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Tin nóng thế giới hôm nay 27/7: Tổng thống Mỹ - Ukraine sẽ gặp tại Nhà Trắng

Phương Anh/VTC News
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Tổng hợp tin tức thế giới ngày 27/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, Mỹ - Ukraine, cải cách giáo dục Ấn Độ và vụ tàu hàng bị tấn công trên biển Caspi.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 27/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Iran tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tấn công ở Trung Đông nếu Mỹ cũng chấm dứt hoạt động quân sự; Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng; Ấn Độ thay Bộ trưởng Giáo dục và đẩy mạnh cải cách hệ thống thi cử; Iran tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine sau vụ tàu thương mại của nước này bị tấn công trên biển Caspi.

Iran nêu điều kiện ngừng loạt tấn công ở Trung Đông

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran sẽ dừng các cuộc tấn công ở Trung Đông nếu Mỹ cũng chấm dứt các hoạt động quân sự.

Tổng thống Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Nhà Trắng: Cập nhật tin tức quốc tế hôm nay 27/7 - Ảnh 1.

Một chiếc thuyền bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, theo quân đội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin, sau khi Mỹ tạm dừng chiến dịch không kích từ cuối ngày 24/7, cả Washington và Tehran đều không ghi nhận các đợt tấn công mới trong hai ngày tiếp theo. Iran khẳng định lập trường của mình vẫn là “tấn công đáp trả”, nghĩa là sẽ ngừng hành động nếu phía Mỹ cũng dừng các cuộc tấn công.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Donald Trump quyết định tạm dừng chiến dịch để tạo thêm không gian cho các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, giới chức Iran vẫn hoài nghi đây chỉ là động thái mang tính chiến thuật và chưa kỳ vọng sẽ tạo ra thay đổi đáng kể trong lập trường của Washington.

Ông Trump sẽ tiếp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 28/7.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO đầu tháng này. Theo kế hoạch, hai bên sẽ trao đổi về tình hình chiến sự tại Ukraine, nhu cầu tăng cường năng lực phòng không và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Nhà Trắng: Cập nhật tin tức quốc tế hôm nay 27/7 - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Trump. (Ảnh: Reuters)

Thông tin được công bố trong bối cảnh ông Zelensky tuyên bố đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Ukraine chia sẻ với Mỹ những dữ liệu mà Kiev cho là liên quan đến việc Nga hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột với Mỹ.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về các cáo buộc này.

Ấn Độ thay Bộ trưởng Giáo dục, thúc đẩy cải cách thi cử

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan và giao Bộ trưởng Pralhad Joshi kiêm phụ trách Bộ Giáo dục theo đề nghị của Thủ tướng Narendra Modi.

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, ông Pralhad Joshi đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai Chính sách Giáo dục Quốc gia, giáo dục số, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cải cách hệ thống thi tuyển.

Tổng thống Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Nhà Trắng: Cập nhật tin tức quốc tế hôm nay 27/7 - Ảnh 4.

Tân Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Pralhad Joshi. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Ấn Độ cũng thành lập một nhóm đặc trách cấp cao do chuyên gia công nghệ Nandan Nilekani đứng đầu nhằm xây dựng lộ trình cải cách toàn diện hệ thống khảo thí, sau hàng loạt vụ rò rỉ đề thi gây lo ngại trong thời gian qua.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ có biện pháp đáp trả sau vụ tàu thương mại của Iran bị tấn công trên biển Caspi khiến một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ông Araghchi cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công, đồng thời cho rằng đây là hành động vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Iran cũng đã trao đổi với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về vụ việc.

Tổng thống Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Nhà Trắng: Cập nhật tin tức quốc tế hôm nay 27/7 - Ảnh 5.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Anadolu)

Trong khi đó, phía Ukraine trước đó cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran và Nga trên biển Caspi. Vụ việc tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Tehran và Kiev trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine có dấu hiệu lan rộng sang các khu vực mới.

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