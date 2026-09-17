Trẻ 1 tháng tuổi cấp cứu sau khi người thân nhỏ nhầm axit vào miệng

Một bé trai mới 1 tháng tuổi ở Ninh Bình phải nhập viện cấp cứu sau khi người thân nhỏ nhầm khoảng 5 giọt axit tricloaxetic 80% vào miệng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi 1 tháng tuổi trong tình trạng bỏng nghiêm trọng vùng miệng sau sự cố hy hữu tại gia đình.

Người nhà cho biết, do hóa chất được đựng trong một lọ có hình dáng giống chai vitamin thông thường nên trong lúc chăm sóc trẻ, người thân nhỏ nhầm khoảng 5 giọt axit tricloaxetic 80% vào miệng trẻ.

Vài phút sau, trẻ bắt đầu sùi bọt mép, quấy khóc nhiều nhưng không nôn. Gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Bệnh nhi 1 tháng tuổi phải cấp cứu sau khi người thân nhỏ nhầm axit vào miệng.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ khoang miệng và vùng má trái của trẻ bị bỏng, xuất tiết nhiều đờm dãi. Diễn biến sau đó nhanh chóng trở nên nghiêm trọng khi trẻ kích thích nhiều, tím môi, chỉ số SpO2 giảm, xuất hiện tiếng thở rít nhanh qua thanh quản và phổi giảm thông khí.

Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị bỏng đường hô hấp và đường tiêu hóa do axit, nguy cơ đe dọa tính mạng. Trẻ được đặt nội khí quản, sau đó chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhi được điều trị tích cực bằng các biện pháp an thần, thở máy, sử dụng kháng sinh và thuốc giảm viêm.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của trẻ đã tạm thời ổn định.

Sau 6 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của trẻ tạm thời ổn định. Bệnh nhi đã cai được máy thở, tổn thương bỏng da vùng má và giả mạc trong khoang miệng cải thiện tốt, trẻ có thể tự bú mẹ.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết dù chưa ghi nhận di chứng ở thời điểm hiện tại, bệnh nhi vẫn có nguy cơ xuất hiện sẹo hẹp đường tiêu hóa và đường thở. Trẻ cần tiếp tục được theo dõi sát trong 1-2 tuần tới.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các gia đình đặc biệt lưu ý khi bảo quản và sử dụng hóa chất, nhất là những sản phẩm có hình thức giống thuốc hoặc vitamin. Hóa chất cần được để trong bao bì chuyên dụng, có nhãn nhận diện rõ ràng và đặt xa tầm với của trẻ em, tránh để chung với thuốc, thực phẩm hoặc các sản phẩm dùng trong chăm sóc trẻ.