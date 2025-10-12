Đây là 6 triệu chứng sớm nhất của ung thư gan: Nhiều người không biết nên bỏ qua

Gan là “nhà máy hóa học” của cơ thể. Gan đảm nhiệm hàng trăm chức năng sống còn, từ lọc máu, thải độc đến dự trữ năng lượng và hỗ trợ tiêu hóa. Thế nhưng, khi cơ quan này bị ung thư tấn công, mọi hoạt động đều bị đảo lộn trong thầm lặng. Không giống nhiều loại ung thư khác, ung thư gan thường tiến triển âm thầm, hiếm khi gây ra triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Điều này khiến nhiều người bệnh chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Mô phỏng ung thư gan (Ảnh: Scientific Animations).

Theo bác sĩ Gowri Kulkarni, Trưởng khoa Y học MediBuddy (một ứng dụng bác sĩ trực tuyến hàng đầu của Ấn Độ), gan có thể bị tổn thương nghiêm trọng mà người bệnh vẫn cảm thấy “gần như bình thường”. Chính vì thế, việc nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo là chìa khóa quan trọng để can thiệp kịp thời và cứu lấy tính mạng người bệnh.

6 dấu hiệu sớm nhất của ung thư gan

Theo Times of India, ung thư gan thường có 6 dấu hiệu xuất hiện từ rất sớm, đó là:

1. Đau hoặc khó chịu vùng bụng trên bên phải

Vị trí đau của ung thư gan là phần bụng trên bên phải (Ảnh: Dr Praveen Kammar).

Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của ung thư gan là cảm giác đau hoặc tức âm ỉ ở vùng bụng trên bên phải, đôi khi lan sang lưng hoặc vai phải. Người bệnh có thể cảm thấy nặng bụng, khó chịu kéo dài. Do triệu chứng này dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường như đầy hơi, viêm dạ dày hay rối loạn tiêu hóa, nên nhiều người thường bỏ qua, khiến việc chẩn đoán bị trì hoãn.

2. Chán ăn

Giảm cảm giác thèm ăn là một dấu hiệu sớm khác của ung thư gan. Khi khối u hình thành, sự thay đổi trong chuyển hóa và chức năng gan khiến người bệnh luôn có cảm giác no, không muốn ăn dù chưa dùng bữa. Tình trạng này nếu kéo dài mà không rõ nguyên nhân cần được kiểm tra sớm, vì nó có thể phản ánh rối loạn chức năng gan.

3. Sụt cân không rõ nguyên nhân

Ung thư gan có thể gây sụt cân (Ảnh: India Today).

Giảm cân đột ngột mà không thay đổi chế độ ăn hay luyện tập có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư gan. Khi tế bào ung thư phát triển, quá trình chuyển hóa năng lượng bị rối loạn, dẫn đến mất khối lượng cơ và năng lượng. Bác sĩ khuyến cáo nên chú ý tới những thay đổi bất thường của cân nặng, đặc biệt là sụt cân nhanh trong thời gian ngắn, để được thăm khám và làm xét nghiệm cần thiết.

4. Mệt mỏi và yếu sức kéo dài

Nhiều người quy nguyên nhân mệt mỏi cho công việc, căng thẳng hoặc thiếu ngủ, nhưng cảm giác kiệt sức kéo dài có thể là biểu hiện của gan hoạt động kém hiệu quả. Khi gan không còn đủ khả năng chuyển hóa chất dinh dưỡng và loại bỏ độc tố, cơ thể sẽ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy nhược. Nếu tình trạng này không cải thiện dù nghỉ ngơi đầy đủ, cần gặp bác sĩ để được kiểm tra chức năng gan.

5. Bụng phình hoặc chướng

Ung thư gan có thể gây ra hiện tượng cổ trướng (Ảnh minh họa).

Một số bệnh nhân ung thư gan xuất hiện tình trạng bụng phình to, nặng bụng hoặc chướng hơi do tích tụ dịch trong ổ bụng (cổ trướng). Hiện tượng này thường xảy ra khi khối u cản trở lưu thông máu hoặc gan suy giảm chức năng. Nếu chướng bụng đi kèm đau, sụt cân hay mệt mỏi, người bệnh nên đi khám ngay vì đây có thể là dấu hiệu tiến triển của bệnh lý gan nghiêm trọng.

6. Vàng da

Vàng da hoặc vàng mắt là một biểu hiện điển hình khi gan không còn khả năng xử lý bilirubin – sắc tố vàng được tạo ra trong quá trình phân hủy hồng cầu. Khi bilirubin tích tụ trong máu, mắt và da sẽ dần chuyển màu vàng, kèm theo nước tiểu sậm, phân bạc màu và ngứa da. Đây là dấu hiệu cảnh báo gan đã bị tổn thương nặng và cần được điều trị ngay.

Phát hiện sớm có thể thay đổi tiên lượng bệnh ung thư gan

Theo bác sĩ Kulkarni, hầu hết các triệu chứng kể trên ban đầu đều nhẹ, dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, phát hiện sớm là yếu tố quyết định trong điều trị ung thư gan.

Người có yếu tố nguy cơ cao như viêm gan B, C mạn tính, nghiện rượu, béo phì hay mắc bệnh gan nhiễm mỡ cần được kiểm tra định kỳ bằng siêu âm và xét nghiệm chức năng gan.

“Nhận biết sớm, hành động kịp thời và duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ chính là chìa khóa để bảo vệ gan. Ung thư gan không phải lúc nào cũng ầm ĩ, nhưng khi nó ‘lên tiếng’, thường đã quá muộn”, bác sĩ Kulkarni nhấn mạnh.

Nguồn: Times of India