HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin cực vui cho hàng trăm nghìn người dân tại TP.HCM

Giang Anh
|

Ước tính, nếu được HĐND thành phố Hồ Chí Minh thông qua, sẽ có khoảng 196.000 người dân được hưởng chính sách này.

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, UBND TP. HCM vừa hoàn thiện hồ sơ trình HĐND thành phố sửa đổi Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND về hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi và học sinh. Nội dung dự kiến được xem xét tại kỳ họp HĐND thành phố trong tháng 7.

Theo đề xuất, người thường trú tại TP. HCM từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi, chưa được cấp thẻ BHYT theo các chính sách khác, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Hiện chính sách này mới áp dụng đối với nhóm từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi.

Nếu được thông qua, khoảng 196.000 người sẽ được thụ hưởng chính sách mới, với tổng kinh phí bổ sung ước tính hơn 267 tỷ đồng mỗi năm.

Theo BHXH TP. HCM, sau hơn 5 tháng triển khai Nghị quyết 56, thành phố đã cấp thẻ BHYT cho hơn 276.200 người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi. Nhóm này đã phát sinh khoảng 1,47 triệu lượt khám, chữa bệnh, với hơn 1.083 tỷ đồng được Quỹ BHYT chi trả.

Kết quả khảo sát của BHXH TP. HCM đối với 2.630 người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi cho thấy, 60,6% gặp khó khăn hoặc rất khó khăn trong việc tự đóng BHYT. Phần lớn đã nghỉ việc, không còn thu nhập ổn định và chủ yếu sống bằng tiền tích lũy hoặc phụ thuộc vào gia đình.

UBND TP. HCM cho rằng việc mở rộng đối tượng hỗ trợ phù hợp với quy định của Luật Người cao tuổi, Luật Dân số năm 2025 và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật BHYT, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT và giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế sớm hơn, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Hiện một số địa phương như Hà Nội và Hải Phòng cũng đang thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ 60 tuổi trở lên thuộc các nhóm chưa tham gia BHYT bắt buộc hoặc chưa có thẻ BHYT.


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

hà nội

TP. HCM

BHXH

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại