TikToker 22 tuổi qua đời sau một tuần chia sẻ về ca phẫu thuật thu nhỏ vòng 1

Nữ TikToker này có 767N người theo dõi trên TikToker, gia đình xác nhận với truyền thông rằng cô đã qua đời, song không chia sẻ nguyên nhân.

Mới đây, mạng xã hội TikTok xôn xao trước thông tin nữ TikToker người Brazil Duda Alves qua đời ở tuổi 22. Cô là gương mặt quen thuộc với cộng đồng người dùng TikTok tại Brazil, sở hữu hơn 767N follower và hàng chục triệu lượt thích nhờ những video hài hước về cuộc sống thường ngày.

Video gần nhất trên TikTok của Duda được đăng ngày 10/9, chỉ vài ngày trước khi cô qua đời. Nội dung video liên quan đến cuộc phẫu thuật mastopexy, nhằm thu nhỏ và định hình lại vòng 1 mà cô vừa trải qua và quá trình hồi phục sau đó. Đây cũng là chủ đề được Duda chia sẻ nhiều trong những tuần cuối cùng hoạt động trên mạng xã hội.

TikToker Duda Alves. Ảnh: IGNV.

Theo tờ PEOPLE, Duda Alves qua đời ngày 13/9 ở tuổi 22. Cô được an táng sau lễ viếng tại Paróquia São João Paulo II ở Brasília vào ngày 15/9. Gia đình và bạn bè lần lượt đăng những lời tiễn biệt dành cho nữ TikToker trên mạng xã hội.

Thông tin về nguyên nhân cái chết ban đầu không được gia đình công bố. Các báo Brazil như CNN Brasil và UOL cũng cho biết người thân chỉ xác nhận Duda đã qua đời, từ chối chia sẻ nguyên nhân tử vong.

Sau khi thông tin Duda qua đời được xác nhận, phần bình luận dưới những video cũ của cô nhanh chóng trở thành nơi nhiều người để lại lời tiễn biệt. Một số khác đặt câu hỏi về nguyên nhân cái chết, tình hình người yêu - gia đình nữ TikToker này. “Tôi thật sự rất sốc”, “Liệu có phải do ảnh hưởng từ cuộc phẫu thuật không?”, “Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau đó. Mong cô ấy yên nghỉ”, “Có nguyên nhân cái chết không, cô ấy còn quá trẻ”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Trong khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện những câu hỏi về khả năng cái chết của Duda có liên quan đến cuộc phẫu thuật mà cô từng chia sẻ. Đầu tháng 9/2026, Duda Alves thực hiện mastopexy - một thủ thuật phẫu thuật nhằm nâng và định hình lại vòng một. Trong những ngày sau ca mổ, cô liên tục đăng video cập nhật quá trình hồi phục trên TikTok, cho biết bản thân phải chịu nhiều đau đớn, nôn ói và thường xuyên bật khóc vì đau.

Đến ngày 9/9, Duda đăng một video giải thích về quyết định phẫu thuật, trong đó cho biết cô thực hiện thủ thuật vì lý do “thoải mái” và “thẩm mỹ”. Cô cũng phản hồi những bình luận khiếm nhã từ một số người dùng mạng về việc mình lựa chọn phẫu thuật. Ngày 10/9, cô tiếp tục đăng video chia sẻ về tình trạng hậu phẫu, cho biết thời điểm đó đã khoảng 3 tuần kể từ khi thực hiện thủ thuật.

Duda Alves trong video cuối cùng. Ảnh chụp màn hình TikTok NV.

Những chia sẻ này khiến một số cư dân mạng đặt câu hỏi liệu cuộc phẫu thuật có liên quan đến cái chết của Duda hay không. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận mối liên hệ này. Cảnh sát Dân sự Đặc khu Liên bang Brazil cho biết cái chết của Duda đang được điều tra theo hướng tự tử nhưng không công bố thêm chi tiết để bảo vệ quyền riêng tư của gia đình.

Duda Alves sinh năm 2004, tên thật Maria Eduarda Alves dos Santos. Cô là nhà sáng tạo nội dung người Brazil, nổi tiếng trên TikTok với tài khoản hơn 767N người theo dõi và khoảng 27 triệu lượt thích cho các video. Cô nổi lên nhờ một format khá đặc trưng: kể về những thứ, hành vi hoặc tình huống mà bản thân không thích, từ đó tự gọi mình là “menina que odeia as coisas” - “cô gái ghét mọi thứ”.

Cách nói chuyện trực diện, biểu cảm tự nhiên cùng những tình huống rất đời thường giúp các video của cô dễ tạo sự đồng cảm và thu hút người xem.

Bên cạnh nội dung hài hước, Duda cũng chia sẻ về cuộc sống cá nhân, bạn trai, bạn bè và những vấn đề cô quan tâm, tạo cảm giác gần gũi với người theo dõi.

Enrico Venancio - người yêu Duda Alves là người thường xuất hiện bên cạnh cô trong các video trên TikTok. Theo UOL, cả hai bắt đầu hẹn hò từ ngày 27/12/2025, sau khi Enrico ngỏ lời và Duda đăng video ghi lại những khoảnh khắc tình cảm của hai người. Trên mạng xã hội, cặp đôi từng cùng xuất hiện trong các video đời thường, bên cạnh những nội dung về bạn bè, các điệu nhảy và những khoảnh khắc trong cuộc sống của Duda.

Song, các tài khoản mạng xã hội của Enrico Venancio hiện đang set ở chế độ riêng tư.

Về học vấn, Duda Alves được đào tạo trong lĩnh vực quảng cáo (Publicidade) và sau đó có quá trình học tập ở bậc sau đại học liên quan đến báo chí (Jornalismo). Nền tảng này cũng phần nào gắn với công việc sáng tạo nội dung mà cô theo đuổi trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Brazil điều tra. Nguyên nhân chính thức của cái chết chưa được công bố, và chưa có kết luận chính thức nào xác nhận cuộc phẫu thuật là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Duda Alves.