Khi ung thư gan "tấn công", khuôn mặt sẽ có 3 thay đổi: Soi gương mà thấy hãy đi khám ngay!

Ung thư gan là tình trạng các khối u ác tính phát sinh trong gan, dẫn đến việc sẽ phá hủy các tế bào gan và cản trở chức năng của cơ quan này. Ung thư gan được đánh giá là một trong những bệnh lý ác tính với số ca mắc cũng như tử vong cao hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay, bệnh đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa, đe dọa sức khỏe cũng như tính mạng của người bệnh nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nguyên nhân chính xác gây ung thư gan vẫn chưa được xác định rõ, nhưng các yếu tố nguy cơ phổ biến gồm: nhiễm virus viêm gan B, C, mắc gan nhiễm mỡ, xơ gan nhưng không điều trị kịp thời khiến bệnh tiến triển thành ung thư. Ngoài ra, tình trạng béo phì, thói quen uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, ăn thực phẩm mốc chứa aflatoxin và tiếp xúc môi trường độc hại cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ung thư gan là một trong những bệnh lý ác tính. (Ảnh minh hoạ)

Điều đáng lo ngại là phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện ung thư gan khi đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên kém hiệu quả. Do đó, việc nhận biết sớm các dấu hiệu ung thư và đi khám kịp thời là vô cùng quan trọng. Theo đó, khi ung thư gan “gõ cửa”, cơ thể sẽ phát ra một số tín hiệu trên khuôn mặt.

3 thay đổi trên khuôn mặt cảnh báo ung thư gan

1. Da mặt có màu sắc bất thường

Da mặt trở nên vàng, sẫm màu và xỉn màu có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư gan. Thông thường, gan thực hiện chức năng phân hủy bilirubin - một chất màu vàng, tham gia vào quá tình tạo ra dịch mật, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Tuy nhiên, khi khối u phát triển, chèn ép tế bào gan và khiến chức năng gan suy yếu, gan sẽ không thể phân hủy bilirubin. Điều này dẫn đến tình trạng bilirubin tích tụ trong máu, gây vàng da, vàng mắt.

Ngoài tình trạng vàng da, mọi người cũng cần lưu ý đến tình trạng da sạm, xỉn màu. Nguyên nhân là do khi khối u phát triển, hoạt động của gan bị suy giảm gây ra rối loạn chức năng tuyến yên. Điều này khiến hormone melanogenesis do tuyến yên tiết ra tăng lên đáng kể, khiến da xuất hiện những đốm nám, da sạm màu hoặc có quầng thâm ở mắt nặng.

Vàng da có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư gan. (Ảnh minh hoạ)

2. Chảy máu chân răng, chảy máu cam

Gan là cơ quan đảm nhận nhiều chức năng quan trọng, trong đó có chức năng làm đông máu. Tuy nhiên, khi chức năng gan suy giảm sẽ khả năng đông máu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi gan không thể hoạt động bình thường, máu sẽ không thể đông lại và có thể dẫn đến tình trạng xuất huyết bất thường như chảy máu chân răng, chảy máu cam,...

3. Sưng mặt

Khi soi gương, nếu thấy mặt bị sưng bất thường, mọi người cần cảnh giác với bệnh ung thư gan. Nguyên nhân gây sưng mặt là do chức năng gan suy giảm, làm ảnh hưởng tới khả năng duy trì tổng hợp protein và cân bằng chất lỏng trong cơ thể, từ đó dẫn đến tình trạng gan giữ nước và natri gây phù mặt.

Mặt sưng phù bất thường cho thấy chức năng gan đang suy giảm. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài các dấu hiệu trên khuôn mặt, khi ung thư gan bước vào giai đoạn tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện thêm các triệu chứng rõ rệt như: bụng trướng to, đau tức vùng gan liên tục, sụt cân nhanh chóng, buồn nôn kéo dài,...

Ung thư gan có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Do đó, theo các chuyên gia y tế, mọi người nên chủ động phòng tránh bệnh bằng cách xây dựng chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. Ngoài ra, người dân cũng cần duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm ung thư gan.