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Tin buồn đến với dầu Nga

Khánh Vy
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Dầu Nga đang gặp cú sốc lớn sau xung đột Trung Đông.

Giá dầu thô xuất khẩu chủ lực của Nga đang giảm mạnh, xóa nhòa mức tăng đạt được trong giai đoạn căng thẳng tại Trung Đông và tạo thêm áp lực lên ngân sách liên bang vốn phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ dầu khí.

Theo số liệu thị trường, trong ba ngày đầu tháng 7, giá dầu Urals - loại dầu xuất khẩu chủ lực của Nga - chỉ còn 41,66 USD/thùng, giảm mạnh so với mức trung bình trên 59 USD/thùng duy trì từ tháng 3 và mức 60,92 USD/thùng ghi nhận trong tháng 6.

Đợt tăng giá hồi tháng 6 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng biến động mạnh. Khi đó, giá dầu cao đã giúp Nga cải thiện nguồn thu ngân sách, bổ sung quỹ dự trữ lần đầu tiên sau gần một năm và tạm thời trì hoãn kế hoạch cắt giảm chi tiêu.

Tuy nhiên, việc giá dầu nhanh chóng quay đầu giảm đã khiến lợi thế này gần như biến mất.

Theo các chuyên gia, mức giá hiện nay thấp hơn đáng kể so với giả định khoảng 59 USD/thùng được Nga sử dụng để xây dựng ngân sách năm nay. Trong khi đó, doanh thu từ dầu khí hiện vẫn đóng góp khoảng 1/3 tổng thu ngân sách liên bang, khiến biến động giá dầu có tác động trực tiếp đến tình hình tài chính của nước này.

Không chỉ đối mặt với áp lực từ thị trường năng lượng, Nga còn đứng trước những rủi ro ngày càng lớn đối với hệ thống tài chính.

Theo Reuters, một báo cáo đánh giá tình báo của châu Âu cho rằng ngành ngân hàng Nga đang trở nên dễ tổn thương hơn sau nhiều năm mở rộng tín dụng để phục vụ nhu cầu thời chiến.

Báo cáo nhận định các ngân hàng đã cung cấp lượng lớn khoản vay ưu đãi cho các doanh nghiệp quốc phòng, doanh nghiệp nhà nước và hộ gia đình. Hiện khoảng 10% dư nợ doanh nghiệp được đánh giá là có nguy cơ khó thu hồi, trong khi tại một số ngân hàng lớn, tỷ lệ nợ xấu ở mảng cho vay bán lẻ lên tới 15%.

Bên cạnh đó, Nga cũng ghi nhận hơn 500.000 vụ phá sản cá nhân trong năm 2025, phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn đối với người dân và doanh nghiệp.

Ở một diễn biến khác, cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga tiếp tục là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Theo dữ liệu từ quốc tế, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn UAV gần hai cảng xuất khẩu dầu quan trọng là Ust-LugaPrimorsk trên biển Baltic. Đây là những đầu mối vận chuyển dầu thô lớn của Nga ra thị trường quốc tế.

Giới phân tích cho rằng trong bối cảnh giá dầu suy giảm, nguồn thu từ năng lượng chịu áp lực và những rủi ro đối với hệ thống ngân hàng gia tăng, nền kinh tế Nga sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong những tháng tới nếu thị trường dầu mỏ chưa sớm phục hồi.

Theo Oilprice

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