức 1.878 điểm, tăng 0,48% so với phiên trước. Chỉ số có lúc chạm 1.894 điểm trong phiên nhưng đóng cửa thấp hơn đỉnh, phản ánh áp lực chốt lời ở vùng cao. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 18.166 tỷ đồng, giảm so với phiên liền trước (30.989 tỷ đồng).

Điểm đáng chú ý trong phân bổ dòng tiền: nhóm vốn hóa nhỏ chiếm 43,65% tổng giá trị giao dịch, cao hơn hẳn nhóm vốn hóa lớn (39,89%). Phiên trước đó, tỷ trọng hai nhóm này lần lượt là 60,68% và 32,07%, tức dòng tiền đã đảo chiều mạnh từ nhóm lớn sang nhóm nhỏ chỉ trong một phiên.

Độ rộng thị trường ngày 24/6.

Về độ rộng thị trường, 183 mã tăng giá, 118 mã giảm, bốn mã tăng trần và bốn mã giảm sàn trong số các mã có giao dịch trên HOSE. Khối ngoại bán ròng 21,01 triệu cổ phiếu, tiếp nối chuỗi bán ròng liên tục từ đầu tháng 6.

Tính chung 10 phiên gần nhất, khối ngoại chỉ mua ròng duy nhất một phiên (15/6, mua ròng 8,74 triệu cổ phiếu).