Thương vụ bán nhà giá quy đổi hơn 4 tỷ đồng được chốt chỉ sau vài phút. Sau đó, người phụ nữ bất ngờ phát hiện người mua có quan hệ đặc biệt với nhà môi giới và căn nhà thực tế có giá cao hơn nhiều.

Dì Shi, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), gần đây quyết định bán một căn nhà đang để trống. Sau khi tham khảo sơ bộ, bà cho rằng căn nhà có giá khoảng 1,18 triệu Nhân dân tệ (hơn 4,5 tỷ đồng) nên giao việc tìm khách cho một công ty môi giới bất động sản.

Điều khiến bà bất ngờ là chỉ chưa đầy 30 phút sau khi đăng tin, môi giới đã thông báo có người muốn mua. Tuy nhiên, vị khách này chỉ chấp nhận trả 1,05 triệu Nhân dân tệ (khoảng 4 tỷ đồng).

Dù mức giá thấp hơn kỳ vọng hơn 130.000 Nhân dân tệ, người phụ nữ vẫn cho rằng nếu bán được nhanh thì có thể cân nhắc. Sau một hồi trao đổi, bà đồng ý hạ xuống mức 1,06 triệu Nhân dân tệ và coi đây là giá cuối cùng.

Cuộc thương lượng kỳ lạ kéo dài chưa đầy 2 phút

Trong quá trình giao dịch, dì Shi đề nghị được gặp trực tiếp người mua để trao đổi thêm về mức giá. Tuy nhiên, nhân viên môi giới liên tục ngăn cản và cho biết sẽ đứng ra thương lượng thay.

Trao đổi giữa bà Shi và môi giới. (Ảnh: Sohu)

Người phụ nữ ngồi chờ tại văn phòng. Chỉ khoảng hai phút sau, môi giới quay lại thông báo người mua đã đồng ý mức giá 1,06 triệu Nhân dân tệ và giao dịch có thể tiến hành ngay.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến bà có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn ký hợp đồng vì nghĩ rằng đây là một thương vụ thuận lợi. Điều đáng nói là trong toàn bộ quá trình, bà chưa từng gặp mặt hay trao đổi trực tiếp với người mua.

Một cuộc điện thoại hé lộ sự thật

Trên đường đi hoàn tất các thủ tục tiếp theo, một người họ hàng gọi điện hỏi giá bán căn nhà. Khi nghe dì Shi cho biết đã bán với giá 1,06 triệu Nhân dân tệ, người này lập tức phản ứng: “Căn nhà đó đáng giá ít nhất từ 1,6 đến 1,8 triệu Nhân dân tệ”.

Thông tin này khiến bà bàng hoàng. Trước đó, bà hoàn toàn không biết giá thị trường thực tế của căn nhà đã tăng mạnh đến vậy. Nghi ngờ có điều bất thường, người phụ nữ bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về danh tính người mua.

Kết quả khiến bà sững sờ vì người đứng tên mua căn nhà không phải khách hàng xa lạ như môi giới giới thiệu, mà chính là con gái của nữ môi giới trực tiếp tham gia giao dịch. Không chỉ vậy, tài khoản chuyển tiền đặt cọc lại thuộc về chồng của người môi giới này.

Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, giao dịch thực chất là sự tham gia của cả gia đình nhân viên môi giới. Nếu thương vụ hoàn tất, căn nhà được mua với giá 1,06 triệu Nhân dân tệ có thể được bán lại với giá khoảng 1,8 triệu Nhân dân tệ, tạo ra khoản chênh lệch lên tới 740.000 Nhân dân tệ.

Hợp đồng bị hủy, căn nhà sau đó bán được giá cao hơn gần 3 tỷ đồng

Sau khi vụ việc bị phát hiện, công ty môi giới đã lên tiếng xin lỗi và cho biết các nhân viên liên quan bị sa thải. Phía công ty thừa nhận nhân viên môi giới đã che giấu mối quan hệ với người mua, vi phạm quy định về xung đột lợi ích trong hoạt động môi giới bất động sản.

Giao dịch sau đó bị hủy bỏ, tiền đặt cọc được hoàn trả cho người bán.

Dì Shi tiếp tục tìm đến một đơn vị môi giới khác và cuối cùng bán được căn nhà với giá 1,88 triệu Nhân dân tệ. So với mức giá 1,06 triệu Nhân dân tệ trước đó, chênh lệch lên tới 820.000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 3 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay.

Kiểm tra kỹ thông tin và giá thị trường giúp hạn chế rủi ro khi mua bán nhà đất. (Ảnh minh họa)

Vụ việc cũng là lời nhắc nhở đối với những người đang có ý định mua bán nhà đất.

Trước khi quyết định giao dịch, người bán nên tham khảo giá từ nhiều nguồn khác nhau, đối chiếu với các giao dịch thực tế trong khu vực thay vì chỉ dựa vào đánh giá của một môi giới.

Bên cạnh đó, người mua và người bán nên gặp trực tiếp để trao đổi, đồng thời xác minh kỹ danh tính các bên liên quan trước khi đặt bút ký hợp đồng. Chỉ một khoảng cách nhỏ về thông tin cũng có thể khiến chủ sở hữu mất đi hàng trăm nghìn Nhân dân tệ hoặc hàng tỷ đồng trong một giao dịch bất động sản.