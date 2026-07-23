Tổng hợp tin tức thế giới ngày 23/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về xung đột Nga - Ukraine, ngoại giao Mỹ - Nga, quan hệ Mỹ - Trung và căng thẳng trên Biển Đỏ.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 23/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm việc Nga tuyên bố tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine tại tỉnh Odessa; Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến gặp nhau bên lề Hội nghị ASEAN để thảo luận về xung đột Ukraine; Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc nhất trí chuẩn bị cho các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai nước; Saudi Arabia xác nhận một tàu chở dầu của nước này bị tấn công trên Biển Đỏ trong bối cảnh Houthi gia tăng các hoạt động quân sự.

Nga tuyên bố tập kích loạt mục tiêu quân sự của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn trong đêm nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và hậu cần của Ukraine tại tỉnh Odessa, bên bờ Biển Đen.

Theo Moskva, các cuộc tấn công sử dụng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV), nhắm vào hạ tầng cảng biển, kho nhiên liệu, trung tâm hậu cần, hai tàu vận tải trên Biển Đen và một trận địa tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune-2 của Ukraine.

Nga tuyên bố tập kích loạt mục tiêu quân sự của Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Nga cũng cho biết đã tấn công một trung tâm hậu cần do công ty Novaya Pochta vận hành tại Odessa với cáo buộc cơ sở này được sử dụng để lưu trữ hàng hóa quân sự.

Ukraine hiện chưa bình luận về các tuyên bố trên. Đợt không kích diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các chiến dịch nhằm vào hạ tầng cảng biển và hoạt động vận tải trên Biển Đen nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế quân sự cho Kiev.

Ngoại trưởng Nga và Mỹ thảo luận về Ukraine bên lề Hội nghị ASEAN

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến gặp nhau bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila để trao đổi về cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila. (Ảnh: BTC ASEAN)

Ông Rubio cho biết Washington vẫn sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng nếu xuất hiện cơ hội thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột, đồng thời nhận định cuộc chiến tại Ukraine đang cản trở khả năng mở rộng hợp tác giữa Mỹ và Nga ở nhiều lĩnh vực khác.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov xác nhận cuộc gặp và cho biết sẽ đề cập tới các phát biểu gần đây của Tổng thống Donald Trump liên quan đến triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

Mỹ - Trung chuẩn bị cho các cuộc trao đổi cấp cao

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp tại Manila nhằm chuẩn bị cho các cuộc trao đổi cấp cao tiếp theo giữa hai nước.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Manila. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí “thiết thực, tích cực và mang tính xây dựng”. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của các kênh ngoại giao và chính trị, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời, song quan hệ song phương tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do những bất đồng về thương mại và các vấn đề chiến lược.

Ả Rập Xê Út xác nhận tàu bị tấn công trên Biển Đỏ

Ả Rập Xê Út xác nhận tàu chở dầu Encelia của nước này đã bị tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đỏ, khiến phần mũi tàu bốc cháy.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo giới chức Saudi Arabia, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và các biện pháp bảo đảm an toàn cho con tàu đã được triển khai.

Trước đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công hai tàu Ả Rập Xê Út là Encelia và Layla vì cho rằng các tàu này vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà nhóm này áp đặt từ ngày 20/7.

Diễn biến mới làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đỏ, sau khi Houthi cảnh báo các hãng vận tải biển quốc tế ngừng đưa tàu đến các cảng của Ả Rập Xê Út và tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công nếu Riyadh gia tăng hoạt động quân sự.



