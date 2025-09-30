Mới 28 tuổi đã bị suy thận nặng: Bác sĩ thở dài “do 1 thói quen kéo dài suốt 9 năm”

Suy thận nặng ở tuổi 28

Chia sẻ trên trang tin China Times, bác sĩ Lâm Chính Hạo, bác sĩ chuyên khoa thận tại Bệnh viện đa khoa Ruan tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) đã tiết lộ về trường hợp hợp bệnh nhân nữ mà ông đang điều trị.

Theo bác sĩ Lâm Chính Hạo, bệnh nhân nữ tên Hiểu Đường (28 tuổi) đến bệnh viện thăm khám do có các dấu hiệu bất thường như tăng huyết áp, phù chi dưới và nước tiểu có bọt. Kết quả khám và xét nghiệm cho thấy hai quả thận của bệnh nhân bị suy teo và xơ cứng. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc suy thận và phải chạy thận nhân tạo.

Bệnh nhân phải suy thận nặng và phải tiến hành chạy thận. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân gây bệnh

Khi khai thác tiền sử bệnh của Hiểu Đường, bác sĩ Lâm Chính Hạo phát hiện bệnh nhân được chẩn đoán mắc tiểu đường loại 2 từ năm 19 tuổi. Tuy nhiên, bệnh nhân không mấy bận tâm vì nghĩ mình còn trẻ khỏe. Trong suốt 9 năm kể từ khi được chẩn đoán bệnh, Hiểu Đường vẫn ăn uống thả ga, thường xuyên tiêu thụ đồ chiên rán, đồ uống có đường,...

Bác sĩ cho biết chính thói quen ăn uống kém lành mạnh này khiến chỉ số đường huyết của bệnh nhân tăng vọt và khiến bệnh tiểu đường tiến triển nặng, gây ra biến chứng suy thận.

Bác sĩ Lâm Chính Hạo cho biết bệnh tiểu đường tuýp 2 nếu không được kiểm soát tốt sẽ khiến lượng đường trong máu luôn ở mức cao. Đường huyết tăng cao kéo dài tạo ra các chất oxy hóa gây tổn thương mao mạch và hệ thần kinh, trong đó có các mao mạch tại cầu thận.

Ngoài ra, lượng đường cao cũng buộc thận phải làm việc liên tục để lọc các chất có hại ra khỏi máu. Lâu dần tình trạng này sẽ khiến mô thận bị tổn thương, xơ hóa và gây biến chứng suy thận. Khi thận đã suy teo, bệnh nhân buộc phải chạy thận nhân tạo hoặc chờ ghép thận để duy trì sự sống.

Theo chuyên gia, các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường sớm dưới 40 tuổi có nguy cơ gặp biến chứng suy thận trong 8-10 năm tiếp theo nếu người bệnh không điều trị dứt điểm bệnh tiểu đường.

Thói quen ăn uống kém lành mạnh trong nhiều năm khiến bệnh tiểu đường của bệnh nhân tiến triển nặng và gây ra biến chứng suy thận. (Ảnh minh hoạ)

Lời khuyên của chuyên gia

Bác sĩ Lâm Chính Hạo khuyến cáo để phòng ngừa bệnh tiểu đường và suy thận, mọi người nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh như tăng cường ăn các loại rau củ quả tươi thường giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, các loại vitamin A, B, C, E, K cũng như các khoáng chất canxi, magie, kali và sắt,...; hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường, muối và dầu mỡ.

Bên cạnh đó mọi người cần duy trì thói quen tập thể dục điều độ. Điều này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp mọi người duy trì cân nặng hợp lý, phòng ngừa béo phì, ổn định huyết áp và giảm mỡ máu. Đây là những yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường và bảo vệ thận.