Vừa bị Vinhomes 'soán ngôi', tập đoàn này lập tức báo tin vui cho hơn 70.000 người

Khoảng 9.100 tỉ đồng sẽ được đơn vị này chi ra.

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Đó là Vinamilk (HOSE: VNM).

"Cơn mưa" tiền mặt của VNM sắp được phân phối

Ngày 29/6 tới đây, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – HOSE: VNM) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18,5% (1.850 đồng/cp). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/7.

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự kiến chi khoảng 3.866 tỷ đồng cho đợt giải ngân này. Trước đó, doanh nghiệp đầu ngành sữa đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%. Như vậy, tổng mức cổ tức tiền mặt năm 2025 của Vinamilk đạt tới 43,5%, tương đương 4.350 đồng/cp.

Mức chi trả này đẩy tổng số tiền chia lợi nhuận cho cổ đông trong năm lên tới khoảng 9.100 tỷ đồng.

Trong nhiều năm qua, mã cổ phiếu này luôn giữ vị thế vững chắc trong nhóm "top đầu" về việc dốc hầu bao chia lợi nhuận khủng bằng "tiền tươi thóc thật" cho cổ đông.

Dù mới đây, Vinhomes đã "soán ngôi" Vinamilk về quy mô chi trả cổ tức bằng tiên mặt kỷ lục tại Việt Nam, nhưng con số gần 10.000 tỷ đồng mỗi năm của Vinamilk vẫn là một "tượng đài" đáng mơ ước trên sàn chứng khoán Việt Nam, vượt qua cả nhiều ngân hàng lớn.

Để dễ hình dung, tổng mức chi của VNM cao hơn cả "quán quân" cổ tức tiền mặt nhóm ngân hàng hiện nay là LPBank (khoảng 8.962 tỷ đồng) hay các ông lớn khác như Techcombank (khoảng 4.960 tỷ đồng), VPBank (khoảng 4.000 tỷ).

Top chi cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2025 (đã chi hoặc dự kiến chi). Nguồn tham khảo: DNSE, 24hMoney

Hơn 7 vạn người hưởng lợi

Điểm đặc biệt của đợt chia cổ tức từ Vinamilk không chỉ nằm ở con số vĩ mô, mà là độ phủ rộng lớn. Theo dữ liệu từ Báo cáo thường niên năm 2025 của Vinamilk (được nền tảng chứng khoán DNSE trích dẫn), tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này có tổng cộng 70.698 cổ đông . Trong con số khổng lồ này, có 67.507 cổ đông trong nước và 3.187 cổ đông nước ngoài.

Xét về cơ cấu, dù phần lớn lượng tiền cổ tức sẽ chảy về túi các tổ chức lớn như SCIC hay nhóm cổ đông ngoại F&N, thế nhưng số lượng nhà đầu tư cá nhân đang nắm giữ cổ phiếu VNM cũng lên tới hơn 70.000 người.

Việc duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao và đều đặn bất chấp biến động vĩ mô chính là "thỏi nam châm" giúp Vinamilk giữ chân được một lượng cổ đông trung thành đông đảo bậc nhất thị trường.

Dòng tiền gần 4.000 tỷ đồng sắp được thực bơm vào tài khoản nhà đầu tư trong giữa tháng 7 tới đây hứa hẹn sẽ mang lại động lực tái đầu tư không nhỏ, đóng vai trò như một lực đỡ cho thanh khoản thị trường trong bối cảnh VN-Index đang cần dòng tiền để bứt phá.



