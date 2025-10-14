Tiêu thụ quá nhiều 2 đồ uống này, đừng trách vì sao gan ngập trong mỡ: Nghiên cứu mới đưa ra bằng chứng

Mô phỏng gan nhiễm mỡ (Ảnh minh họa).

Một nghiên cứu mới được trình bày tại Hội nghị Tiêu hóa châu Âu ở Berlin (Đức) vừa hé lộ phát hiện đáng lo ngại. Theo đó, uống một lon nước ngọt ăn kiêng mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu lên tới 60%. Trong khi đó, uống một lon đồ uống có đường mỗi ngày cũng làm tăng nguy cơ này khoảng 50%. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm khoa học của Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Tô Châu (Trung Quốc).

Rượu bia không phải là thứ đồ uống duy nhất liên quan tới gan nhiễm mỡ

Hình ảnh mô phỏng gan khỏe mạnh (trái) và gan nhiễm mỡ (phải) (Ảnh: Healthcare Radius).

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ quá nhiều trong gan. Ở những người hầu như không uống rượu bia, căn bệnh này được gọi là gan nhiễm mỡ không do rượu. Mức độ tổn thương gan ở nhóm người này có thể tương tự người nghiện rượu bia lâu năm. Gan nhiễm mỡ không do rượu cũng có thể dẫn tới xơ gan, ung thư gan nếu không được can thiệp và điều trị kịp thời.

Theo CNN , gan nhiễm mỡ không do rượu còn được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa. Căn bệnh này hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan trên toàn cầu.

"Các loại đồ uống có đường từ lâu đã bị nghi ngờ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong khi đó, nước ngọt ăn kiêng thường được coi là lựa chọn lành mạnh hơn", Lihe Liu, chuyên gia về tiêu hóa của Bệnh viện Đại học Tô Châu, tác giả chính của nghiên cứu trên, cho biết.

"Tuy nhiên, kết quả của chúng tôi cho thấy các loại đồ uống có đường hoặc nước ngọt ăn kiêng thực ra liên quan đến nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu cao hơn, ngay cả khi chỉ tiêu thụ ở mức một lon mỗi ngày", vị chuyên gia về tiêu hóa của Bệnh viện Đại học Tô Châu nhấn mạnh.

Tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường và nước ngọt ăn kiêng đều có thể dẫn tới bệnh gan nhiễm mỡ (Ảnh: dnpindia).

Không chỉ vậy, nhóm nghiên cứu còn ghi nhận những người uống nước ngọt ăn kiêng thường xuyên có nguy cơ tử vong vì bệnh gan cao hơn so với những người không uống.

"Những kết quả này đặt ra thách thức cho quan niệm phổ biến rằng các loại nước ngọt ăn kiêng là vô hại, đồng thời cho thấy cần phải xem xét lại vai trò của chúng trong chế độ ăn, đặc biệt trong bối cảnh bệnh gan nhiễm mỡ đang trở thành vấn đề sức khỏe toàn cầu", chuyên gia Lihe Liu nói thêm.

Theo chuyên gia Lihe Liu, lượng đường cao trong các loại đồ uống có đường có thể làm tăng nhanh đường huyết và insulin, dẫn tới tăng cân và tích tụ mỡ trong gan.

Trong khi đó, các loại nước ngọt ăn kiêng dù ít calo nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến gan thông qua nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm:

Làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột.

Làm rối loạn cảm giác no.

Tăng sở thích với vị ngọt.

Thậm chí kích thích tiết insulin.

Bằng chứng từ hơn 120.000 người tham gia

Nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Tô Châu được thực hiện trên gần 124.000 người trưởng thành. Họ đều không mắc bệnh gan khi bắt đầu tham gia nghiên cứu. Dữ liệu được thu thập thông qua bảng hỏi dinh dưỡng trong vòng 24 giờ tại nhiều thời điểm trong suốt 10 năm theo dõi.

Kết quả cho thấy:

Uống nước lọc thay thế đồ uống có đường giúp giảm 13% nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Uống nước lọc cho nước ngọt ăn kiêng giúp giảm hơn 15% nguy gan nhiễm mỡ

Chuyển từ việc uống đồ uống có đường sang nước ngọt ăn kiêng (hoặc ngược lại) không làm giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.

Theo giáo sư Sajid Jalil, chuyên ngành Tiêu hóa và Gan mật, Đại học Stanford (Mỹ), kết quả này là "bằng chứng trực tiếp cho thấy hành vi ăn uống có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe gan". Giáo sư Sajid Jalil không tham gia nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Tô Châu.

"Cả đồ uống có đường thông thường lẫn nước ngọt ăn kiêng đều có thể gây tổn thương gan theo thời gian nếu chúng ta tiêu thụ quá nhiều. Trong khi đó nước lọc và đồ uống không đường mới thực sự giúp bảo vệ gan" , giáo sư Sajid Jalil nhận định.

"Nước lọc là lựa chọn vừa cung cấp độ ẩm cho cơ thể, vừa hỗ trợ chuyển hóa mà không làm xáo trộn nội môi (môi trường bên trong cơ thể)" , chuyên gia Lihe Liu cho biết.

Nguồn: CNN